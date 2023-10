Jamal Al Zinati est sous le choc et incrédule.

Cet homme de 33 ans est marchand de parfums, mais aujourd’hui, c’est la puanteur de la mort et de la destruction qui règne – dans son quartier et dans toute la bande de Gaza.

Jamal se réfugie dans une salle de classe d’une école gérée par l’UNRWA – l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient – ​​après que tout son quartier a été détruit par des missiles israéliens.

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage pour le quatrième jour consécutif, des quartiers autrefois animés du centre de la ville de Gaza sont désormais en ruines. Au milieu des explosions incessantes, des milliers de personnes n’ont d’autre choix que de chercher refuge dans des espaces publics et des écoles surpeuplés, dans l’espoir d’une relative sécurité. En plus du blocus hermétique imposé par Israël, la destruction provoquée par les bombardements a encore réduit l’espace dont ils disposent pour vivre, survivre et respirer.

Des familles entières se retrouvent sans abri, leurs quartiers rasés. Dans toute la bande de Gaza, des panaches de fumée embrouillent l’horizon.

« Quand nous sommes sortis en courant, tout ce que nous pensions, c’était qu’Israël allait probablement nous menacer de partir pour nous faire peur », dit Jamal. « Je ne pensais pas qu’ils allaient lancer des frappes aériennes sur toute la zone et la laisser en ruines noires. »

Cela inclut sa maison, un endroit dont il se souvient comme rempli de souvenirs heureux qui signifiaient « tout » pour sa famille. « C’est là que nous vivions heureux, célébrions nos anniversaires et construisions nos rêves. »

«Maintenant, ce ne sont plus que des décombres», murmure-t-il, les larmes aux yeux. « Nous avons fui vers une école voisine pour des raisons de sécurité, mais nous sommes entassés ici avec des centaines d’autres personnes. Il n’y a pas d’espace et nos enfants pleurent tous les soirs pour dormir.

Pourtant, même dans les écoles où se réfugient les habitants de Gaza, leur vie est marquée par le dénuement au milieu d’une catastrophe humanitaire imminente. Le blocus signifie que la bande de Gaza dépend d’Israël pour son approvisionnement en nourriture, carburant, médicaments et électricité. Aujourd’hui, Israël a déclaré qu’il réduirait même ces approvisionnements essentiels – une décision qui, au regard du droit international, pourrait constituer un crime de guerre.

Les produits de première nécessité sont déjà rares. « Nous avons à peine assez de nourriture pour nourrir nos enfants », explique Zainab Matar, mère de quatre enfants. « L’eau potable est un luxe et nous ne pouvons pas garder nos enfants au chaud la nuit parce que nous ne disposons pas de vêtements appropriés. »

Les écoles ne sont plus non plus des espaces sûrs. Selon l’UNRWA, au moins quatre écoles de Gaza ont subi des dégâts suite aux bombardements israéliens. « Nous pensions que venir à l’école nous protégerait, mais même ici, nous vivons dans une peur constante », explique Zainab.

C’est une peur visible et palpable dans toute la bande de Gaza – dans les yeux des mères et des pères, des enfants et des grands-parents. Une peur contre laquelle même les écoles ne sont plus à l’abri.

Aseel, un autre résident déplacé, a également peur. « Nous ne comprenons pas pourquoi des écoles, où des innocents cherchent refuge, sont bombardées », dit-elle.