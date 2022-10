Pourquoi BMW a vraiment décidé de fabriquer des batteries aux États-Unis

CNN

—



BMW a récemment annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars pour aider à préparer son immense usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, à produire des voitures électriques et des VUS. Cette somme comprenait 700 millions de dollars pour la construction d’une usine de fabrication de batteries à proximité.

Spartanburg est la plus grande usine de BMW au monde. Elle emploie 11 000 personnes et produit 40 000 VUS par an, dont seulement 40 % sont vendus en Amérique du Nord. Le reste est exporté vers 120 autres pays.

C’est l’une des nombreuses annonces de ce type ces derniers mois et années alors que les constructeurs automobiles se préparent à commencer à produire plus de véhicules électriques. Mercedes, Hyundai, Honda et d’autres ont également annoncé des projets de construction d’usines de batteries au cours des derniers mois. L’annonce de BMW est intervenue après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden, qui limite les incitations fiscales pour les véhicules électriques à ceux dont la fabrication de batteries et les approvisionnements en matières premières sont en grande partie basés aux États-Unis.

Les règles n’autorisent les crédits d’impôt à la consommation que pour les véhicules électriques qui répondent à des objectifs de plus en plus stricts pour la fabrication aux États-Unis des véhicules eux-mêmes, ainsi que de leurs batteries. Ils exigent également un approvisionnement américain pour les matières premières des batteries et ils imposent des plafonds sur le coût des véhicules et les revenus des acheteurs. Les acheteurs ne peuvent obtenir des crédits d’impôt complets que s’ils satisfont, ainsi que les véhicules, aux exigences.

Mais ce type de réglementation n’a eu aucun impact sur la décision de BMW de localiser la production de batteries en Caroline du Sud, a déclaré le président de BMW, Oliver Zipse, dans une interview avec CNN Business. La logistique simple était un facteur beaucoup plus important.

“Vous ne ferez pas voler des centaines de kilogrammes de batteries à travers le monde ou ne les mettrez pas sur un navire”, a-t-il déclaré. « Vous n’allez pas le faire. Vous localiserez de toute façon.

Non seulement les règles de l’IRA poussent la fabrication américaine inutile, a déclaré Zipse, mais elles risquent également des répercussions négatives sur les emplois très américains qu’elles sont censées protéger, a-t-il déclaré.

L’IRA n’offre aucun avantage aux véhicules, quelle que soit leur « fabrication américaine », s’ils ne sont pas vendus aux États-Unis. Plus important encore, cependant, les réglementations protectionnistes qui tentent de bloquer les véhicules fabriqués aux États-Unis pour les acheteurs américains peuvent déclencher des représailles, mettant en danger de précieuses activités d’exportation, a déclaré Zipse.

“Vous ne pouvez jamais établir de réglementation sans examiner les conséquences des autres régulateurs”, a-t-il déclaré. “Et je préviens seulement que nous obtenons une réglementation tit-for-tat.”

Et, simplement, en pratique, il est difficile de bloquer les chaînes d’approvisionnement des constructeurs automobiles comme l’IRA semble l’exiger, a déclaré Zipse.

“L’hypothèse selon laquelle vous pouvez inciter une industrie qui est complètement de A à Z dans une région du monde, dans une industrie aussi complexe que l’industrie automobile est une hypothèse erronée”, a-t-il déclaré.

Zipse a également mis en garde contre les éventuelles conséquences involontaires de réglementations, comme celles de certains États américains et d’Europe, qui interdisent la vente de véhicules à émission non nulle après une certaine date. D’une part, cela pourrait signifier une baisse des ventes globales de l’industrie.

“Nous ne pensons pas que cette seule transmission constituera le marché complet de la taille actuelle”, a-t-il déclaré.

Tous les consommateurs ne pourront pas avoir de chargeurs de véhicules électriques à la maison, a déclaré Zipse, tant pourraient décider, à la place, de garder leurs voitures à essence plus longtemps ou d’acheter des voitures à essence d’occasion.

Certains constructeurs automobiles, comme les concurrents de BMW, General Motors et Mercedes-Benz, ne s’inquiètent apparemment pas de cette possibilité de réduction des ventes et ont annoncé leur intention de passer au tout électrique à une date ultérieure. BMW n’a jamais dit publiquement qu’il a l’intention de ne fabriquer que des véhicules électriques après un certain temps.

Contrairement à certains constructeurs automobiles, tels que GM et Volkswagen, qui fabriquent des véhicules électriques sur des plates-formes d’ingénierie distinctes entièrement différentes de leurs voitures à essence, BMW conçoit ses véhicules afin qu’ils puissent être produits en tant qu’électriques, hybrides rechargeables ou purement à essence. Les dirigeants de BMW vantent ce type de flexibilité pour répondre aux demandes du marché pour différents types de véhicules.

Au lieu de cela, a-t-il déclaré, les régulateurs devraient imposer des restrictions d’émissions progressivement plus strictes tout en laissant aux constructeurs automobiles le soin d’atteindre au mieux ces objectifs., comme les régulateurs l’ont fait dans le passé. À ce jour, cette approche n’a pas stoppé l’augmentation du réchauffement climatique.

Zipse a insisté sur le fait que BMW peut gérer tout ce que les régulateurs décident, cependant.

“Nous pouvons facilement les accélérer”, a déclaré Zipse à propos de la demande réglementaire croissante pour les véhicules électriques. « Toutes nos usines sont qualifiées pour la construction de véhicules électriques. Nous avons une approche flexible.