Pourquoi Blake Shelton s’identifie à la romance entre Travis Kelce et Taylor Swift

Blake Shelton sait Taylor Swift et Travis KelceL’histoire d’amour de ‘s est trop bien.

En fait, la star de la country, qui s’est mariée Gwen Stefani en 2021, n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur le fait qu’il soutient pleinement la relation du chanteur de « Bejeweled » avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City.

« Je le fais, mec », dit le Voix un ancien élève a dit Pat McAfee dans l’épisode du 19 septembre de Le spectacle de Pat McAfee« Le fait qu’ils le mettent en évidence, sous les yeux de tout le monde, ne les met pas en retrait, ne les empêche pas de faire profil bas ou de garder le silence. »

L’homme de 48 ans a félicité le couple pour avoir « assumé » leur relation d’un an, comparant même leur cour à sa propre romance publique.

« C’est ce que Gwen et moi avons fait », a-t-il poursuivi. « C’était comme si on se disait : ‘Regarde, je sors avec Gwen Stefani. Je veux que le monde entier le sache.’ Tu vois ce que je veux dire ? Le fait qu’ils y aillent montre qu’ils sont probablement très amoureux l’un de l’autre et fiers l’un de l’autre et de leurs accomplissements. »