Pourquoi Billie Eilish dit que son nouveau documentaire est difficile à regarder pour elle

Pour Billie Eilish, son prochain documentaire est une montagne russe émotionnelle.

Au cours de l’épisode du 23 février de The Late Show avec Stephen Colbert, la chanteuse de « There I Am » a discuté de son doc Billie Eilish: Le monde est un peu flou et à quel point elle était authentique pendant le tournage – à tel point qu’elle a eu du mal à le regarder.

« Je pense qu’il est important que les gens sachent que ce n’est pas tout ce qui se passait », a expliqué le lauréat d’un Grammy Award. « Il y a une tonne qui n’est pas là-dedans, mais c’est à peu près moi. Et c’est une sorte de déception parce que j’étais super ennuyeux à l’époque. »

Elle a ajouté: « Vous savez, c’est dur. C’est difficile pour moi de regarder. »

Stephen Colbert a demandé à la star de 18 ans si elle l’avait regardé seule ou avec d’autres, ce à quoi Billie a révélé qu’elle l’avait regardée avec trois de ses meilleurs amis qui font également partie de son équipe. «Je ne laisserais personne le regarder avant de l’avoir vu», a-t-elle dit à Colbert, «parce que je ne savais pas à quoi m’attendre».