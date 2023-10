Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Britney Spears et Justin TimberlakeLa relation passée de est l’une des romances les plus emblématiques et les plus médiatisées d’Hollywood. Après une rencontre sur le tournage de Le club Mickey Mouse, le couple est sorti ensemble pendant près de trois ans jusqu’à ce qu’il se sépare, alors pourquoi ont-ils rompu ? Continuez à lire pour découvrir la raison pour laquelle Britney et Justin se sont séparés en 2002.

Pourquoi Britney Spears et Justin Timberlake ont-ils rompu ?

La princesse de la pop et le crooner des « Mirrors » ont tous deux évoqué leur rupture dans le passé. Immédiatement après la fin de leur relation en 2002, Justin a déclaré PERSONNES qu’il avait le « cœur brisé » à cause de cela mais qu’il « aimerait toujours » Britney. De son côté, l’artiste de « Gimme More » a expliqué qu’ils s’étaient séparés parce qu’ils « escaladaient deux montagnes différentes », selon le média.

« Bien sûr, ça va parfois faire mal, et on se demande des choses », avait déclaré Britney à l’époque. « Mais on en tire des leçons et on grandit. J’essaie d’arriver à ce point.

Dans les années qui ont suivi leur séparation, les ex ont fait des commentaires les uns sur les autres, qualifiant leur relation d’immature. Justin l’a qualifié de « jeune amour » et de « relation très intense » lors d’une interview en 2002 sur 20/20, alors que Britney a reconnu dans son entretien avec Diane Sawyer que « c’est devenu bien trop sérieux, bien trop jeune ».

Britney Spears ou Justin Timberlake se sont-ils trompés ?

Malgré les spéculations continues des fans, il n’y a aucune preuve indiquant si Britney a trompé Justin. Cependant, il était convaincu qu’il avait suggéré que Britney était infidèle lorsqu’il a sorti son clip « Cry Me a River », qui mettait en vedette une femme qui ressemblait beaucoup à la chanteuse de « Till the World Ends ».

En elle 2023 La femme en moi Dans ses mémoires, Britney a affirmé que Justin l’avait trompée avec « une autre célébrité ». Elle n’a pas divulgué le nom de la personne car elle « a désormais une famille » et Britney « ne veut pas l’embarrasser », selon TMZ. Cependant, Britney a également reconnu sa propre infidélité dans son livre, révélant qu’elle avait également trompé Justin avec le danseur. Wade Robson. Donc, finalement, les ex ont tous deux été infidèles.

Lors de son entretien avec Diane en 2003, la journaliste a demandé à Britney si elle avait ou non trompé Justin. « Vous lui avez brisé le cœur. Vous avez fait quelque chose qui lui a causé tant de douleur, tant de souffrance. Qu’est-ce que tu as fait? » Lui a demandé Diane.

«Je pense que chacun a une facette de son histoire qui lui fait ressentir une certaine chose», a-t-elle déclaré. « Techniquement, je ne dis pas qu’il a tort, mais je ne dis pas non plus qu’il a techniquement raison. C’était une période vraiment bizarre… Je me sentais juste très exploité et très bizarre.

Il est apparu que les ex sont restés amicaux deux décennies après leur séparation. Britney a salué Justin via Instagram pour être un « génie » en réponse à sa chanson « Filthy » en 2020. Un an plus tard, le Réseau social L’acteur a extérieurement soutenu Britney lorsqu’elle a travaillé pour mettre fin à sa tutelle. L’une des révélations les plus choquantes de la lauréate d’un Grammy Award sur sa tutelle – qui a duré de 2008 à 2021 – était qu’elle aurait été forcée de se procurer un DIU pour éviter d’avoir d’autres enfants.

En réponse aux révélations de Britney, Justin a tweeté que ce qui lui « arrivait [was] ce n’est tout simplement pas bien » et qu’« aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps ».

Britney Spears a révélé qu’elle avait avorté avec Justin Timberlake

Dans ses mémoires de 2023, La femme en moiBritney a révélé qu’elle avait avorté alors qu’elle et Justin étaient ensemble.

« C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’ai tellement aimé Justin », a écrit l’artiste de « Hold Me Closer ». «Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu. Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. … Si cela n’avait été laissé qu’à moi, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était tellement sûr de ne pas vouloir être père.

Justin n’a pas commenté publiquement les affirmations de Britney ni son livre au moment de la publication.