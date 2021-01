Blake Shelton commence 2021 sur une note basse.

Lors de l’émission spéciale du réveillon du Nouvel An de NBC organisée par Carson Daly et plus encore, le Voix L’entraîneur a interprété la chanson « Minimum Wage », une mélodie dédiée à la fiancée Gwen Stefani. Le single comprend des paroles comme « Fille, ton amour peut faire en sorte qu’un homme se sente riche avec le salaire minimum » et « Fille, ton amour c’est de l’argent, ton amour c’est de l’argent ».

Considérant que les États-Unis sont au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, qui a laissé des millions de chômeurs et des banques alimentaires sous tension, la performance a laissé un mauvais goût dans de nombreuses bouches.

Comme une personne sur Twitter le dire, « Blake Shelton chantant » votre amour pourrait faire qu’un homme se sente riche au salaire minimum « ne fait que souligner le fait que les gens riches n’ont absolument aucune idée f-king. »

Une autre personne ajoutée, « Est-ce que quelqu’un d’autre trouve que la chanson ‘Minimum Wage’ de Blake Shelton est incroyablement sourde à l’état actuel de notre pays? »