Pourquoi Boycott IPL est à la mode sur Twitter après la victoire du Pakistan sur l’Afghanistan en Coupe d’Asie

Les fans de cricket indiens ont été très déçus après que l’équipe indienne ait subi des pertes consécutives lors de l’étape Super 4 de la Coupe d’Asie 2022. Tout d’abord, l’Inde a perdu contre son grand rival le Pakistan par 5 guichets, puis l’équipe de Rohit Sharma a été défaite par le Sri Lanka qui a remporté le concours par 6 guichets. Quasiment hors course pour la finale de la Coupe d’Asie, les Indiens plaçaient encore leurs espoirs sur l’Afghanistan en battant le Pakistan mercredi. Et ils l’ont presque fait.

Mais le Pakistan s’est faufilé dans une victoire spéciale lorsque Naseem Shah a fumé deux six consécutifs dans la dernière période alors qu’il en avait besoin de 11. Le Pakistan n’avait plus qu’un seul guichet alors qu’il poursuivait le modeste 130 de l’Afghanistan. La victoire du Pakistan a tué deux oiseaux avec une pierre : l’Inde et l’Afghanistan ont fait face à une sortie immédiate. .

Irrités par l’élimination de la puissante Inde dès le début, certains “fans” de cricket ont commencé à suivre la tendance #BoycottIPL sur Twitter, suggérant que les joueurs de cricket jouaient la Premier League indienne uniquement pour l’argent, mais manquaient de passion lorsqu’il s’agissait de représenter la nation. Quelques-uns ont remis en question le processus de sélection des joueurs. Il y a aussi eu des appels au « limogeage » du skipper Rohit Sharma car, selon certains internautes, un Virat Kohli ou un Dhoni aurait propulsé les Men in Blue en finale. Notamment, le hashtag #BoycottIPL a également fait surface après les défaites de l’Inde contre le Pakistan et le Sri Lanka respectivement.

#BoycottIPL

Tu nous manques @msdhoni

Tout bon joueur ne peut pas devenir un bon capitaine. pic.twitter.com/IgXHJQGVvy – पंकज कमल (@ PAN10KAJ) 7 septembre 2022

c’est varier le mauvais comportement. rohit vous ne méritez pas le capitanat. #BoycottIPL pic.twitter.com/GC24EPZ7wN -Jerry (@ Mrjerry152) 7 septembre 2022

C’est là que nous avons perdu le tournoi. Il y a de la passion dans cette équipe. Ils sont ici pour des matchs amicaux et nous, les Indiens, sommes ravis de voir la bataille. Comme Bollywood, nous devrions boycotter l’équipe indienne de cricket. @RishabhPant17 @klrahul as***le#BoycottIPL#INDvSL pic.twitter.com/WQ7SiHzjGt – K Sharma (@Chandan06Oct) 7 septembre 2022

#BoycottIPL

Être l’équipe la plus forte du monde et prier pour que l’équipe d’Afghanistan gagne pour que nous nous qualifiions pic.twitter.com/nKkxrqlXyK – JAVED66 (@lonely_javed) 7 septembre 2022

Le jour à partir duquel Indian Public Arrête de regarder IPL le jour à partir de. Que cette équipe inutile commence à jouer pour le pays et que la fierté ne coure pas pour l’argent La même chose se produit dans le T20 WC #boycottipl pic.twitter.com/oOIGpX6XsN — ͡K͎ ͜ᴀ ʀ ͡ ͜ᴛ ʜ ͡ (@its_karthikoff) 7 septembre 2022

Tant pis…

Pendant ce temps, avec 11 nécessaires pour la finale et 119/9 sur le tableau de bord, Naseem Shah s’est vu offrir deux lancers pleins juteux et il les a fumés pendant six consécutives pour envoyer le vestiaire pakistanais dans des célébrations sauvages. Auparavant, l’Afghanistan était limité pour un 129/8 en dessous de la normale, mais ce sont leurs quilleurs qui les ont gardés dans la chasse jusqu’à la toute dernière fois, mais Shah avait des plans différents.

