Pourquoi Britney Spears continuera à payer une pension alimentaire pour son fils Jayden

Britney Spears continuera à payer une pension alimentaire à son ex Kevin Federline pour leur plus jeune fils, Jayden James, même s’il a eu 18 ans jeudi.

Des sources ont déclaré à TMZ que la chanteuse de « Womanizer » et l’ancien danseur de secours ont convenu dans leur accord de divorce que les paiements de pension alimentaire pour Jayden cesseraient lorsqu’il aurait 18 ans ou lorsqu’il aurait obtenu son diplôme d’études secondaires – selon la date la plus tardive.

Jayden a eu 18 ans jeudi, mais il est toujours inscrit au lycée.

Britney Spears continuera à payer une pension alimentaire à son ex Kevin Federline pour leur plus jeune fils, Jayden James, même s'il a eu 18 ans jeudi.

Selon TMZ, la chanteuse de « Womanizer » et l'ancien danseur ont convenu qu'elle paierait une pension alimentaire jusqu'à ce que Jayden ait 18 ans ou obtienne son diplôme d'études secondaires, selon la date qui se présente en second.

Le média a rapporté que l’adolescent devrait obtenir son diplôme de fin d’études secondaires à Hawaï en novembre, les paiements continueront donc jusqu’à cette date.

Selon TMZ, Spears, qui partage également un fils, Sean Preston, 18 ans, avec Federline, était initialement censée verser à son ex 20 000 dollars par mois en pension alimentaire.

Mais en 2018, le montant a été doublé pour atteindre 40 000 $ par mois, car les adolescents étaient la plupart du temps sous la garde de la danseuse de « You Got Served », 46 ans.

Le mois dernier, la pop star de 42 ans a décidé de ne plus payer à Federline que 20 000 dollars.

Le média a rapporté que l'adolescent devrait obtenir son diplôme d'études secondaires anticipé à Hawaï en novembre, de sorte que les premiers paiements mensuels de 20 000 $ continueront jusqu'à cette date.

Spears a eu une relation tendue avec ses fils au fil des années.

Les fans de Spears ont célébré la fin du paiement de la pension alimentaire de l’interprète de « Toxic » sur les réseaux sociaux en diffusant son single « Work Bitch » de 2013.

Spears a eu une relation difficile avec ses fils au fil des ans.

En 2022, Jayden a publiquement critiqué les compétences parentales de sa mère.

« Je pense que maman a eu du mal à nous accorder de l’attention et à nous montrer le même amour ; je ne pense pas qu’elle en ait montré assez à Preston, et je me sens vraiment mal pour ça », a-t-il déclaré. a déclaré au Daily Mail à l’époque.

En 2022, Jayden a publiquement critiqué les compétences parentales de sa mère, affirmant qu'elle ne leur montrait pas « un amour égal ».

Federline a affirmé que les adolescents n’aimaient pas que leur mère étale son corps nu en ligne.

Federline a affirmé que ses fils méprisaient Spears lorsqu'elle affichait son corps nu en ligne.

« J’essaie de leur expliquer : « Écoutez, c’est peut-être juste une autre façon pour elle d’essayer de s’exprimer ». Mais cela n’enlève rien à l’effet que cela leur fait », a-t-il déclaré. a déclaré au Daily Mail.

« C’est dur. Je n’arrive pas à imaginer ce que ça fait d’être un adolescent qui doit aller au lycée. »

Et en mai 2023, il a été rapporté que l’actrice de « Crossroads » n’avait pas vu Preston et Jayden depuis plus d’un an et que les garçons avaient cessé de répondre à ses SMS.

En mai 2023, il a été rapporté que l'actrice de « Crossroads » n'avait pas vu Preston et Jayden depuis plus d'un an et qu'ils avaient cessé de répondre à ses SMS.

En juin, l'avocat de Federline a déclaré que les garçons avaient appelé leur mère pour la fête des mères.

Malgré la relation difficile des garçons avec Spears, les choses semblaient prendre une tournure positive.

En juin, l’avocat de longue date de Federline, Mark Vincent Kaplan, a confirmé à Page Six que Preston et Jayden avaient parlé avec la chanteuse de « Sometimes » pour la fête des mères, qualifiant cela de « pas dans la bonne direction ».

L’avocat a toutefois noté : « C’est un processus qui nécessite plus qu’un simple appel téléphonique. »