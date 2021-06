MÉTÉOROLOGUE Britta Merwin quitte KPRC à Houston après sept ans à l’antenne.

Elle a qualifié la décision de « douce-amère ».

Pourquoi Britta Merwin quitte Channel 2 ?

Britta Merwin a quitté Channel 2 à Houston le 4 juin après sept « années merveilleuses ».

Elle a expliqué sa décision dans un long et émouvant post sur Facebook.

« C’est doux-amer de dire au revoir à Houston, mais j’accepte un travail (restez à l’écoute pour plus de détails) qui nous permettra de retourner dans l’est pour être avec notre famille », a-t-elle écrit.

«Je suis ravi que mes enfants aient leurs tantes et leurs oncles à leurs jeux, qu’ils soient avec leurs grands-parents et que leurs arrière-grands-parents aient la possibilité de les tenir souvent.

« Merci à ma formidable équipe ! Ce fut un honneur de travailler aux côtés de mes collègues qui sont honnêtement de chers amis.

«Nous avons traversé les moments les plus sombres comme Harvey et célébré le meilleur de la vie en accueillant nos bébés et en élevant nos enfants. Merci d’être ma famille loin de chez moi.

Elle a ajouté: «À tous nos téléspectateurs, merci de m’avoir permis d’entrer chez vous tous les matins.

«Ce fut mon plus grand honneur et une opportunité qui me tenait à cœur. Houston, une partie de toi sera toujours avec moi !





Son annonce sur Facebook a été inondée de milliers de commentaires, alors que les fans lui ont souhaité bonne chance.

Le natif du Texas avait auparavant passé beaucoup de temps sur la côte est et avait travaillé pour News12 New Jersey et News12 Long Island.

Elle est devenue une défenseure des enfants autistes après que son fils a été diagnostiqué autiste.