Pourquoi “Bob’s Burgers” est-il si étrangement adorable ? Ce gars.

Il avait 23 ans à l’époque, un décrocheur du secondaire qui avait passé les cinq années précédentes à faire des petits boulots : gardien de musée, videur, barman. À un moment donné, il a créé un dessin animé sur un chien barman et l’a soumis à un éditeur de livres de nouveauté, qui l’a rejeté. Puis un jour, alors qu’il quittait un magasin de fournitures d’art, il est tombé sur Tom Snyder, son ancien professeur et ancien collègue de son père. Snyder dirigeait une entreprise qui fabriquait des logiciels éducatifs pour les salles de classe, et maintenant elle se développait dans l’animation. Il a demandé à Bouchard s’il aimait encore dessiner. Bouchard l’a fait. Et donc Snyder l’a embauché pour travailler sur un projet qui deviendrait éventuellement la comédie animée télévisée par câble “Dr. Katz, thérapeute professionnel.

Bouchard est aujourd’hui l’une des figures les plus influentes de l’animation pour adultes, surtout connu comme le co-créateur du hit de Fox “Bob’s Burgers”. Le spectacle en est actuellement à sa 12e saison, ce qui le place parmi les comédies animées les plus anciennes, avec un long métrage, “The Bob’s Burgers Movie”, qui arrive maintenant dans les salles. (Bouchard a également une nouvelle émission, “Central Park”, une série musicale animée qu’il a créée avec Josh Gad et Nora Smith pour Apple TV +; il est également producteur exécutif de “The Great North”, créé par deux anciens écrivains de “Bob’s”. , Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, ainsi que Minty Lewis.)

“Bob’s” parle d’une famille de la classe moyenne inférieure et du restaurant qu’ils dirigent ensemble, ce qui en fait à la fois une comédie familiale et une comédie en milieu de travail. Il est centré sur Bob Belcher – le propriétaire anxieux et pessimiste d’un restaurant de hamburgers en difficulté qui, malgré son talent, ne semble jamais s’imposer – et sa femme extrêmement optimiste, Linda, ainsi que leurs trois enfants étranges : Tina (garçon fou, cul- obsédé), Gene (flamboyant, obsédé par la nourriture, la musique et les blagues sur les pets) et Louise (adorable, intrigante, sociopathe borderline). Une grossièreté atmosphérique s’accroche aux Belchers comme de la graisse à hamburger, et pourtant – malgré les bras velus de Bob, l’adolescence atroce de Tina et le jeu de booger de Gene – la série ne traite jamais les Belchers comme des objets de mépris; en fait, il repose sur la profonde affection et le respect qu’il leur porte et qu’ils ont l’un pour l’autre. Ils semblent, de toutes choses, étrangement dignes. Lorsqu’une méchante fille vole le journal mortifiant de Tina de “fiction érotique d’amis” et menace de le lire à tout le monde à l’école, toute la famille se mobilise pour le récupérer – mais pas avant Tina, inspirée par le discours d’encouragement de sa mère l’encourageant à être elle-même, avant – lit de manière vide l’une de ses sagas au corps étudiant sous le regard de ses frères et sœurs, grimaçant de manière protectrice.

L’animation pour adultes a souvent été un espace de cynisme et de snark, mais Bouchard est depuis longtemps allé à contre-courant de ce grain. H. Jon Benjamin, qui joue Bob, se souvient d’un moment au milieu des années 1990 où lui et Bouchard emmenaient «Dr. Katz » à Comedy Central. On leur a montré une première présentation de “South Park”, qui allait bientôt commencer sa diffusion d’un quart de siècle sur la même chaîne, et qui a été condamnée. “C’était la chose la plus drôle que j’aie jamais vue animée”, dit Benjamin, “et nous faisions ce truc très bas et à basse énergie” – un spectacle plein de conversations introspectives et chaotiques que Bouchard décrit comme “secrètement une histoire d’amour entre un père et un fils. »

Avec “Bob’s”, Bouchard a voulu créer quelque chose d’aussi ancré dans la gentillesse, rejetant la convention classique des sitcoms de la famille comme machine à conflits. (Il se souvient d’un cadre disant que les membres de la famille “s’aiment un peu trop”, l’avertissant que “même une famille qui s’aime se bat”.) La série a été créée en 2011 en remplacement de la mi-saison et a commencé à prendre de l’ampleur autour de son troisième ou quatrième saison, mais il vraiment a décollé lorsqu’il est devenu disponible sur les services de streaming, permettant aux téléspectateurs de passer des heures plus longues et plus intimes avec les Belchers. Marci Proietto, la responsable de l’unité Disney qui produit la série, m’a dit que les gens lui disaient parfois : “On s’endort chez ‘Bob”” — “et je me dis toujours ‘Oh, c’est une chose bizarre à dire à moi », mais ils le pensent d’une manière vraiment aimante. Ils le pensent comme, ‘C’est ma nourriture réconfortante.’

Dès le début, Bouchard et les scénaristes savaient qu’ils voulaient que les Belcher vivent constamment au bord de l’échec, ressentant toujours «la pression du moment où vous aimez vos enfants, mais vous savez que chaque instant où vous ne travaillez pas pourrait être le clou de votre vie. cercueil.” L’autre chose qu’ils savaient, c’est qu’ils racontaient l’histoire d’un artiste. Chaque jour, Bob propose un nouveau spécial burger fantaisiste mais peu pratique – les Eggers Can’t Be Cheesers (avec œuf frit et fromage), le cumin de chou-fleur de l’intérieur de la maison, le Let’s Give ‘Em Something Shiitake ‘Bout – à un monde indifférent . Parfois, quelqu’un frôle la reconnaissance du génie de Bob. Le propriétaire de la famille leur donne une pause après avoir goûté à l’une des créations de Bob et l’a déclaré un véritable artiste du boeuf, ou “être-partiste”. Un ami désormais riche de l’université investit dans l’entreprise, mais ses stratagèmes de marketing ringards aliènent Bob, qui ne peut pas compromettre sa vision. Poussé par ses envies créatives, Bob communie avec la nourriture; il lui parle en fait, tendrement, puis fait des voix pour prétendre qu’il peut lui répondre. “Nous savions qu’il allait être obligé de faire ces hamburgers qui n’étaient pas pratiques”, dit Bouchard, “et qu’il allait y avoir un restaurant de l’autre côté de la rue qui était ridiculement mauvais et qui réussissait parce que c’était pratique.”