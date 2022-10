Pourquoi Boris Johnson était-il en vacances ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson semble sur le point de lancer une improbable deuxième inclinaison à la direction du Parti conservateur, moins de deux mois après avoir été remplacé au poste de Premier ministre par Liz Truss.

Avec son poste de premier ministre absurdement éphémère déjà en flammes, de nombreux conservateurs souhaitent voir M. Johnson réinstallé à Downing Street, notamment les loyalistes amoureux Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg.

Pour autant, il ne faut pas oublier que le premier mandat de M. Johnson a été semé d’embûches, du Wallpapergate à la polémique des contrats PPE, en passant par l’affaire Owen Paterson, Partygate et Chris Pincher, ou encore qu’il y a moins de trois mois, près de 60 députés ont démissionné en signe de protestation. à ses efforts désespérés pour s’accrocher au pouvoir.

Voulez-vous des élections générales ?

Sir Roger Gale, un député d’arrière-ban conservateur, s’est efforcé de rappeler aux électeurs cette semaine que M. Johnson fait toujours l’objet d’une enquête par le comité des privilèges de la Chambre des communes pour avoir potentiellement induit le Parlement en erreur sur Partygate.

S’il est reconnu coupable, M. Johnson pourrait faire l’objet d’une procédure de rappel ou risquer de perdre son siège à Uxbridge et South Ruislip lors d’une élection partielle au cas où il recevrait une suspension de 10 jours ou plus.

Sir Roger, entre autres, a également déclaré que si M. Johnson devait être ramené au poste de Premier ministre, il abandonnerait le whip et se présenterait comme indépendant.

Mais qui annulerait cette éventualité? Certainement pas Boris Johnson.

Stimulé par la nouvelle que le populaire secrétaire à la Défense, Ben Wallace, ne prévoit pas de rejoindre la course et “se penche plutôt” pour le soutenir, comme il l’a fait par le passé, M. Johnson serait de retour de vacances en famille dans les Caraïbes pour reprendre ses intrigues. à Westminster.

M. Johnson aurait été en République dominicaine au cours des deux dernières semaines, se prélassant au soleil avec sa femme Carrie Johnson et leurs deux jeunes enfants, Wilfred et Romy, repoussant stoïquement l’envie de commenter la course désastreuse de Mme Truss.

Cependant, les vacances ont défait M. Johnson plusieurs fois auparavant, il serait donc peut-être bien avisé de faire preuve de prudence dans sa gestion de celui-ci.

Ce n’est qu’en août (il y a certes une vie maintenant) qu’il a enduré une tempête de mépris lorsqu’il a été photographié dans un supermarché de Nea Makri, en Grèce, quelques semaines seulement après avoir passé du temps dans un spa de montagne de luxe en Slovénie, alors que son gouvernement sans gouvernail échouait. pour faire face à la crise du coût de la vie et à la longue course à la direction des conservateurs pour choisir son successeur qui s’éternisent désespérément.

Plus sérieusement, M. Johnson a été critiqué presque immédiatement après avoir remporté les élections générales de décembre 2019 lorsqu’il a décidé d’accepter une offre généreuse du donateur conservateur et cofondateur de Carphone Warehouse, David Ross, de séjourner dans une villa de luxe à Mustique, également dans les Caraïbes. .

Le voyage de 10 jours de M. Johnson a ensuite fait l’objet d’une enquête du Comité des normes parlementaires en mai 2021 sur qui l’avait précisément payé et sur la possibilité que le Premier ministre ait enfreint le code ministériel.

Le comité a finalement conclu que ses entrées de registre concernant la balade avaient été “précises et complètes”, mais a déclaré que les modalités de financement avaient été “ad hoc et informelles” et a exprimé sa frustration que le Premier ministre de l’époque n’ait pas été plus proactif pour aider à dissiper la confusion. .

(Getty)

«Étant donné que M. Johnson a été réprimandé à deux reprises par notre comité prédécesseur lors de la dernière législature en l’espace de quatre mois pour une attitude trop désinvolte envers le respect des règles de la Chambre, nous nous serions attendus à ce qu’il fasse un effort supplémentaire pour s’assurer qu’il y ait n’y avait aucune incertitude sur les arrangements », a déclaré le comité en juillet 2021.

Que ce dernier joyeux des Caraïbes ait le potentiel de le faire atterrir à nouveau dans l’eau chaude dépend de qui l’a payé et de la façon dont il l’enregistre.

Si les Johnson ont déboursé pour leurs vacances entièrement par eux-mêmes, tout va bien, parce que, sous le le Code de conduite des députés détaillant les règles d’enregistrement des séjours à l’étranger, les déplacements à l’étranger n’ont pas à être déclarés dès lors qu’ils sont effectués « sans aucun lien avec l’appartenance à la maison ou avec les activités parlementaires ou politiques du député (ex : vacances en famille) ».

Mais si le séjour était en quelque sorte un cadeau d’un ami ou d’un donateur du Parti conservateur, qu’il n’a jamais hésité à accepter dans le passé, les mêmes directives stipulent: «Les membres doivent s’inscrire… toute visite vers des destinations en dehors du Royaume-Uni où le coût est supérieur à 300 £ si ce coût n’est pas entièrement supporté par le membre ou par des fonds publics britanniques.

Pendant son mandat de Premier ministre à l’été 2021, M. Johnson a suscité la controverse après avoir accepté des vacances dans le manoir de 13 pièces de son homologue conservateur Zac Goldsmith sur la Costa del Sol à Marbella, puis l’a déclaré par la suite. uniquement sur le registre ministériel des intérêtsqui ne nécessite pas de détails monétaires, plutôt que le registre des députés, qui le fait, au motif que le voyage avait été un cadeau de M. Goldsmith.

(PENNSYLVANIE)

“Conformément aux exigences de transparence, il a déclaré l’arrangement en sa qualité de ministre, étant donné que l’hospitalité a été offerte par un autre ministre”, a déclaré à l’époque un porte-parole de Downing Street.

“Les déclarations de code ministériel ne relèvent pas du domaine de compétence du registre des Communes.”

La question de savoir si M. Johnson a appris de ses erreurs passées sera une question clé s’il doit retourner à Downing Street, un événement qu’il a effectivement prédit dans son discours d’adieu devant le n ° 10 le matin du mardi 6 septembre lorsqu’il a établi un parallèle avec un célèbre héros de la Rome antique qui a sauvé l’empire de la défaite et de l’ignominie avant de se retirer dans l’obscurité.

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue et je n’offrirai à ce gouvernement que le soutien le plus fervent”, a-t-il déclaré, ironiquement.

Lucius Quinctius Cincinnatus (519-430 av. J.-C.) fut cependant rappelé des champs par le sénat romain pour l’emporter une deuxième fois, comme M. Johnson le savait sans doute très bien lorsqu’il invoqua sa mémoire.

Mais même un personnage aussi conscient que M. Johnson ne peut pas avoir cru dans ses rêves les plus fous qu’une convocation de ses collègues conservateurs aurait pu arriver assez tôt.

Il pensera à imiter un autre héros personnel, Sir Winston Churchill, alors qu’il envisage une nouvelle prise de pouvoir, mais peut-être que le roi italien Silvio Berlusconi est plus proche de la vérité.