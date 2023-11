Pourquoi BlackRock reste surpondéré sur les actions technologiques à mégacapitalisation

L’équipe chargée de constituer les portefeuilles modèles de BlackRock Inc. favorise les plus grandes sociétés du marché boursier, déclenchant potentiellement un flot de milliards de dollars dans les actions technologiques.

Le géant de l’investissement, l’un des plus grands fournisseurs de stratégies prêtes à l’emploi suivies par les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers, est « assez surpondéré » sur les sociétés technologiques à mégacapitalisation et les noms axés sur la croissance au sein de ses portefeuilles modèles, selon Tushar Yadava, stratège chez BlackRock. Stratégies et solutions multi-actifs. Le fait que seule une poignée d’entreprises soient à l’origine des gains du marché cette année a attisé les inquiétudes quant à la durabilité de la reprise. Pourtant, ce sont ces entreprises qui ont tendance à avoir les fondamentaux les plus solides pour résister à la campagne de resserrement de la Réserve fédérale, a-t-il déclaré.

“À l’approche de la fin de l’année, nous préférerions de loin détenir les sociétés à plus grande capitalisation”, a déclaré Yadava sur l’émission Bloomberg Television. ETF IQ le lundi. “Secteur par secteur, si vous lancez une fléchette, nous préférons détenir les actions à grande capitalisation plutôt que les actions à plus petite capitalisation, car c’est là que nous constatons des révisions positives des bénéfices, c’est là que réside la solidité du bilan. et ce sont les thèmes que nous voulons adopter en ce moment.

Malgré quelques mois mouvementés, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, est toujours environ 40 % plus élevé en 2023, une performance dominante alimentée par des sociétés comme Nvidia Corp., Meta Platforms Inc. et Tesla Inc. Ce groupe a propulsé le S&P 500 environ 14 % plus élevé cette année également.

Les portefeuilles modèles de BlackRock représentent environ 100 milliards de dollars. Salim Ramji, responsable mondial d’iShares et des investissements indiciels au sein de la société, a prédit en juillet que l’industrie dans son ensemble pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, contre environ 4 200 milliards de dollars.

Alors que les modèles de BlackRock ont ​​brièvement sous-pondéré les actions après l’effondrement de la Silicon Valley Bank en mars et les tensions du secteur financier qui ont suivi, ils ont commencé à « revenir vers les actions » au cours de l’été, a déclaré Yadava. Même si l’on pensait initialement que le rallye des actions technologiques dites des Sept Magnificents allait s’étendre, cela ne s’est pas produit, a-t-il déclaré.

Les portefeuilles modèles constituent un secteur en plein essor dans le secteur de la gestion financière. Ils regroupent les fonds dans des packages prêts à l’emploi et ont gagné en popularité auprès des conseillers et des gestionnaires professionnels. En conséquence, les changements d’allocation effectués par les plus grands prestataires sont parfois soupçonnés d’être à l’origine de flux financiers considérables.

L’équipe de portefeuille modèle de BlackRock n’est pas la seule à se tourner vers les plus grandes entreprises du marché. Les grandes entreprises technologiques n’ont pas besoin d’exploiter le marché obligataire autant que leurs homologues plus petites, ce qui les protège d’une partie de la pression exercée par le cycle de hausse des taux de la Fed, selon Alicia Levine de BNY Mellon Wealth Management.

« Je pense toujours qu’il faut être dans la technologie à grande capitalisation. Les grandes capitalisations technologiques américaines visent la croissance sans avoir besoin d’emprunter, c’est donc une histoire importante et c’est en partie la raison pour laquelle ce secteur a connu une reprise si forte au cours de la première partie de l’année alors que la Fed augmentait ses taux », Levine, responsable de la stratégie d’investissement de l’entreprise. , a déclaré sur Bloomberg Television.