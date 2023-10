Pourquoi Britney Spears et Sam Asghari se sont-ils séparés ? À l’intérieur du divorce – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : NINA PROMMER/EPA-EFE/Shutterstock

Britney Spears et Sam Asghari semblait avoir une fin heureuse pour toujours, mais cela a changé en 2023 lorsqu’ils ont annoncé leur divorce au cours de l’été. Après la séparation du chanteur pop et de l’acteur, les fans étaient curieux de savoir ce qui avait conduit à la fin de leur relation.

Faites défiler vers le bas pour découvrir tout ce que nous savons sur la séparation de Britney et Sam.

Pourquoi Britney Spears et Sam Asghari se sont-ils séparés ?

En août, Britney et Sam ont annoncé séparément leur séparation. Le « Oups ! Je l’ai encore fait », l’artiste a confirmé la nouvelle de son divorce dans une longue légende Instagram.

« Comme chacun le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… [six] des années, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choqué mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ce n’est l’affaire de personne !!! Britney a écrit. «Mais honnêtement, je n’en pouvais plus de la douleur !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui me font fondre le cœur de la part d’amis, et je vous remercie !!!

La princesse de la pop a ajouté : « Je joue fort depuis trop longtemps, et mon Instagram peut sembler parfait, mais c’est loin de la réalité, et je pense que nous le savons tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais [for] pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! Si je n’étais pas le soldat fort de mon père, je serais envoyé dans des endroits pour me faire soigner par des médecins !!! Mais c’est à ce moment-là que j’avais le plus besoin de famille !!! Vous êtes censé être aimé inconditionnellement… pas sous conditions !!!! Alors je serai aussi fort que possible et je ferai de mon mieux !!! Et en fait, je m’en sors plutôt bien !!! Quoi qu’il en soit, passe une bonne journée et n’oublie pas de sourire [sic]!!!”

Pour la part de Sam, l’entraîneur personnel a également tenté d’adopter un ton positif dans sa propre déclaration sur Instagram.

« Après six ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble », a-t-il écrit sur un écran noir. «Nous conserverons l’amour et le respect que nous avons les uns pour les autres, et je lui souhaite toujours le meilleur. « Ça arrive. Demander le respect de la vie privée semble ridicule, je demanderai donc simplement à tout le monde, y compris les médias, d’être gentils et attentionnés.

Sam aurait demandé le divorce le 16 août, invoquant des « différences irréconciliables » comme raison de leur séparation.

Britney Spears et Sam Asghari sont-ils divorcés ?

Depuis que Sam a déposé les documents en août, il semble que les deux hommes sont toujours en train de régler les détails de leur divorce. Page six a rapporté que l’ancien couple avait signé un accord prénuptial avant de se marier.

« Britney et Sam ont signé un contrat de mariage en sa faveur », a déclaré une source au média. « Tout l’argent qu’elle a gagné avant le mariage est protégé. »

Combien de temps Britney Spears et Sam Asghari sont-ils restés ensemble ?

Sam et Britney se sont rencontrés pour la première fois fin 2016 sur le tournage de son clip « Slumber Party ». Après cinq ans de relation, le duo a annoncé ses fiançailles en septembre 2021. L’année suivante, les époux désormais séparés ont échangé leurs vœux lors d’une superbe cérémonie à Los Angeles en juin 2022.