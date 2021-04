Dans les films de catastrophe maritime, le problème survient lorsque le capitaine du navire réveille le kraken endormi.

La même chose s’est produite cette semaine lorsque Boris Johnson a réveillé un Dominic Cummings endormi.

Boris Johnson a réveillé un Dominic Cummings endormi cette semaine Crédit: AFP

Rien de tout cela ne devait arriver. Tout le monde qui regarde l’épave doit se demander pourquoi.

Le Premier ministre a passé une partie de la semaine dernière d’affilée sur une fuite de messages texte qu’il a échangés avec Sir James Dyson l’année dernière. Rien en eux n’était fâcheux.

Mais les travaillistes espèrent découvrir un autre scandale de lobbying.

Le numéro 10 a alors fait la grande erreur

Ils ont informé que le Premier ministre pensait avoir identifié la source de la fuite comme étant Dominic Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre.

Le message clair était qu’il était amer et qu’il espérait nuire à son ancien patron.

Les grandes questions d’État peuvent-elles vraiment s’échouer sur la question de savoir qui est le meilleur ami de quelle petite amie? Crédit: PA: Press Association

Mais ce qui était encore plus fou dans la stratégie de Number 10, c’était qu’elle poussait Cummings à donner sa propre version.

Dans un blog dévastateur, il a révélé sa version de l’histoire.

Et plus.

Il a conclu qu’il était «triste» de voir «le Premier ministre tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

Aie!

Il a montré comment il n’aurait pas pu être le fuyant.

Et il a donné à Downing Street un problème plus grave en parlant d’une fuite antérieure et plus grave.

Il dit avoir identifié la source comme étant le conseiller Henry Newman.

Cummings dit que quand il l’a dit au PM, Johnson a été horrifié, disant qu’il ne pouvait pas renvoyer Newman parce que «cela me posera de très sérieux problèmes avec (la fiancée de Boris) Carrie car ils sont les meilleurs amis».

Cummings dit que le Premier ministre a ensuite demandé s’ils pouvaient arrêter l’enquête sur la fuite

BANALITÉS DU TERRAIN DE JEU

Comment la discussion gouvernementale peut-elle aboutir à de telles banalités de terrain de jeu?

Les grandes questions d’État peuvent-elles vraiment s’échouer sur la question de savoir qui est le meilleur ami de quelle petite amie?

Premièrement, il y a une question de jugement.

Pourquoi le PM a-t-il pensé que c’était une bonne idée de réveiller Cummings?

Mais le pire est la distraction.

Covid occuperait n’importe quel gouvernement.

Mais il y a aussi d’autres problèmes.

Il y a la reprise économique – comment nous sortons de notre marasme induit par Covid.

La stratégie du numéro 10 a poussé Cummings à donner sa propre version des événements Crédits: Getty

Nous devons également forger une nouvelle relation avec l’UE.

Et plus près de chez nous, il y a la question de savoir comment nous nous assurons que notre pays ne se sépare pas, les Scots Nats essayant de détruire le Royaume-Uni.

Les gens qui naviguent sur ce navire d’État doivent nous aider à traverser un tas de tempêtes et la grande tempête Downing Street est maintenant au milieu de.