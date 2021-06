Pourquoi Boris Johnson a raison de vouloir abandonner le terme « relation spéciale »

réurant son récent témoignage captivant devant un comité des Communes, Dominic Cummings a jeté un peu de lumière sur les relations entre la Grande-Bretagne et l’Amérique. En une journée de chaos où le verrouillage, le bombardement américain de la Syrie et un article de presse sur la « petite amie » du Premier ministre et leur chien rivalisaient pour attirer l’attention de Boris Johnson, l’un des résultats a été que les Britanniques ont décliné l’invitation américaine à se joindre à l’air agression. Dans le passé, pendant, disons, les mandats Thatcher ou Blair, se joindre à une action symbolique aussi limitée mais puissante aurait été presque automatique. Mais les temps changent.

« Relation spéciale » est sans doute l’une des expressions les plus vexées et les moins utiles du vocabulaire politique britannique. Selon des rapports bien informés en L’Atlantique, il semble que Boris Johnson soit sceptique quant à son utilisation et ne l’aime pas parce qu’il donne l’impression que la Grande-Bretagne est « nécessiteuse et faible », et l’a repoussé lorsque le président Biden l’a utilisé, sans aucun doute de manière réfléchie, lors d’un premier appel téléphonique à Downing Street Janvier. Cela pourrait simplement être un signe que Johnson tente de tirer le meilleur parti de ce qui ne sera jamais une amitié particulièrement chaleureuse avec l’administration Biden, étant donné l’aversion publique du président pour le Brexit et son dévouement à l’accord du Vendredi saint. Pour le Premier ministre, cela pourrait aussi être simplement une reconnaissance que la « relation spéciale » a été, pour la plupart, fétichisée par une succession de diplomates et de politiciens britanniques, mais largement négligée ou ignorée à Washington. Malheureusement, cela est largement dû au déclin à long terme de la puissance et de l’influence de la Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Reste à savoir si le Brexit améliore ou affaiblit le statut international du Royaume-Uni. Il est cependant évident qu’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis est plus éloigné que jamais. Malgré ses affinités avec le Brexit, Nigel Farage et Johnson, alias « Britain Trump », la politique commerciale de Donald Trump était strictement America First et protectionniste, tout comme celle de Joe Biden. Lorsque Barack Obama a averti la Grande-Bretagne qu’elle serait en queue de peloton pour un accord commercial si elle votait pour le Brexit, il ne faisait qu’énoncer la réalité du déséquilibre de la « relation spéciale ». La politique commerciale envers le Royaume-Uni a été plus ou moins constante à travers les administrations Obama, Trump et Biden, et doit peu au sentiment.