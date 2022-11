Pourquoi Borja Iglesias appartient à l’équipe espagnole de la Coupe du monde

Borja Iglesias ne suit que Lewandowski dans la liste des attaquants de LaLiga les plus percutants jusqu’à présent cette saison, preuve qu’il appartient à l’avion vers le Qatar. Fran Santiago/Getty Images

Lorsque Fernando Torres, auteur du but vainqueur de la finale de l’Euro 2008 qui a offert à l’Espagne son premier trophée international depuis 44 ans, avait l’habitude de s’envoler pour la ville galicienne de Vigo pour rendre visite à sa petite amie d’alors, Olalla Dominguez, il serait accueilli à l’arrivée à l’aéroport non pas par une foule de fans hurlants attirés par sa renommée et sa beauté enfantine, mais par une bande de gars locaux avec un haricot dégingandé aux yeux brillants servant de chef de leur meute. Ce garçon était l’attaquant du Real Betis Borja Iglesias.

Poli jusqu’à la faute, au fil des mois, Torres s’arrêtait et signait des autographes au point qu’Iglesias a maintenant une foule de “Meilleurs voeux!” des trucs (journaux, serviettes, billets) signés par le gars dont le centre en plein essor de l’aile gauche dans le temps supplémentaire le 11 juillet 2010 a finalement permis à Andres Iniesta d’inscrire une demi-volée sur le but vainqueur de la finale de la Coupe du monde de l’Espagne contre les Pays-Bas.

Même en tant qu’adolescent dans une ville de pêcheurs du nord-est de l’Espagne, toujours “absolument aucune idée de devenir footballeur professionnel”, Iglesias avait une bonne compréhension de ce qui constituait un buteur de haut niveau. Toutes ces années plus tard, le pendule a basculé. Maintenant, c’est peut-être l’attaquant de 6 pieds 2 pouces du Betis dont le tour pourrait être de produire les moments en or et les buts qui apportent La Roja gloire au Qatar.

Peut-être, au cours des deux prochains mois, le manteau sera-t-il passé de Torres à Iglesias ; de “El Niño” à “Le Panda.”

Si vous avez regardé sa bataille au corps à corps, genou à aine, nez à nez avec les trois défenseurs centraux de la Real Sociedad, Aritz Elustondo, Robin Le Normand et Jon Pacheco dimanche, avant qu’Iglesias ne marque le but garant de la victoire pour propulser le Betis dans les positions de qualification de la Ligue des champions de LaLiga, alors vous auriez peut-être décidé que c’était la performance pour convaincre Luis Enrique d’emmener “le Panda” dans le désert. Une nuit pour convaincre l’homme au “pouvoir de la liste” que Borja Iglesias doit tout simplement faire partie de l’équipe qui sera nommée le 11 novembre, puis être dans l’avion transportant l’Espagne à Doha.

Si vous ne regardiez pas — et pourquoi diable pas ? — alors je vous promets que ce n’est pas exagéré.

C’était le football à l’ancienne. La RéalLes défenseurs savaient que le Betis était fatigué. Ils savaient également que Borja and Co. avait joué 17 fois au cours des 11 semaines depuis le début de la saison 2022-23, ayant même dû parcourir 22 000 kilomètres (près de 14 000 miles) vers et depuis Rome, Helsinki et Razgrad (Bulgarie) pour se qualifier pour le huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ainsi, la Real Sociedad d’Imanol Aguacil, déjà en tête des statistiques de fautes en Liga, croyait sincèrement qu’elle pouvait appliquer un coup de grâce, au niveau national, en battant physiquement les garçons de Borja.

C’est une intensité d’intention qui a conduit les Basques à commettre près du double des fautes commises par le Betis, mais en vain. “Le Panda” a reçu de précieux petits services et, alors qu’il tentait de s’imposer dans le jeu, les défenseurs de La Real lui ont couru après.

A ce stade, vous vous demandez probablement deux choses : pourquoi s’appelle-t-il “le Panda”, alors que physiquement, il ressemble beaucoup plus à une girafe ? Et l’Espagne peut-elle vraiment faire confiance à un gars qui a déjà 29 ans, a marqué son premier but en Liga il y a seulement quatre ans et n’a même pas commencé un match international depuis La Roja?

La première est facile, et les mieux informés d’entre vous connaissent peut-être déjà la réponse.

C’était la troisième semaine de la saison 2016-17 en troisième division espagnole et le Celta Vigo B jouait à Palencia, au cœur du centre de l’Espagne. Ennuyés dans leur chambre d’hôtel, Borja et trois coéquipiers se sont mis à écouter le rappeur Desiigner et sa chanson (vous l’aurez deviné) “Panda”. Ils ont commencé à regarder des vidéos de ces animaux sur YouTube et, sans hésiter, les quatre coéquipiers ont adopté à la fois le nom et l’image emblématique de ce membre chinois de la famille des ours. Soudain, ils étaient la “Panda Team”.

Un collectif pour commencer, le surnom est rapidement devenu exclusivement appliqué uniquement à Borja, le joueur alpha, après ses 32 buts en une saison – ils ont gagné 3-1 à Palencia ce jour-là. pseudonyme est né – qui a failli propulser le Celta B en deuxième division avant de perdre en séries éliminatoires. Depuis qu’il a quitté le Celta pour Saragosse, l’Espanyol et maintenant le Betis, il est apparu sur le radar de Luis Enrique à temps pour obtenir 30 minutes pour l’Espagne lors de sa dernière défaite, à domicile contre la Suisse.

Borja Iglesias, à gauche, a montré toute la gamme de ses compétences et de son sang-froid dans un match difficile à la Real Sociedad, écartant une physique sans fin pour marquer le deuxième but crucial. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

La réponse à la question deux est, oui, il est facilement assez bon. De plus, il n’y a pas un seul joueur, à la disposition du sélectionneur national espagnol, qui réunisse toutes les qualités de la Panda. Pas une.

Grand et excellent sur le plan aérien, il a un tir tonitruant et possède non seulement une technique de tir au but formidable, mais un bon taux de conversion (34 sur 37) dans sa carrière. Stylistiquement, c’est un attaquant à l’ancienne en termes d’être parfaitement heureux de jouer dos au but s’il en a besoin, mais au-delà de simplement prouver qu’il est un finisseur de haut niveau – avec 66 buts de haut vol depuis 2018 – il est aussi un sacrément bon footballeur, un attribut essentiel de la façon dont Luis Enrique exige que l’Espagne joue.

Le meilleur de tous, avec des footballeurs attaquants tout autour de lui tombant blessés, cherchant la forme et les buts ou encore, comme Mikel Oyarzabal, pas assez proche de l’entraînement complet après une longue blessure pour suggérer qu’ils seront dans l’avion, “le Panda” est prendre les coups des défenseurs adverses et toujours trouver le filet. De façon régulière. Il a huit buts et deux passes décisives en 11 départs en Liga, juste derrière Robert Lewandowski de Barcelone en termes d’impact offensif cette saison. C’est également son but lors de la finale de la saison dernière qui a mis le Betis sur la bonne voie pour ne remporter que sa troisième Copa del Rey.

Luis Enrique (et ses dépisteurs) auront été ravis de la façon dont Iglesias a assiégé les défenseurs costauds et brusques de la Real Sociedad, se rapprochant même de l’arbitre dimanche sans se faire réserver avant de faire un sprint de 40 mètres. pour repousser le centre arrière d’Alex Moreno à la 94e minute pour 2-0. (À noter également : agressif et débordant de volonté de gagner, Borja n’a pas enregistré suffisamment de réservations pour être suspendu depuis mars 2019.)

Donc, au bon moment, au bon endroit et, quand vous lui parlez, les bons mots aussi.

Un de ses mantras est le suivant : “Aucun attaquant, dans le football moderne, ne peut ‘vivre’ exclusivement grâce à son but. Nous devons tous apporter beaucoup plus à une équipe. Il y a tellement de choses qu’un attaquant doit faire bien avant qu’il ne rentre le ballon passait devant le gardien. Il fut un temps où, si je manquais une mise à pied au milieu de terrain, je me disais “Et alors ?” Maintenant, quelque chose comme ça me pique vraiment. Ces jours-ci, je suis conscient de l’importance de chaque touche de balle.”

Cela, mesdames et messieurs, est comme une manne du ciel pour l’entraîneur espagnol.

C’est comme ça qu’il jouait lui-même. C’est ce qu’il essaie d’influer sur son équipe et c’est un thème qui, comme sa performance à l’Anoeta ce week-end, mettra Borja sur le vol vers le Qatar tant qu’il sera en forme.

Il y a plus, cependant. Le Panda admet également : “Gagner signifie plus pour moi que marquer des buts. Si je ne gagne pas un match, je peux être détestable d’être là. Je vis juste pour ça. Regardez : mes parents ont un filleul et quand nous jouons n’importe quoi , je suis incapable de lui “permettre” de gagner. Il se met en colère, mais ce n’est tout simplement pas dans mon esprit.”

Encore une fois, cela pourrait être scénarisé par Luis Enrique; après tout son surnom, « Lucho », signifie « combattant ». C’est à la grande chance du “Panda” que pendant son passage dans le système des jeunes du Celta, il a suffisamment impressionné leur entraîneur senior, ce même Luis Enrique, suffisamment pour que l’attaquant de 20 ans, qui avait été converti d’un ailier, à être promu pour s’entraîner avec l’équipe première.

L’entraîneur espagnol a récemment révélé : “Je regarde Borja depuis lors (2013-14) et il a beaucoup de choses que j’aime, notamment l’habitude de jouer avec un grand sourire sur le visage.”

C’est aussi un mec cool, Borja. Dans le monde conservateur du football espagnol, où “la façon dont les choses sont faites” est un sentiment dominant, Borja est le gars qui, lorsque les manifestations de George Floyd étaient à leur apogée, s’est peint les ongles en noir et a annoncé que c’était sa propre façon de “déclarant son opposition à la fois au racisme et à l’homophobie” et a déclaré qu’il “aimait” une bagarre sur le terrain, donc “… si des demi-centres veulent s’en prendre à moi à cause de cela, ils ont été prévenus …”

“Le Panda” a toujours admiré Didier Drogba, Fernando Morientes (qui s’est vraiment occupé de lui quand Borja avait le mal du pays à Valence) et, bien sûr, Torres. “On a appris quand il devait arriver dans notre ville [Vigo] et donc moi et mes amis descendions toujours à l’aéroport … et j’ai une variété de photos inhabituelles avec lui », a déclaré Iglesias.

Quand j’ai suggéré cette chronique à notre ESPN FC “Jefe“, il a évalué Borja comme ayant le courage et la morsure d’un” chien de dépotoir “- quelque chose dont il pourrait avoir besoin lorsqu’un Séville désespéré traversera leur ville pour jouer au stade fébrile et ultra-confiant Benito Villamarin du Betis dimanche soir prochain (Diffusez EN DIRECT: Real Betis contre Séville, 11/6, 15 h HE, ESPN +, États-Unis uniquement.)

Borja veut aller à la Coupe du monde. Borja veut rester en forme jusqu’au départ de l’avion. Mais s’il vous plaît, n’ayez aucun doute: Borja “le Panda” veut d’abord battre Séville, menacé de relégation. À tout prix. Il n’y aura aucune retenue, aucun quart demandé ou donné, aucune idée de savoir si une guerre de football comme le derby de Séville pourrait être une bonne guerre à traiter avec prudence et préservation de soi étant donné que ce sera le seul monde du joueur de 29 ans. La tasse est sur le point de planer en vue.

Après tout, ce n’est pas la voie du “Panda”.