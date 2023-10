LES TÉLÉSPECTATEURS ont été choqués lorsque deux participants à la Celebrity Race Across the World ont dû abandonner avant la finale.

Le pilote de F4 Billy Monger et sa sœur Bonny se sont bien comportés dans la compétition avant de devoir se retirer.

BBC

Billy Monger et sa sœur Bonny ont quitté Celebrity Race Across the World[/caption]

Pourquoi Billy et Bonny ont-ils quitté Celebrity Race Across the World ?

Billy Monger et sa sœur Bonny étaient en passe de remporter l’émission de la BBC, Célébrité Course À travers le monde.

La compétition a vu les deux hommes tenter de passer du Maroc à la Norvège.

Cependant, ils ont dû quitter la série après avoir appris une urgence familiale.

Le duo frère et sœur était le favori des fans pour gagner, avant de se retirer de la course.

La révélation dramatique selon laquelle Billy et Bonny avaient quitté Celebrity Race Across the World est survenue au début du dernier épisode.

Cela s’est produit alors que tous les autres concurrents ont reçu une lettre expliquant que le duo devait retourner au Royaume-Uni.

Les fans ont eu le cœur brisé de voir Billy et Bonny perdre leur chance de gagner.

Une personne a tendu la main en disant : « Tellement déçu pour vous. Nous vous soutenons en tant que gagnants ! Vous avez si bien fait tous les deux. Heureux que tout va bien pour votre parent.

Un autre a écrit : « Absolument vidé que vous et Bonny ayez dû vous retirer – j’avais tellement espéré que vous gagneriez.

« Je suis content que tout va bien à la maison. J’ai apprécié de vous regarder tous les deux chaque semaine. Quelle équipe.”

Un troisième a sympathisé : « Éviscéré comme je voulais que vous gagniez. Un lien si fort entre toi et Bonny. J’admire votre décision de rentrer chez vous pour subvenir aux besoins de votre famille. Je pense toujours aux autres.

Et un téléspectateur a partagé que même si Alex Beresford a remporté la première place, Billy et Bonny sont les gagnants à leurs yeux.

Quelqu’un a accepté et a écrit : « Vous nous avez manqué dans l’épisode d’hier soir. Je pense que vous auriez battu Alex et Noel à la première place ! »

D’où viennent Billy et Bonny Monger et quel âge ont-ils ?

Billy est né le 5 mai 1999 et sa sœur Bonny le 20 juillet 2000.

Le couple est originaire de leur ville natale de Redhill, dans le Surrey.

Billy est un pilote de course qui a perdu ses deux jambes à la suite d’un horrible accident alors qu’il était adolescent.

Quelques jours avant son 18e anniversaire, le pilote s’est retrouvé dans un état critique après être entré en collision avec une voiture à l’arrêt lors d’une course de Formule 4 à Donington Park.

Pendant ce temps, sa sœur Bonny est coiffeuse et maquilleuse pour la télévision et le cinéma.

Qu’ont dit Billy et Bonny à propos de leur départ de Celebrity Race Across the World ?

Billy s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager la raison personnelle qui l’a poussé à quitter la série au dernier obstacle.

Il a écrit : « Bon et moi étions dégoûtés de devoir abandonner la course.

« Un membre de notre famille proche a eu un grave accident et nous avons donc dû rentrer à la maison.

« Heureusement, tout va bien maintenant. Nous avons adoré le voyage !