Après beaucoup de réflexion, L’ère d’Adaline star a dit qu’elle aurait dû être plus gentille avec elle-même.

« Et j’aurais aimé me sentir aussi confiante que maintenant, un an plus tard avec le recul », a-t-elle expliqué. « Ce corps m’a donné un bébé. Et il produisait toute la nourriture de ce bébé. Quel beau miracle. Mais au lieu de me sentir fier, je me sentais en insécurité. Simplement parce que je ne rentre pas dans mes vêtements. Comme c’est ridicule rétrospectivement. »

Avant de signer, Blake a tagué une autre fashionista et fondatrice de Megababe Katie Sturino, qui a appelé les marques pour leur manque de dimensionnement inclusif dans le passé.

« @katiesturino et d’autres sont là-bas pour inciter les marques à faire mieux, en aidant les femmes à ne pas se sentir seules », a déclaré l’actrice. « Et elle fait des progrès significatifs. Elle me rappelle que nous pouvons tous demander mieux aux marques que nous aimons. »

Le magnat a vu l’étiquette de Blake et l’a plus tard republiée sur ses histoires Instagram, écrivant: « Wow !!! Se réveiller avec un message incroyable sur l’acceptation du corps et les marques de mode de @blakelively. »