Pourquoi Bill Gates est le plus grand propriétaire de terres agricoles privées aux États-Unis

Bill Gates est peut-être un milliardaire de la technologie, mais lui et sa femme Melinda French Gates, qui sont en train de divorcer, sont également deux des plus grands propriétaires de terres agricoles privées aux États-Unis.

Des rapports récents détaillant l’étendue de la propriété foncière des Gates ont suscité des critiques de la part de certains défenseurs de l’environnement et agriculteurs, qui disent qu’il semble y avoir une contradiction entre son plaidoyer public en faveur de l’environnement et sa stratégie d’investissement personnelle.

D’autres ont émis l’hypothèse que les achats de terres agricoles pourraient faire partie des efforts globaux du milliardaire pour le climat. Bill Gates a dit qu’il n’y avait aucun lien, de toute façon. Mais les nouveaux détails sur les achats – et la discussion qui les entoure – rappellent que les milliardaires peuvent stocker leur énorme richesse dans toutes sortes d’endroits inattendus, et qu’il peut souvent y avoir une tension entre leurs investissements personnels et leurs actions philanthropiques plus médiatisées. travail.

Mardi, NBC News a rapporté que les Gates avaient acquis plus de 269 000 acres de ferme aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Ces achats, effectués avec l’aide de la société Cascade Investment basée à Washington et d’un certain nombre de sociétés écrans, comprennent des terres agricoles dans près de 20 États qui cultivent des légumes tels que des carottes, du soja et des pommes de terre (dont certains finissent dans les frites de McDonald’s) . Ces détails interviennent après que le journal agricole The Land Report a rapporté en janvier que le milliardaire de la technologie et sa femme étaient les principaux propriétaires de terres agricoles privées du pays. Une analyse de NBC News a également identifié les Gates comme le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis.

Près de 300 000 acres, c’est beaucoup de terres pour une famille ou un particulier, mais ce n’est encore qu’une petite partie des 911 millions d’acres de terres agricoles estimées aux États-Unis. Alors que Gates semble être l’un des plus grands propriétaires de terres agricoles privées du pays, il est loin d’être le seul à vouloir intégrer les terres agricoles dans sa stratégie d’investissement.

Comme Mother Jones l’a récemment signalé, d’autres grandes sociétés financières ont également cherché à acheter des terres agricoles, même si elles ne sont pas impliquées dans les opérations agricoles quotidiennes. Land Report, le point de vente qui a nommé Gates le plus grand propriétaire de ferme privée, note plusieurs autres familles qui revendiquent plus de 100 000 acres. Le département américain de l’Agriculture estime qu’environ 30 pour cent des terres agricoles américaines sont louées par des propriétaires qui ne sont pas impliqués dans l’agriculture, comme Gates.

Tout cela pour dire qu’il ne faut pas s’étonner que Bill Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, fasse des investissements pour servir ses propres intérêts financiers.

« C’est un bon investissement », a déclaré Johnathan Hladik, agriculteur et directeur des politiques du Centre on Rural Affairs. « C’est intelligent, c’est stable, et surtout au cours des deux dernières décennies, cela semble augmenter. »

Pourtant, la propriété foncière de Gates a attiré une attention particulière parce que le milliardaire a essayé de se faire un nom dans le plaidoyer climatique. Gates fait actuellement la promotion d’un livre sur le sujet et s’est positionné, ainsi que la Fondation Gates, comme un leader dans ce à quoi devrait ressembler l’avenir de l’agriculture, en particulier en ce qui concerne la technologie.

Un agriculteur géorgien et défenseur de l’environnement, John Quarterman, a déclaré à NBC que s’il s’attendait à ce que Gates encourage des pratiques plus durables après avoir acheté des terres agricoles à proximité, son acquisition de ces terres n’a pas beaucoup changé. Et la National Farmers Union a suggéré que le nombre croissant de propriétaires non-agriculteurs comme Gates achetant des terres agricoles – et les louant – pourrait conduire à des pratiques qui nuisent à l’environnement : les agriculteurs à court terme qui louent des terres sont moins susceptibles de prendre beaucoup de temps. mesures de conservation à long terme, soutient l’organisation, et les propriétaires non-agriculteurs n’ont pas l’expérience nécessaire pour « comprendre l’importance de protéger les ressources naturelles ».

D’autres ont émis l’idée inverse : que l’investissement massif de Gates dans les terres agricoles pourrait avoir un lien direct avec ses autres efforts climatiques. Newsweek, par exemple, a récemment suggéré que sa propriété foncière « pourrait être liée à ses investissements dans les développements agricoles liés au changement climatique et à Impossible Foods », bien qu’il n’offre pas beaucoup de soutien à cette prémisse.

Alors que Bill Gates a déjà tenté de séparer son travail de la Fondation Gates sur le climat de ses investissements privés, Cascade Investment a défendu son bilan en matière de durabilité.

En réponse aux critiques, un porte-parole de Cascade Investment a souligné qu’il avait inscrit toutes ses terres agricoles dans un programme de Leading Harvest, une organisation à but non lucratif qui publie des normes de durabilité axées sur la biodiversité, la conservation et les sols. « Cascade prévoit de continuer à évaluer et à mettre en œuvre de nouvelles initiatives qui amélioreront la durabilité globale de son portefeuille de terres agricoles », a déclaré le porte-parole à Recode.

Plus généralement, Gates et d’autres riches acheteurs de terres agricoles ont également été critiqués pour avoir contribué à la concentration de la propriété foncière. Parce qu’ils peuvent généralement faire des offres plus élevées que ce que les agriculteurs locaux peuvent se permettre, moins de personnes finissent par posséder leurs propres terres agricoles. Comme l’a écrit Nick Estes, professeur à l’Université du Nouveau-Mexique pour le Guardian en avril, cela se traduit « par une plus grande pression en faveur des monocultures et des techniques d’agriculture industrielle plus intensives pour générer de meilleurs revenus », tandis que les peuples autochtones et les petits agriculteurs « sont plus prudents avec l’utilisation de terre. »

Les problèmes en jeu vont au-delà des parcelles de terrain que Bill Gates a achetées. « Les gens ont tendance à rechercher soit l’histoire du salut – il fait cela pour sauver la planète – soit ils cherchent le contraire – vous savez, c’est juste un autre propriétaire terrien avide », a déclaré Bruce Sherrick, professeur d’agriculture à l’Université de l’Illinois Urbana Champaign, a déclaré à Recode . Sherrick, qui fait partie du conseil d’administration de Leading Harvest, affirme que les fermes appartenant à Gates prennent une mesure positive en suivant les normes de Leading Harvest.

Gates lui-même a mis un point d’honneur à différencier son plaidoyer climatique et ses investissements. Dans un Reddit AMA en mars, le milliardaire semblait essayer de séparer son plaidoyer pour le climat et ses investissements personnels lorsqu’on l’interrogeait sur sa richesse foncière. « Mon groupe d’investissement a choisi de le faire. Il n’est pas lié au climat. Le secteur agricole est important », a-t-il déclaré dans le message, avant d’ajouter un commentaire plus général sur la déforestation et les biocarburants.

Mais quoi que Gates puisse souhaiter, de nombreux observateurs ne peuvent pas tout à fait séparer les deux choses. Pour eux, Bill Gates l’écologiste est également Bill Gates le propriétaire de terres agricoles commerciales, et ils pensent que les deux rôles sont liés même si Gates ne les considère pas comme tels.