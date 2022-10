Pourquoi Bolsonaro du Brésil et la droite mondiale adorent détester les sondages

Le président sortant de droite du Brésil, Jair Bolsonaro, n’a pas remporté le premier tour des élections générales du pays dimanche. Mais il a fait quelque chose d’important pour beaucoup de la droite mondiale : il a battu les sondages. Pendant des semaines, de nombreuses grandes sociétés de sondage brésiliennes ont montré que Bolsonaro était loin derrière son adversaire de gauche, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Un sondage largement diffusé a donné à Lula une avance de 14 points et a même suggéré qu’il pourrait gagner au premier tour de scrutin – ce qui ne s’était pas produit depuis plus de trois décennies de démocratie brésilienne.

Lula a remporté une pluralité de voix, 48,4 %, mais il n’a pas obtenu la majorité nécessaire pour assurer une victoire au premier tour. Bolsonaro, qui, selon certains sondages, devait remporter un lamentable 34 % des voix, s’est retrouvé avec 43,2 %.

Pour beaucoup à l’intérieur et à l’extérieur du Brésil, la performance surprise de Bolsonaro concerne plus qu’une simple élection: C’est la preuve que l’extrême droite est sous-évaluée par les sondages à l’échelle mondiale, faisant écho aux affirmations dans d’autres parties du monde.

« Les sondages sont cassés. Ils sous-estiment le soutien de la droite. Et il est vital que cela soit corrigé pour maintenir la crédibilité », a déclaré le journaliste brésilien Glenn Greenwald, un critique ferme de Bolsonaro. tweeté sur Lundi.

“LA MAJORITÉ SILENCIEUX EST DE RETOUR !!!” a écrit dimanche soir l’ancien président Donald Trump sur le réseau social d’extrême droite Truth Social. Il a écrit plus tard que Bolsonaro avait battu « les premiers sondages inexacts de Fake News Media ».

L’excellence du travail des sondeurs professionnels a longtemps été un insigne d’honneur pour l’ancien président américain. En 2016, avant d’être élu, Trump s’est surnommé “M. Brexit » – une référence apparente non seulement à la politique incendiaire entourant le référendum britannique pour quitter l’Union européenne, mais aussi à l’idée répandue que les sondages avaient raté le résultat de ce vote.

Trump a en effet battu les sondeurs en 2016 – et à nouveau en 2020. Il a perdu cette dernière élection, mais cela a quand même provoqué une sorte de calcul dans l’industrie des sondages. Un panel de l’industrie a déclaré plus tard que les sondages avant l’élection présidentielle de 2020 étaient les plus inexacts en 40 ans.

Mais avec son article de dimanche sur une «majorité silencieuse», Trump faisait référence à une théorie commune parmi les conservateurs américains selon laquelle les idées de droite sont en fait plus populaires qu’elles ne le semblent dans les sondages.

En Grande-Bretagne, les sondeurs ont également parlé du facteur « conservateur timide » qui suggère que les électeurs de droite sont moins susceptibles d’admettre leurs préférences aux sondeurs. D’autres théories suggèrent que les électeurs de droite pourraient être plus difficiles à capter dans les sondages grand public, car ils sont plus susceptibles d’être ruraux et moins susceptibles d’utiliser Internet, entre autres facteurs.

L’image complète, cependant, est plus compliquée. Le Brexit a peut-être été un tremblement de terre politique, mais pour certains, il était largement attendu. Pendant des semaines avant le vote, les sondages ont montré que le soutien à la sortie de l’UE gagnait parmi les électeurs britanniques.

Plus récemment, les victoires électorales de l’extrême droite en Suède et en Italie ont largement suivi les sondages préélectoraux. Et en France, la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a sous-performé ses sondages.

Même au Brésil, Lula, le candidat de gauche, a en fait dépassé sa moyenne électorale de 2 %. (Bien que Bolsanaro ait surpassé le sien de 8%).

Pour des raisons pratiques, les sondages sont menés avec des échantillons de petite taille qui ne représentent qu’une tranche de l’ensemble de la population – avec des équations compliquées sur la façon d’utiliser ces données d’enquête pour représenter avec précision l’humeur nationale. Si ces équations sont fausses, les résultats finaux le sont aussi.

En 2018, une étude publiée par la revue de sciences sociales et naturelles, Nature Human Behaviour, a examiné plus de 30 000 sondages nationaux issus de 351 élections dans 45 pays entre 1942 et 2017. L’étude a révélé qu’il ne semblait pas y avoir de déclin systématique de précision au cours de cette période – et qu’il n’y avait “aucune preuve pour étayer les affirmations d’une crise dans l’exactitude des sondages”.

Mais Christopher Wlezien, professeur à l’Université du Texas à Austin et co-auteur de l’étude, a déclaré dans une interview qu’il n’avait pas analysé les données les plus récentes pour voir si la conclusion tenait toujours.

En 2015, les bureaux de sondage israéliens n’ont pas vu que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était sur la voie de la réélection (notamment, les erreurs de sondage étaient si importantes que même les sondages à la sortie des urnes, menés après le vote, étaient annulés).

Brian Winter, rédacteur en chef d’Americas Quarterly, noté sur Twitter lundi qu’il y avait eu un nombre remarquable de faux pas dans les sondages récemment, avec des sondages importants aux États-Unis, en Argentine et au Chili.

Pour les Brésiliens, le scrutin est désormais devenu un enjeu politique en soi. CNN Brasil a rapporté lundi que les alliés de Bolsonaro cherchaient maintenant une “large enquête” sur le travail des sociétés de sondage avant les élections pour voir s’il y avait une responsabilité pénale.

Si c’est le cas, ce ne serait que la dernière série d’attaques de Bolsonaro contre le processus électoral au Brésil. Il a déjà affirmé sans preuve que le système de vote électronique du pays était compromis. En cas de défaite électorale, on s’attend à ce que Bolsonaro refuser d’accepter les résultats. Ce serait similaire à ce que Trump a fait après sa propre défaite électorale en 2020 – mais cette fois, ça pourrait marcher.

Mais l’inquiétude concernant les sondages ne se limitera pas à Bolsonaro et à ses partisans.

Winter a tweeté qu’il n’envisageait plus de partager ou de discuter des sondages brésiliens avant les prochaines élections. “Il est clair que les modèles sont brisés, que les répondants ne sont pas véridiques ou qu’il y a un autre problème”, a écrit Winter. D’autres analystes politiques disent que les sociétés de sondage doivent agir avant que la controverse ne les consume.

« C’est très grave parce que les instituts sont attaqués et ce sont des attaques sans fondement. Parce qu’il y a beaucoup de gens sérieux dans les instituts qui essaient de faire de leur mieux, mais ils se sont trompés », a déclaré Pablo Ortellado, professeur de politique publique à l’Université de São Paulo, dans une interview à BBC News Brasil.

Les sociétés de sondage brésiliennes auront bientôt une autre chance de faire leurs preuves. Avant le deuxième et dernier tour des élections dans quatre semaines, il y aura plus de sondages et plus de contrôle. Mais les entreprises essaieront d’apprendre de leurs erreurs et d’ajuster leurs méthodes pour assurer une plus grande précision.

Cela pourrait être quelque chose de facile à réparer. Mais certaines inexactitudes des sondages ont déconcerté les meilleurs experts. Beaucoup, dont Wlezien, ont scruté attentivement les échecs des sondages lors de l’élection présidentielle américaine de 2016. En réponse, les entreprises ont mis à jour leurs méthodologies et leur pondération – uniquement pour que les sondages soient à nouveau annulés en 2020.