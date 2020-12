« Je pense que le plus grand avantage pour moi était … je sais que je veux une famille, je sais que je veux une femme et des enfants, mais savoir et être complètement prêt a été quelque chose que j’ai découvert – il y avait un petit écart », at-il expliqué aux co-hôtes. « Il y avait un petit écart que je devais combler à un moment donné et je dois le découvrir moi-même. »

Brendan a ajouté que ce n’était pas une décision facile de partir. « J’avais cette belle et incroyable femme juste devant moi et pour une raison quelconque, avec laquelle je lutte encore aujourd’hui, je me suis auto-saboté », a-t-il déclaré. «Je me protégeais dans un sens, vous savez, je me protégeais de me blesser et aussi ringard que cela soit, aussi stupide que cela puisse paraître, j’ai déjà été marié et j’ai l’impression que ce serait un mauvais service à Tayshia dans un façon si je suis entré dans un engagement et je me suis mis à genoux et je n’étais pas complètement, à 100% tout prêt et prêt. »