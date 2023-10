Pourquoi BitBoy Crypto « Ben Armstrong » a été arrêté

Dans une série d’événements inattendus, le célèbre influenceur crypto Ben Armstrong, plus connu sous le nom de « BitBoy », a été arrêté lundi soir, entraînant des répercussions importantes dans le monde de la cryptographie. L’arrestation est liée à une confrontation avec Carlos Diaz, un ancien associé, devant la résidence de Diaz. Cet incident a été retransmis en direct, attirant l’attention de milliers de personnes.

Armstrong, qui avait déjà laissé entendre qu’il passerait en direct depuis un « endroit spécial » sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), s’est retrouvé dans une confrontation houleuse avec Diaz. Au cours de la diffusion en direct, Armstrong a formulé des allégations contre Diaz, affirmant qu’il avait des liens avec la mafia de Houston et qu’il avait l’intention de lui faire du mal. Il a déclaré de manière audible : « Je n’ai pas peur de toi, Carlos » pendant l’émission. Cependant, la situation a pris une tournure dramatique lorsque les autorités locales sont intervenues environ 19 minutes après le début du flux.

La police a demandé si Armstrong était armé, ce à quoi il a nié avoir des armes sur lui mais a admis en avoir une dans son véhicule. Le flux s’est rapidement assombri visuellement, ne laissant qu’un faible son de l’échange entre Armstrong et la police. Il a été révélé plus tard que Cassie Wolfe, co-fondatrice de BitBoy Crypto et figure centrale d’une autre controverse impliquant Armstrong, était présente dans le véhicule. Armstrong a clarifié leur présence collective en réponse aux menaces présumées de Diaz et à l’affaire d’une Lamborghini « volée ».

Les conséquences de cet incident ont été fortement ressenties sur le marché de la cryptographie. Les jetons BEN, l’entreprise de cryptographie d’Armstrong, ont connu une forte baisse de valeur de 30 %. Ce déclin a été encore exacerbé par les relations turbulentes d’Armstrong avec ses anciens partenaires et par son retrait de la marque BitBoy Crypto en raison de préoccupations concernant la toxicomanie et les irrégularités financières.

Armstrong, qui compte de nombreux adeptes dans la communauté cryptographique, a rompu son silence après avoir été libéré sous caution. Il a commenté avec humour son arrestation en déclarant : « J’ai passé 8 heures entières en prison. » Il a également mentionné son intention de revenir à son émission sur YouTube le lendemain.

La communauté crypto reste à l’écoute, dans l’attente de nouvelles mises à jour sur l’un de ses personnages les plus controversés. Alors que certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un coup publicitaire bien orchestré, le silence d’Armstrong sur les réseaux sociaux après son arrestation suggère le contraire.

Ben Armstrong a été libéré sous caution à la suite de son arrestation tard dans la nuit de lundi, à la suite d’une altercation avec un ancien associé. Cet incident a été partiellement retransmis en direct sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Des documents du département du shérif du comté de Gwinnett confirment l’arrestation de « Benjamin Charles Armstrong » pour « flâner/rôder » et « simple agression en instillant la peur chez autrui ». Il a été condamné à une caution de 2 600 $.

Un extrait de la diffusion en direct sur X suggère qu’Armstrong avait une arme à feu sur le siège arrière de sa voiture et qu’il était accompagné d’un individu.

