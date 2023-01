Pourquoi Boubacar Kamara d’Aston Villa est l’une des recrues de la saison et Unai Emery peut désormais construire autour de lui | Nouvelles du football

Trois victoires en quatre matches de Premier League depuis le début de l’année reflètent l’impact d’Unai Emery à Aston Villa, mais la forme améliorée du club a également été aidée par le retour en pleine forme de Boubacar Kamara. Il fait partie des recrues de la saison.

Transfert libre arrivé de Marseille cet été, le milieu de terrain de 23 ans est déjà devenu une figure populaire à Villa Park grâce à son travail défensif déterminé dans l’axe de terrain et son utilisation astucieuse du ballon. Il apporte qualité et contrôle.

S’adressant à Emery sur le terrain d’entraînement du club, l’entraîneur-chef toujours animé est particulièrement enthousiaste lorsque le nom de Kamara apparaît. Il est évident que l’international français va être au cœur de ses plans pour l’avenir du club.

“Il a un gros potentiel”, déclare Emery Sports du ciel.

“Très gros potentiel. Il joue bien et est tellement concentré sur l’amélioration de son jeu, l’amélioration de ses capacités avec et sans ballon. Il s’est développé, en France et ici. Maintenant, il est de ma responsabilité de le développer encore plus qu’il ne l’a fait. fait jusqu’à présent.”

Emery est un étudiant renommé du jeu dont les connaissances ont été qualifiées d’encyclopédiques mais il admet qu’il a dû faire un travail supplémentaire pour en savoir plus sur le jeu de Kamara. “J’ai dû augmenter mes informations sur lui”, explique-t-il.

“J’ai des informations de différentes personnes qui ont déjà travaillé avec lui lorsqu’il était à Marseille. J’ai parlé avec [former Marseille sporting director] Andoni Zubizarreta. je lis [former coach] Jorge Sampaoli parle de lui. Maintenant, nous le connaissons ici aussi.”

Emery a fait ses propres recherches mais dans les coulisses de Villa, ce travail était fait depuis longtemps. Au sein du club, la signature est considérée comme un exemple de la manière dont se déroule un processus de recrutement réussi et aligné. Une bonne planification leur a permis de prendre le pas sur d’autres clubs.

L’Atletico Madrid était intéressé mais Villa avait conclu l’accord en mai. Le mois précédent, l’entraîneur-chef Steven Gerrard, le directeur sportif Johan Lange et le directeur général Christian Purslow s’étaient envolés pour le regarder ensemble lors de la victoire de Marseille sur Nantes.

Le processus a commencé dès l’été 2021, lorsque Dean Smith était toujours aux commandes. Villa venait de terminer 11e de la Premier League, mais il y avait le sentiment que l’absence d’un milieu de terrain de niveau élite au sein de l’équipe était un problème potentiel.

Lorsque Gerrard est arrivé plus tard cette année-là, il est rapidement parvenu à la même conclusion à propos de l’équipe et la position a été marquée comme une priorité. On pense que Rodrigo Bentancur n’a été envisagé que pour que l’Uruguayen signe pour Tottenham en janvier 2022.

La liste restreinte avait également inclus Kalvin Phillips à un moment donné, mais c’est Kamara qui est rapidement devenu l’option préférée. Villa a été influencé par le fait qu’il était plus jeune que les alternatives – et moins cher aussi avec l’expiration de son contrat.

Le responsable du recrutement, Rob Mackenzie, et son équipe avaient identifié le profil remarquable de Kamara sur le marché européen, s’assurant qu’ils fréquentaient régulièrement le Stade Vélodrome dans les mois précédant sa recommandation.

Lange a été convaincu et l’a porté à l’attention de Gerrard, qui est également devenu actif dans la poursuite. Parmi les facteurs supplémentaires figuraient le nombre de matchs enregistrés par un joueur alors âgé de 22 ans, dont 162 pour Marseille. Il a même eu un rôle de leader dans le groupe.

Mais ce qui est vraiment inhabituel chez Kamara, c’est son mélange de traits.

Ses capacités à gagner le ballon le placent dans une fourchette avec un certain type de milieu de terrain – les plaqueurs coriaces et les intercepteurs, ceux capables de briser le jeu pour leur équipe. Précisément le genre de qualités que Villa savait qu’ils devaient ajouter à leur équipe.

Mais le cas de Kamara a été renforcé par le fait qu’il a plus à son jeu que cela. L’analyse de ses statistiques de rétention de balle a montré qu’il y avait aussi des similitudes avec un type de milieu de terrain très différent, ceux qui ne pouvaient égaler ses qualités combatives.

À Marseille la saison dernière, il s’est classé parmi les meilleurs joueurs de France pour les duels 50-50 gagnés et les possessions gagnées dans le tiers central, mais il était également là-haut pour les passes réussies dans la moitié de terrain adverse et même les balles en profondeur. Personne n’était meilleur que lui dans les deux cas.

Maintenant, les supporters de Villa le voient aussi.

Il y a eu un moment dans le temps d’arrêt de la première mi-temps du dernier match à domicile de Villa contre Leeds lorsque la foule a crié pour avertir Kamara que l’adversaire se précipitait vers lui de son côté aveugle alors qu’il se préparait à récupérer le ballon au bord de son propre penalty. boîte.

Ils n’ont pas besoin de s’inquiéter.

D’un revers d’épaule, il s’éloigna.

Cette capacité à prendre le ballon dans des zones restreintes et à jouer dans les tiers rend Kamara exceptionnellement complet et signifie qu’il est à l’aise dans un milieu de terrain à deux. En effet, sa présence a permis à Douglas Luiz une plus grande liberté et il en profite.

Pour Emery, leur talent polyvalent lui donne une flexibilité tactique. “Nous avons deux très bons milieux de terrain. Ce sont des joueurs qui peuvent jouer à des hauteurs différentes. Nous pouvons donc maintenir ces deux milieux de terrain au centre mais nous pouvons peut-être défendre plus haut ou plus profondément.”

Villa n’a été battu que deux fois en Premier League lorsque les deux hommes ont commencé ensemble – et l’un d’entre eux a été perdu après la rupture du partenariat par un remplacement tardif. La série de résultats qui a vu Gerrard limogé est venue avec Kamara blessé.

Le joueur est revenu encore plus fort de ce problème de genou, utilisant le temps mort pour ajouter encore plus de physique à son jeu, se préparant pour le défi de la Premier League. Cela lui a permis de faire un autre pas en avant dans son jeu sous Emery.

Boubacar Kamara a joué un rôle clé dans le premier but d’Aston Villa contre Leeds



Il a été un pivot ces derniers temps, peut-être le joueur exceptionnel sur le terrain contre Leeds. Il y avait du travail défensif à faire dans ce match, mais Kamara a également fourni la passe décisive pour le premier but de Leon Bailey avec une course au volant alors que Villa capitalisait sur la contre-attaque.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Aston Villa contre Southampton



Contre Southampton, c’est sa passe en avant qui a aidé à créer la double chance pour Bailey et Jacob Ramsey en première mi-temps. Il a également remporté le coup franc à partir duquel Douglas Luiz a traversé pour Ollie Watkins pour remporter le match en fin de match. Encore une performance impressionnante.

Et Kamara ne fait que commencer. Il est révélateur que les dépisteurs des clubs rivaux suivent déjà ses progrès de près mais Aston Villa n’a pas besoin de vendre. L’espoir est qu’Emery puisse désormais s’appuyer sur le brillant Boubacar Kamara, l’une des recrues de la saison.