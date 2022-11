BOY George est une icône de la pop, dont la carrière a commencé dans les années 80 avec son groupe Culture Club.

Mais à la fin des années 2000, la star de I’m A Celebrity a en fait purgé une peine de prison.

Rex

Pourquoi Boy George est-il allé en prison ?

Le chanteur du Culture Club Boy George – de son vrai nom George O’Dowd – a été emprisonné en 2009.

Il a été reconnu coupable d’agression et de séquestration après avoir été reconnu coupable d’avoir menotté le mannequin norvégien et escorte masculine Audun Carlsen à un mur et de l’avoir battu avec une chaîne en métal.

Audan a déclaré au jury qu’il n’avait pu se libérer qu’après avoir cassé le match.

Boy George, a déclaré qu’il était sous cocaïne et qu’il avait eu un épisode psychotique au moment de l’attaque – et qu’il ne se drogue plus depuis.

La star a plaidé non coupable de l’attaque mais a été condamnée à 15 mois de prison après avoir été reconnue coupable d’agression et de séquestration.

George a toujours nié une allégation judiciaire selon laquelle il aurait battu Audun avec une chaîne tandis que l’ancienne escorte s’enfuyait dans son boxer.

Le chanteur finira par passer quatre mois en prison.

Dans une interview après que George soit entré dans la jungle I’m A Celebrity en novembre 2022, Audun a déclaré qu’il était “toujours traumatisé” de cette nuit-là.





Qualifiant George de “monstre”, Audun a déclaré au Mirror : “Si j’avais été une femme et qu’il avait fait ce qu’il a fait, il n’aurait jamais eu la tribune.”

Qu’a dit Boy George à propos de son séjour en prison ?

En 2017, Boy George s’est ouvert avec Piers Morgan sur Life Stories, disant qu’il regrettait l’incident et a parlé d’aller en prison.

Le chanteur a déclaré: “Je me suis envoyé en prison. J’ai dit à la police pourquoi j’avais fait ce que j’avais fait. J’avais un épisode psychotique.

“J’étais toxicomane, donc je ne peux pas dire que mes raisons de le faire étaient fondées de quelque manière que ce soit. Mais j’ai dit la vérité. J’ai toujours nié avoir battu ce type.

George a également affirmé avoir été victime d’attaques homophobes en prison.

En 2017, le chanteur a fait des excuses publiques, mais Audun n’a pas trouvé cela authentique et veut des excuses personnelles.

Il a déclaré au Mirror dans son interview : “Je peux toujours pardonner, mais cela doit venir d’un endroit véridique.”

Pendant ce temps, un porte-parole de la star a déclaré dans un communiqué en novembre 2022: «George est allé en prison pendant quatre mois de son plein gré après avoir avoué ouvertement un faux emprisonnement lors d’une pause psychotique il y a 15 ans alors qu’il était au milieu d’un problème de drogue bien documenté.

“Non seulement il est un pilier de la société depuis, mais il reste aussi sobre à ce jour. Il s’est excusé publiquement sur les histoires de vie de Piers Morgan et nous sommes très fiers de lui pour sa réhabilitation.

“Tout le monde a droit à une seconde chance et George l’a certainement méritée.”