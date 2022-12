Pourquoi Bob de ‘Sesame Street’ comptait pour moi et mes amis de la génération X

À ce jour, vous avez probablement entendu dire que Bob McGrath, qui a joué Bob Johnson dans Sesame Street à partir de 1969, décédé dimanche à 90 ans. Je n’ai pas eu besoin de savoir comment obtenir (“comment avoir…”) à Sesame Street depuis longtemps. Mais en tant que Gen Xer, faisant partie de la toute première génération élevée sur Sesame Street, je trouve terriblement triste de contempler un monde sans Bob.

Lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois le 10 novembre 1969, j’avais presque 2 ans, alors même si je ne me souviens pas exactement d’avoir regardé la première saison, j’étais collé au plateau peu de temps après. Gordon (alors joué par Matt Robinson, père de l’actrice Holly Robinson Peete) a été mon premier béguin d’enfance. Ma nièce un peu plus jeune que moi, Erin, a choisi Bob pour la sienne. Je crois me souvenir que nous avons soigneusement choisi différents Sesame Streeters pour qu’il n’y ait pas de jalousie sous notre toit.

J’ai choisi d’étudier l’espagnol au lycée parce que Sesame Street m’a fait découvrir son vocabulaire de base. J’ai apporté un livre d’autographes à mon épicerie parce que M. Hooper faisait tellement partie de la vie de Sésame qu’il semblait sûrement que mon propre épicier serait tout aussi sympathique. (PS, je me suis dégonflé et je n’ai demandé aucune signature.)

Ma rue n’avait rien à voir avec Sesame Street, une rue new-yorkaise urbaine et diversifiée grouillant de vie et d’activité. Je vivais dans une banlieue tranquille au bord d’un lac dans le Minnesota, où la seule diversité était l’allemand-irlandais contre le suédois-norvégien. Il fallait une voiture pour aller n’importe où dans mon quartier. Il n’y avait pas de promenade jusqu’au magasin de M. Hooper ou au Fix-It Shop de Luis. Sesame Street, et ses humains gentils et amicaux, ses Muppets loufoques et ses croquis divertissants mais éducatifs montrant des métros et des gratte-ciel, auraient tout aussi bien pu être la lune. Mais grâce à des acteurs comme Bob, c’était une lune que nous aimions visiter.

Bob lui-même n’était peut-être pas mon béguin, mais Erin a bien fait de le choisir pour le sien. C’était un musicien de formation et sa voix portait une douceur musicale que vous entendez chez certaines personnes – Fred Rogers, Pete Seeger, John Denver – qui vous fait naturellement confiance. Aussi doux qu’il ait pu être, Bob avait un gros travail sur les épaules. Bob et les autres Sesame Streeters nous ont appris les lettres et les chiffres et ont dit à Cookie Monster de manger une pomme de temps en temps. Lorsque Will Lee, l’acteur qui jouait M. Hooper, est décédé en 1982, Bob a aidé à enseigner à un jeune public en deuil comment faire face à la perte.

En fait, j’ai dû rechercher les faits concernant son personnage – Bob Johnson était censé être un professeur de musique qui vivait avec son chat, dans un appartement au-dessus du magasin de Hooper. Il n’avait pas d’entreprise sur place, comme Luis, et ne faisait pas partie d’un couple, comme Gordon et Susan.

Mais peut-être que son personnage n’avait pas besoin d’être distinct, parce que la vraie vie de Bob a été son personnage. Comme Fred Rogers, vous avez immédiatement cru qu’il était la personne qu’il jouait, bon, gentil et digne de confiance, un endroit sûr pour les enfants qui n’auraient peut-être pas ça à la maison.

La génération X est encore souvent oubliée, mais s’il y a jamais eu un groupe d’enfants qui aurait pu utiliser une figure paternelle comme Bob, c’est nous. j’ai écris deux livres sur les souvenirs de la génération X, et je sais que, pour beaucoup de mes pairs, grandir a été semé d’embûches. Divorce, consommation de drogue, violence domestique – tout le monde n’a pas eu une éducation Brady Bunch ensoleillée. S’échapper dans un endroit comme Sesame Street n’avait pas de prix.

Je ne savais rien de la vie hors scène de Bob, jamais. (Il s’est avéré, comme vous vous en doutez, qu’il était marié à sa femme Ann depuis 1958 et avait cinq enfants et de nombreux petits-enfants.) C’était un soulagement, en quelque sorte, de lire les souvenirs partagés par ses amis et ses camarades après sa mort et découvrir que personne n’avait rien de mal à dire sur lui. Il avait un la page Facebook et là aussi, il souriait toujours, fêtait les anniversaires de ses amis, partageait des clichés de vacances.

Emilio Delgado, qui jouait Luis dans Sesame Street, est décédé en mars. Bob se souvenait alors de lui dans un publication Facebook touchante. Les mots qu’il a prononcés à propos de son défunt ami auraient pu être prononcés à propos de Bob lui-même.

“Aussi attristé que nous soyons de perdre notre cher ami Emilio”, a écrit Bob, “en pensant à son amour de la vie et à toute la joie qu’il a apportée dans la vie de tant d’adultes et d’enfants, la meilleure façon que je puisse penser de lui rendre hommage est de se souvenir de ce qu’il croyait. La vie est un cadeau dont il faut profiter ensemble.

Si la vie est un don, elle est aussi enrichie en cours de route par ceux qui sont assez forts pour guider les jeunes générations. Merci, Bob, et à tous les gentils adultes de Sesame Street, d’avoir été là quand nous avions besoin de vous, balayant les nuages.