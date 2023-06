Pourquoi Brad Stevens a sacrifié Marcus Smart pour Kristaps Porziņģis : « Il vient de franchir une autre étape »

BOSTON – Brad Stevens savait qu’il devait équilibrer la liste. Avec cela viendrait le sacrifice. L’espoir était que la blessure serait juste au niveau de la surface, perdant quelqu’un comme Malcolm Brogdon qui était un nouveau visage qui remplissait bien son rôle.

Mais avec l’horloge sur le point de sonner minuit et le fantasme d’attraper une licorne s’estompant rapidement, Stevens a fait le sacrifice ultime. Il a échangé Marcus Smart contre Kristaps Porziņģis et plusieurs choix de premier tour, un échange aussi incroyable sur le papier qu’extrêmement douloureux en réalité.

Alors qu’il terminait son discours à près de deux heures du matin après le repêchage de la NBA sur ce qui faisait de Smart un élément si vital de cette franchise et de cette ville, sa voix a commencé à se fissurer. Il savait qu’il avait vraiment brisé le noyau qui constituait les Celtics et accepter ce qu’il avait fait n’était qu’une pilule difficile à avaler. Cela a entraîné beaucoup de douleur, mais comme il l’a dit plus tard, il fallait le faire.

Le nouveau CBA – que les équipes attendent toujours alors que l’agence libre ouvre dans une semaine seulement – ​​réduit la fenêtre du championnat plus rapidement que jamais. Stevens savait que quelque chose de radical devait changer pour placer les Celtics au sommet, alors il a obtenu le joueur le plus grand qu’il ait pu trouver. Après que Smart ait apporté aux Celtics tout ce qu’il pouvait de manière constante au fil des ans, Stevens prend le grand virage.

Il a toujours prêché de frapper des simples au lieu d’aller chercher le coup de circuit en tant qu’entraîneur, puis en tant que GM a fait des appels faciles pour lancer une poignée de jetons sur des joueurs importants. Alors pourquoi se balance-t-il maintenant vers les clôtures?

C’est parce que Porziņģis peut franchir le dernier obstacle des Celtics.

« (Porziņģis) était déjà bon, mais il vient de franchir une autre étape », a déclaré Stevens tôt vendredi matin. « Il peut jouer défensivement comme nous le voulons. Il a un effet dissuasif sur la jante et c’est un basketteur super talentueux. «

Ils deviendront une équipe différente avec lui et sans Smart, pour le meilleur et pour le pire. Le pari est que Derrick White et tout ce qui reste de la rotation de la garde peuvent aider à combler l’écart avec Smart, mais Porziņģis peut apporter une toute nouvelle dimension.

« Vous m’avez entendu parler du fait que nous jouons gros, que nous jouons longtemps. Kristaps peut jouer avec n’importe quelle combinaison de nos joueurs », a déclaré Stevens. «Il peut jouer avec Rob, il peut jouer avec Al, il peut jouer en tant que cinq autonome. Il est juste devenu de mieux en mieux et de mieux en mieux.

Les Celtics avaient besoin de plus de variété offensive la saison dernière, quelqu’un qui pouvait opérer depuis le poste haut et n’importe qui d’autre qui pouvait conduire et s’élever au-dessus du bord en dehors des Jays. C’est là que Porziņģis s’épanouit, car il peut l’éclairer depuis le poteau, le frapper en profondeur et se diriger vers le panier pour le plonger pendant que les défenseurs se mettent à couvert. Bien qu’ils aient perdu quelqu’un dans Smart qui peut mettre tout le monde en place, ils ont gagné un monstre physique qui peut terminer les jeux.

Boston a dû changer son système offensif en fonction de qui était dans le match, car Rob Williams devait être un coureur de jante et Al Horford devait espacer le sol. Porziņģis peut tout faire en un seul paquet. Ils ont enfin quelqu’un qui peut marquer sur le poste bas. Il peut attaquer les clôtures et soit remonter du milieu de gamme, soit simplement passer par-dessus la défense. Ses foulées sont tout simplement trop longues à contenir.

Washington pourrait lui donner le rocher sur la ligne des lancers francs et il pourrait tenir le ballon avant de le faire glisser vers un coupeur de porte dérobée. Il débloque juste tellement de ce que les Celtics ont vu que les équipes qui les ont dépassés en séries éliminatoires pouvaient faire et les Celtics pouvaient à peine tenter.

« Je ne sais pas si cela doit se faire par la poste, mais de nos jours, vous bénéficiez grandement d’avoir un grand qui peut parfois être la plaque tournante », a déclaré Stevens. « Il n’est pas nécessaire que ce soit tout le temps, cela peut être une personne, peut-être que l’infraction se poursuit et que vous la coupez. »

D’une certaine manière, c’est une poussée loin du système de rythme et d’espace auquel Joe Mazzulla s’est tellement penché. Porziņģis correspond à ce moule de l’espaceur de sol qui peut prospérer sur ces lectures rapides. Les Celtics veulent pousser la transition vers des matchs croisés ciblés, mais se sont retrouvés coincés en essayant d’attaquer ceux qui se trouvaient derrière l’arc plutôt que de les punir dans le poste. C’est ainsi que Porziņģis obtient une grande partie de son score.

« Nous n’avons pas affiché une tonne cette année, mais être capable de lancer le ballon dans le poteau et de simplement tirer par-dessus un interrupteur et de le faire de manière efficace et efficace est un gros problème », a déclaré Stevens. « Sans parler de pouvoir jouer derrière la ligne, tirer le ballon ou le conduire ou ce genre de choses. Il apporte beaucoup à notre équipe. Vous pouvez imaginer, comme je peux imaginer, certaines des files d’attente que nous pouvons mettre en place en ce moment, assez intrigantes et non sans perdre aucune compétence, donc c’est une bonne chose.

Stevens a déclaré qu’il espérait pouvoir prolonger Porziņģis dans un proche avenir, car il devient éligible pour une prolongation de 77 millions de dollars sur 2 ans le 6 juillet. Les Celtics pourraient attendre de voir comment les choses se dérouleront cette année, puis utiliser les droits des oiseaux pour le garder. quand il atteindra l’agence libre l’été prochain, ou engagez-vous simplement maintenant. Après avoir renoncé au capitaine de facto de la franchise pour l’avoir, ce serait un signe inquiétant de ne pas au moins lui proposer la prolongation.

S’il est en bonne santé et productif, il en vaut clairement la peine. Ils n’ont qu’à le faire.

Les Celtics comptent sur tout le monde pour continuer à faire ce prochain pas en avant comme Porziņģis l’a fait l’année dernière et ils doivent y consacrer leur argent maintenant. Stevens a évolué avec agilité au cours de ses premières années en tant que directeur général, mais il opère maintenant avec force. Cela signifie relever de nouveaux défis passionnants tout en faisant face aux conséquences de ces sauts de la taille de Porziņģis.

« De notre point de vue, nous regardons simplement quelle est notre meilleure opportunité de continuer à grandir et à nous améliorer en équipe », a déclaré Stevens. « Sachant que parfois des décisions vraiment très difficiles doivent être prises. »

(Photo du haut de Kristaps Porziņģis : Patrick Smith/Getty Images)