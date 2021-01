Tout en invitant le monde entier dans quelque chose d’aussi personnel que son propre voyage avec son identité de genre est une grande entreprise, Brendon a déclaré que la décision était plutôt facile à prendre. « La principale raison pour laquelle je me sentais à l’aise de raconter mon histoire est que je savais que lorsque je commençais à peine à découvrir qui j’étais et à me comprendre moi-même, j’aurais voulu une histoire comme la mienne que je pourrais aller voir », ont-ils dit. « et que je pourrais regarder en arrière et être comme, ‘D’autres personnes ont traversé ça’ et juste avoir ce soutien, comme si je ne suis pas seul dans ce qui se passe. »

Né de cette décision était Dessine avec moi, un court métrage documentaire émouvant qui dresse un portrait intime de Brendon et de sa famille. Le film de 24 minutes, produit par Ithaka Films en partenariat avec The Trevor Project, ne fait aucun effort pour détailler un voyage de coming-out qui a défié toute la famille et conduit Brendon à des idées suicidaires avant que leur art et le soutien croissant de leur famille ne les sauvent. , les plaçant sur la voie du plaidoyer.

Revivre la totalité de leur histoire devant une caméra à un si jeune âge – ils n’avaient que 16 ans lorsque le film a été tourné – n’a pas toujours été des plus faciles. « Il y a certainement eu des moments où je devais me centrer avant de parler », a déclaré Brendon. « Parce que, évidemment, il parlait de sujets assez sombres. Constantine a aidé à créer cet espace [where] c’était parfaitement normal pour moi de dire: ‘Hé, j’ai besoin d’une minute pour me centrer et … gérer les choses.’ «