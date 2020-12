Billy Connolly a connu une carrière dans le showbiz dont la plupart des artistes ne peuvent que rêver, avec six décennies de renommée à son actif.

Mais le musicien devenu comédien devenu acteur devenu présentateur de télévision, aujourd’hui âgé de 78 ans, a annoncé qu’il avait arrêté de travailler en raison de sa santé.

En 2013, il a révélé qu’il montrait des signes de la maladie de Parkinson et il a rapidement déclaré que ses jours de comédie debout étaient terminés.

Maintenant, il a ouvert sa bataille contre la maladie, admettant qu’il ne pense pas qu’il « est parti depuis longtemps ».

Billy a déclaré au Sunday Times: «Je ne veux pas être sur scène avec mes symptômes visibles. Je ne peux pas.







(Image: ITV)









(Image: Mirrorpix)



«Il y a des gars qui réussissent vraiment bien, il y a un garçon américain qui dit:« Secouer est le nouveau cool ». Il l’a sur un T-shirt et bénis-le, mais je ne veux pas le faire.

« Je me suis amusé lors de ma dernière tournée à parler de la maladie de Parkinson, mais ça suffit. Je ne veux pas être un comédien handicapé; je ne veux pas être un comédien pour lequel vous vous sentez désolé. »

Surnommé The Big Yin, Billy est né à Glasgow en 1942 et a eu une éducation difficile après que sa mère l’ait quitté alors qu’il n’avait que quatre ans.

Lui et sa sœur Florence ont été élevés par ses tantes.

Dans sa jeunesse, Billy a travaillé comme soudeur dans les chantiers navals de Glasgow et dans les années 60, il a formé un duo folk-pop appelé les Humblebums.









Il entreprend ensuite une carrière solo et se lance dans la comédie.

Billy est devenu célèbre du jour au lendemain après son apparition en 1975 dans l’émission de Michael Parkinson.

Il a raconté une blague sur un homme qui a enterré sa femme morte avec ses fesses exposées pour qu’il ait un endroit pour garer son vélo.

Billy a ensuite connu une carrière très réussie en tant que comédien.

Il a également joué dans 50 films et en 2017, il a été fait chevalier par le prince William.







(Image: PA)











Parlant de sa carrière dans It’s Been A Pleasure, un documentaire d’ITV sur sa vie, qui est diffusé ce soir, Billy a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé mais je suis ravi.

« Je pense que c’est parce que j’ai été le premier gars à jouer dans les salles de concert et les arènes. Peut-être que je ressemblais un peu à une rock star aussi. J’adorerais avoir été une rock star dans une autre vie. Oh ouais, donne-moi ça temps. Comédien? Pah.

«Depuis la maladie de Parkinson, je suis toujours le même à bien des égards, mais je ne pense pas aussi fortement que nécessaire pour être un stand-up. J’ai fait 50 ans et c’est beaucoup. Arrêter de fumer est la bonne chose à faire . «

En 2013, il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, ce qui l’affecte de différentes manières.

Il a les tremblements habituels, perd également l’ouïe et fait des rêves vifs qui l’ont vu s’en prendre à sa femme pendant la nuit, ce qui signifie qu’ils dorment maintenant séparément.







(Image: LWT)



Billy a effectué son dernier concert de stand-up en 2017 dans lequel il a parlé de son diagnostic.

Il a dit dans son documentaire: « C’était évident d’après mon mouvement, que je n’étais plus celui que j’étais. Et donc j’ai dû l’expliquer … juste pour dire que je ne suis pas défini par lui.

« Il m’a eu et il m’aura et cela me mettra fin, mais ce n’est pas grave pour moi. »

Confirmant qu’il ne fera jamais un autre spectacle, il dit: « J’ai fait mon stand-up. Je l’ai fait pendant 50 ans. Je l’ai assez bien fait. Et il est temps d’arrêter.

« Ma maladie, ma maladie de Parkinson, m’a rendu différent. Cela signifierait soit renouveler ce que je fais et faire autre chose, soit renoncer à ce que j’ai fait et c’est ce que j’ai fait. »







(Image: ITV)



L’humoriste a déclaré à propos de la fin de sa carrière: « J’ai réalisé tout ce que je voulais, joué partout où je voulais … J’ai tout fait. J’aurais pu faire plus de télé mais je préfère de loin le spectacle vivant. J’ai eu beaucoup de chance. «

Maintenant, il passe ses journées à faire de l’art chez lui à Key West, en Floride, où il vit avec sa femme de 31 ans, la comédienne et psychologue Pamela Stephenson, 71 ans.

En 2018, il a organisé sa première exposition d’art près de chez lui aux États-Unis.

Billy travaille également sur son autobiographie, dont il admet qu’elle avance « lentement ».

L’année dernière, Billy a effrayé les fans quand il a dit qu’il «s’éloignait», et il a dû les rassurer qu’il n’était pas en train de mourir.







(Image: Getty Images)



Il a posté une vidéo de lui-même jouant de son banjo, chantant: « Pas mourir, pas mort, ne pas s’éloigner.

« Désolé si je t’ai déprimé. Peut-être que j’aurais dû mieux le formuler. »

Billy a maintenant déclaré qu’il voulait retourner à Glasgow à un moment donné et qu’il aimerait y finir, avec ses cendres partagées entre le Clyde et le Loch Lomond.

Il dit qu’il ne croit pas à une vie après la mort, mais qu’il n’a pas peur de mourir.

«Je pense beaucoup à la mort maintenant que j’ai 78 ans», dit-il. «Je ne pense pas avoir aussi longtemps.

* Billy Connolly: It’s Been A Pleasure est diffusé le lundi 28 décembre à 21h30 sur ITV