Brendan Morais s’ouvre sur sa sortie de La bachelorette.

Juste une semaine après que les fans l’ont vu mettre fin à sa relation avec Tayshia Adams, le couvreur commercial du Massachusetts est apparu dans l’épisode du 29 décembre de Les fichiers Viall Podcast et réfléchi à sa décision de quitter le spectacle.

« Je me sens confiant dans la décision que j’ai prise, c’est sûr, et je reste fidèle à moi-même et à ce que j’ai ressenti sur le moment », a-t-il déclaré. « Avec le recul, je suis définitivement … Je ne regrette rien, mais je suis toujours triste à ce sujet – absolument encore triste que c’est ainsi que ça s’est passé. »

Pour ceux qui ont raté l’épisode, Brendan a dit au revoir pendant la semaine des suites fantastiques. Il a dit à Tayshia qu’il n’avait pas pris l’idée de proposer à la légère, surtout après son divorce, et qu ‘«il y a une grande partie» de lui «qui est toujours brisée» et «a encore besoin de temps pour guérir».

Mais pendant le podcast, Brendan s’est demandé si les choses auraient pu se passer différemment s’il avait eu plus de temps avec Tayshia.

«J’ai l’impression que si j’avais eu plus de temps et que j’aurais pu retirer Tayshia de cette bulle et vraiment voir comment nos vies s’enchaînaient, ouais, [I] vraiment l’impression que nous aurions pu sortir ensemble et potentiellement plus, « dit-il. » Mais, vous savez, lorsque vous vous protégez et que vous ne voulez plus vous blesser, vous faites, vous savez, des choses qui s’auto-sabotent ce qui pourrait être une chose incroyable. Donc, je pense vraiment que ça aurait pu se passer différemment si certaines choses avaient changé. «