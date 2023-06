‘Pourquoi Bloody Daddy diffuse-t-il gratuitement?’ Vivek Agnihotri critique Bollywood pour avoir célébré sa propre destruction

Le film très attendu Bloody Daddy de Shahid Kapoor a été présenté en première sur la plateforme OTT Jio Cinema le 9 juin. Dirigé par Ali Abbas Zafar, le thriller d’action a été réalisé avec un budget de Rs 200 crores. Après la sortie de Bloody Daddy, le cinéaste Vivek Agnihotri a soulevé des questions sur le fait que le film soit autorisé à être diffusé gratuitement sur la plate-forme numérique, bien qu’il soit réalisé avec un budget élevé. Vendredi, le directeur de The Kashmir Files a exprimé ses inquiétudes à ce sujet, par le biais d’un tweet.

Vivek Agnihotri sur Bloody Daddy

« Pourquoi quelqu’un montrerait-il gratuitement un film de 200 cr ? Quel est ce modèle commercial insensé ? La triste nouvelle est que Bollywood célèbre sa propre destruction », a tweeté Vivek Agnihotri en partageant une coupure de presse de l’annonce de la sortie OTT de Bloody Daddy.

Un utilisateur a tenté d’expliquer au réalisateur la stratégie commerciale de Jio dans les commentaires. « C’est le modèle commercial de Jio. Ils donneront tout gratuitement pendant quelques/plusieurs mois pour augmenter la clientèle. Plus tard, ils commenceront à facturer des frais minimes pour fidéliser les clients. Bientôt, d’autres plates-formes OTT n’auront pas d’autre choix que de facturez moins aux clients et générez plutôt des revenus grâce aux publicités. OTT, censé être une plate-forme sans ajout, se transformera également en télévision », ont-ils tweeté. En réponse au message, Vivek Agnihotri a écrit : « Donc, d’une certaine manière, ces 200cr représentent leur coût publicitaire ? »

Un utilisateur critique a noté: « Ils ne font que gagner de l’argent et économiser des impôts. Le cinéma n’est pas un art pour eux. » « Si quelque chose est gratuit, alors vous êtes le produit. Profitez-en ! » opina un autre.

Ali Abbas Zafar sur la sortie OTT de Bloody Daddy

Plus tôt, Ali Abbas Zafar a expliqué pourquoi Bloody Daddy était le mieux adapté à la plate-forme OTT. Dans une interview, le cinéaste a révélé que le film traitait d’éléments sombres de la pègre comme « la drogue, le sang et le gore » et qu’il ne souhaitait pas y apporter de modifications pour le rendre adapté à une sortie en salles. « … et a donc décidé d’avoir une sortie directe en numérique », a déclaré Ali Abbas Zafar.

Bloody Daddy est le remake du film français Sleepless Night de 2011. Cette star de Shahid Kapoor tourne autour d’un homme tenace qui combat les flics et les seigneurs du crime pour une plus grande cause. Il dispose d’un ensemble de distribution composé de Ronit Roy, Diana Penty, Sanjay Kapoor et Rajeev Khandelwal dans des rôles clés.

Communiqués de Shahid Kapoor OTT

Bloody Daddy, marque la deuxième entreprise OTT de Shahid Kapoor, la première étant Farzi, la version Amazon Prime acclamée par la critique.