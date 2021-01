L’ANCIEN président américain Bill Clinton, alors âgé de 49 ans, et Monica Lewinsky, une stagiaire de 22 ans à la Maison Blanche, ont commencé une relation sexuelle en 1995.

Nouvelles de la affaire scandaleuse a fait les gros titres à travers le monde – et a abouti à la destitution embarrassante du 42e président américain en 1998.

Pourquoi Bill Clinton a-t-il été destitué?

le Chambre des députés destitué Bill Clinton sur la base de deux chefs d’accusation – l’un de parjure et l’autre d’entrave à la justice dans le cadre d’une liaison extraconjugale avec Monica Lewinsky, alors âgée de 22 ans.

Lewinsky a affirmé qu’elle avait eu des relations sexuelles avec le Président marié, alors âgé de 49 ans, à neuf reprises, jusqu’en mars 1997.

Elle a ensuite affirmé dans un documentaire explosif qu’elle avait délibérément exposé ses sous-vêtements lors d’une fête au bureau ovale pour attirer l’attention de Clinton.

Lewinsky s’est confié sur la relation avec Linda Tripp – son collègue du ministère de la Défense, qui a secrètement enregistré des conversations téléphoniques.

Tripp a persuadé Lewinsky de ne pas laver sa «robe bleue», ce qui était une preuve accablante car elle était couverte de la tache de sperme de Clinton.

L’affaire a été révélée pour la première fois sur le Drudge Report en 1998 avant d’atteindre la presse grand public.

Clinton n’a pas tardé à le nier et a même donné une conférence de presse à la Maison Blanche à côté de sa femme, Hillary, déclarant que les allégations étaient fausses.

Mais en juillet 1998, Lewinsky a reçu l’immunité totale des témoins en échange d’un testament du grand jury sur sa relation avec Clinton.

En août, interrogé par un avocat indépendant Kenneth Starr devant un grand jury fédéral, il a témoigné avoir entretenu une relation inappropriée avec Lewinsky.

Le 19 décembre 1998, lorsque Républicains avait une majorité à la Chambre, la chambre a voté en grande partie selon les lignes du parti pour destituer Clinton, un Démocrate, pour parjure devant un grand jury et obstruction à la justice.

Que s’est-il passé après la destitution de Bill Clinton?

« Le jour où Clinton a été destitué par la Chambre a été un moment électrique dans l’histoire des États-Unis », rapporte Al Jazeera.

le Centre Miller, un affilié non partisan de l’Université de Virginie, a déclaré: « Rien de tel n’avait autant retenu l’attention du public américain depuis la démission de Watergate et Nixon. »

La Maison contrôlée par les républicains a destitué le président de l’époque après des mois de controverse sur sa relation scandaleuse avec Lewinsky, un stagiaire beaucoup plus jeune de la Maison Blanche.

Un procès au Sénat contre Clinton a commencé le 7 janvier 1999 et s’est poursuivi pendant quatre semaines, sous la direction du juge en chef William Rehnquist.

À l’époque, les républicains qui étaient l’opposition politique à Clinton contrôlaient une majorité de 55 à 45 au Sénat.

Le Sénat a voté 56-44 pour demander des dépositions de Lewinsky et de deux aides de Clinton.

Qu’a fait le Sénat?

Le Sénat n’a pas été en mesure de produire un vote à la majorité des deux tiers pour condamner Clinton et le démettre de ses fonctions.

Les votants contre la mise en accusation ont fait valoir que les actions du président constituaient des actions «basses» et délirantes impliquant des affaires privées, et non «des crimes et délits graves» équivalant à des délits contre l’État.

Ceux qui ont voté contre Clinton ont fait valoir que même dans les affaires privées, un président qui commet un parjure et fait obstacle à la justice subvertit la primauté du droit, et que la subversion devient un «crime grave».

Clinton a donc été acquitté des deux chefs d’accusation le 12 février 1999, après que le vote du Sénat soit bien en deçà des 67 voix nécessaires pour le condamner.

Seuls 45 sénateurs ont voté pour la condamnation pour parjure et 50 pour pour obstruction.

Soulagé, Clinton a déclaré qu’il était « profondément désolé … pour ce que j’ai dit et fait ».

Qu’est-il arrivé à Bill Clinton ensuite?

Clinton – le deuxième président à avoir été destitué dans l’histoire des États-Unis – est resté en fonction après avoir été acquitté, à deux ans de son second mandat présidentiel.

Dans les sondages d’opinion pendant le drame de destitution, la plupart des Américains lui ont donné de faibles notes pour son caractère et son honnêteté.

Cependant, ils lui ont donné des notes élevées pour la performance et voulaient qu’il soit censuré et condamné pour sa conduite, mais pas mis en accusation et destitué à cause du scandale sexuel, explique le Miller Center.

Après avoir quitté le maison Blanche, Clinton a déménagé à Chappaqua, New York.

Tout en gardant un bureau à New York, il a écrit ses mémoires et supervisé la création de sa bibliothèque présidentielle à Little Rock, Arkansas.

Selon le Indépendant Clinton « a entamé une carrière très lucrative après la présidence en prononçant des discours qui l’ont rendu extrêmement riche ».

Il était également très impliqué dans Campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016.

Quelqu’un a-t-il été démis de ses fonctions après sa mise en accusation?

Seulement trois présidents américains ont déjà été destitués – y compris le président Donald Trump – mais aucun n’a été démis de ses fonctions.

Le trio – Trump en 2019, Clinton en 1998 et Andrew Johnson en 1868 – avaient auparavant été mis en accusation par la Chambre mais acquittés par le Sénat.

Trump est le premier à être destitué deux fois.