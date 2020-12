T Le « sommet crunch » est un cliché établi de longue date du journalisme bruxellois, mais les négociations sur le Brexit ont sans doute créé un archétype encore plus spécifique: le sommet crunch qui s’avère ne pas être un sommet crunch.

« J’espère que vous vous êtes bien enveloppé! » un fonctionnaire a plaisanté quand je lui ai dit que je bravais l’Eurostar et la pandémie pour venir rendre compte de la fête de jeudi. Il fait un froid glacial dans la capitale de l’UE et avec des cafés fermés, les conversations en face à face tranquilles qui sont la pierre angulaire de la Les capitales de l’UE doivent avoir lieu à l’extérieur.

Sans aucun doute, avec toutes les échéances crédibles oubliées depuis longtemps et à peine trois semaines avant que le Royaume-Uni ne sorte du marché unique, cette dernière réunion des dirigeants avant la fermeture de la ville pour ses fortes vacances de Noël serait la plus importante. Le véritable «sommet crunch».

Lorsque la nouvelle a été annoncée plus tôt cette semaine que le Premier ministre viendrait en ville, vraisemblablement pour offrir une tribune de victoire aux caméras, agitant un portefeuille de papiers, l’accord a été scellé: ce serait incontournable.

Mais cela ne semble pas du tout fonctionner comme ça. En fait, loin d’être un tour de victoire pour Boris Johnson, le mot dans la rue (littéralement, étant donné les règlements de Covid) est que les pourparlers sont en véritable difficulté et qu’un non-accord est possible. La visite du Premier ministre est plutôt un lancer de dés.

Cela a été pratiquement confirmé lorsqu’Angela Merkel, qui garde généralement ses conseils sur le Brexit sauf pour apaiser, a déclaré à ses députés avant la réunion que Bruxelles devait s’en tenir à une ligne plus dure. Les jeux et les sophismes sont peut-être le style de Downing Street et du Berlaymont, mais ils sont moins souvent ceux du Bundeskanzleramt.

Aucune des deux parties ne semble avoir beaucoup d’appétit pour un changement fondamental de leurs positions au niveau politique, et leurs positions au niveau politique sont actuellement essentiellement incompatibles.

Ceux qui n’ont jamais cru au projet du Brexit peuvent penser que les discours du gouvernement sur la «souveraineté» sont incohérents ou laineux. Mais aussi bien qu’ils aient critiqué l’interprétation du concept par les Brexiteers, c’est toujours l’idéologie au volant de la machine gouvernementale.

De même, les Brexiteers qui n’ont jamais cru ou compris l’attrait du marché unique ou d’une Europe sociale ont du mal à comprendre que les personnes en tête du projet européen croient réellement en ces choses.

Et c’est sur la question des «règles du jeu équitables» ennuyeuses que ces approches se heurtent. L’équipe de David Frost pense qu’une garantie plus stricte sur les normes liera la souveraineté britannique, et la partie européenne pense qu’une garantie plus faible sapera son Europe sociale et exercera des pressions sur le marché unique à long terme.

Avant la rencontre de Boris Johnson avec Ursula von der Leyen mercredi soir, ceux qui ont une vue intérieure à Bruxelles ont averti de ne pas s’attendre à beaucoup de mouvement de la part des 27 dirigeants qui suivent Boris Johnson ici plus tard cette semaine.





Journée du Brexit: le Royaume-Uni dit au revoir à l'UE



Un haut responsable de l’UE a averti que les États membres ne voulaient pas être «entraînés dans un débat» lors de leur sommet et prévoyaient de laisser les choses à la Commission. Les 27 présidents et Premier ministre ne discuteront pas des concessions du Brexit lors de leur réunion des jours suivants.

La réception que le Premier ministre a reçue de Von der Leyen mercredi soir pourrait être qualifiée de «pratique».

Alors qu’ils se rassemblaient pour la poignée de main coutumière à distance sociale des caméras, le président a exhorté M. Johnson, avec ses pensées claires sur la pandémie: [your] distance. »

« Vous dirigez un navire serré ici, Ursula, et tout à fait raison aussi, » répondit Johnson. Les responsables disent que le poisson – dans ce cas le turbot et les pétoncles – était au menu du dîner, à plus d’un titre.