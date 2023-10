Pourquoi Brad Skelly a-t-il été retiré de Married At First Sight ?

BRAD Skelly, mannequin de Married At First Sight, a été expulsé de la série après avoir affiché un comportement « contrôlant » et « coercitif ».

Des inquiétudes ont été soulevées concernant les actions de Brad envers l’enseignante Shona Manderson, sa femme sur le E4 montrer.

Brad Skelly a été retiré de Married At First Sight UK.[/caption]

Brad Skelly a été retiré de Married At First Sight UK (MAFS UK).

Cela survient après que des scènes pénibles la semaine dernière ont amené l’association caritative Women’s Aid à dénoncer son comportement.

Une source de l’émission a déclaré au Sun : « La relation avec Shona devenait toxique.

« Les patrons sont intervenus avant que la situation ne devienne incontrôlable. »

Dans des scènes émouvantes qui n’ont pas encore été diffusées, l’entraîneur des rencontres de l’émission Paul Carrick Brunson dit à Skelly, 27 ans, et au professeur d’arts du spectacle Shona que leur temps dans l’émission est terminé.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré : « Si des relations sur MAFS UK se développent d’une manière jugée malsaine, nous prenons l’avis d’experts pour savoir si le couple doit quitter le processus.

«C’était le cas de Brad et Shona. L’assistance est disponible à tout moment.

La semaine dernière, une dispute sur « l’intimidation » a éclaté et les téléspectateurs ont demandé aux producteurs de l’E4 d’agir et de retirer Brad de la série, décrivant son comportement envers sa femme Shona comme étant « contrôlant ».

Les fans de l’émission à succès de Channel 4 ont exprimé leur angoisse sur les réseaux sociaux, après que la star de télé-réalité lourdement tatouée ait dit à sa femme Shona de « se taire » et a semblé en colère lorsqu’elle était contrariée par le fait que d’autres couples de l’émission ne pensaient pas qu’ils étaient authentiques. .

Brad a dit à Shona qu’elle avait besoin d’une « validation externe », avant de lui dire d’arrêter de parler.

« Tu dois laisser tomber, » dit-il sèchement, ne lui permettant pas de parler.

Lorsque Shona a ensuite tenté d’ajouter à la conversation, Brad a aboyé : « Tais-toi ! Fermez-la! »

Qu’a dit Brad Skelly ?

Brad et Shona se sont tournés vers les réseaux sociaux après la fin de l’épisode.

Brad a affirmé que le montage de l’épisode ne reflétait pas l’histoire complète.

Partageant une photo de lui au lit se couvrant le visage, il a écrit : « Ce montage était difficile à regarder. »

Le mannequin a également ajouté : « N’oubliez jamais que vous ne voyez que des extraits de drame. Essayez de ne pas avoir de résilience émotionnelle envers une personne avec laquelle vous ne vous êtes jamais assis et avec qui vous n’avez jamais eu de conversation physique.

Shona a cependant remercié ses fans pour leur soutien.

Elle a dit à un fan : « Merci beaucoup. Ce soir, c’était difficile à regarder. J’y reviendrai demain matin. Je vous aime tous.

Elle a également commenté qu’elle « ressentait l’amour de vous tous » dans un autre message adressé à ses fans, commentant « tout le soutien » qu’elle a reçu.

Qui fait partie du casting du MAFS 2023 ?

Dans un line-up plus varié que jamais, huit mariées ont été jumelées à huit mariés pour la septième série de l’émission de téléréalité.

La nouvelle série de l’émission de téléréalité sur les rencontres de Channel 4 comprend une star de Geordie Shore, ainsi que la première mariée trans.

Nathanial, 36 ans, est l’un des mariés de cette année, après sa première apparition dans Geordie Shore: Hot Single Été en 2021.

« Je ne fais confiance à personne d’autre qu’à moi-même, mais j’espère qu’ils ont fait du bon travail, c’est tout ce que je peux dire », a révélé Nathanial.

Ella, 29 ans, de Weston-Super-Mare, est la première mariée transgenre de la série.

Elle vit avec sa grand-mère et dit : « Cette expérience représente bien plus que mon simple mariage. Je vois cela comme un gros problème pour quelqu’un qui a fait une transition.