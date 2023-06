Pourquoi Big Ten protège les rivalités et abandonne les divisions lorsque l’USC et l’UCLA arrivent

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Le Big Ten a révélé jeudi son format de calendrier et ses adversaires école par école pour les saisons de football 2024 et 2025 alors que l’anticipation de l’expansion de la ligue continue de croître. Jamais les arrivées imminentes de l’USC et de l’UCLA n’avaient été plus réelles que lorsque leurs noms et leurs couleurs ont été officiellement ajoutés au calendrier de la conférence pour la première fois.

Pour s’assurer que les Troyens et les Bruins bénéficient d’un accueil plus équitable, les dirigeants de la ligue et les administrateurs scolaires ont révélé ce qu’ils appellent le modèle Flex Protect Plus qui entrera en vigueur l’été prochain. Les divisions seront effacées, les rivalités seront protégées et chaque programme affrontera tous les autres adversaires de la conférence au moins deux fois en quatre ans. Les deux équipes avec les meilleurs records accéderont au championnat Big Ten et gagneront le droit de jouer pour une place automatique dans les éliminatoires de football universitaire élargies.

Voici ce que vous devez savoir :

Des rivalités protégées

Pour une ligue qui remonte à 1896, le maintien de certaines des rivalités régionales et historiques qui sont devenues l’épine dorsale du Big Ten était d’une importance capitale pour de nombreuses décisions clés.–décideurs dans ce processus – un groupe qui comprend des officiels de la conférence, des directeurs sportifs et les réseaux de télévision qui ont convenu d’un accord de plusieurs milliards de dollars en août dernier.

Chaque école a eu la possibilité de demander jusqu’à trois adversaires protégés qu’elle souhaitait affronter chaque saison. La liste finale comprend 11 matchs garantis à jouer chaque année, en alternance à domicile et à l’extérieur :

Illinois contre. Nord-ouest

Illinois contre Purdue

Indiana contre Purdue

Iowa contre. Minnesota

Iowa contre Nebraska

Iowa contre Wisconsin

Maryland contre Rutgers

Michigan contre. État du Michigan

Michigan contre état de l’Ohio

Minnesota contre Wisconsin

USC contre UCLA

Il est important de noter la répartition inégale des matchs de rivalité et comment cela affectera le calendrier des Big Ten. Les équipes avec un plus grand nombre de matchs protégés ont une plus grande partie de leur liste de conférence verrouillée en place chaque saison, tandis que les écoles avec moins de matchs protégés connaîtront une plus grande variation sur une base annuelle.

Six des 16 programmes de la ligue joueront au moins deux matchs de rivalité chaque année, mais l’Iowa est le seul programme avec un dossier complet de trois matchs protégés. À l’opposé du spectre, Penn State est la seule école sans adversaire garanti. Les batailles annuelles des Nittany Lions avec les ennemis de Big Ten East, le Michigan et l’État de l’Ohio, n’auront plus lieu chaque année à mesure que la ligue s’éloigne des divisions.

Route méritocratique vers Indianapolis

Depuis que le Big Ten s’est divisé en divisions Est et Ouest en 2014, un déséquilibre concurrentiel a émoussé l’excitation de son match de championnat. Chacun des neuf derniers titres a été remporté par l’école représentant le Big Ten East – Ohio State en 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020; État du Michigan en 2015 ; État de Penn en 2016 ; Michigan en 2021 et 2022 – avec une marge moyenne de 20,1 points par match.

En supprimant les divisions, le format Flex Protect Plus garantit que les deux meilleures équipes de la ligue participent chaque année au championnat Big Ten. Quelles que soient les écoles qui terminent à la première et à la deuxième place après un calendrier de conférence de neuf matchs, elles passeront au match pour le titre, qui devrait se jouer au Lucas Oil Stadium à Indianapolis jusqu’à la saison 2024. Le gagnant recevra à la fois une place automatique et un laissez-passer au premier tour dans les éliminatoires élargies de football universitaire.

Les procédures de départage seront annoncées ultérieurement.

Notamment, cette transition introduit la possibilité de plus d’une confrontation entre le Michigan et l’Ohio State au cours de la même saison, un scénario qui se serait déroulé en 2022 si le Big Ten avait déjà éliminé ses divisions. Avec le nouveau format, les Wolverines et les Buckeyes pourraient potentiellement s’affronter trois fois par saison – une fois en saison régulière, une fois dans le match pour le titre Big Ten, une fois en séries éliminatoires. Ils pourraient même le faire dans trois matchs consécutifs si la rivalité continue d’être jouée comme finale de la saison régulière pour les deux équipes.

Miles de fidélisation

L’un des plus grands obstacles à surmonter pour les dirigeants de Big Ten lors de leurs réunions de planification était de trouver un moyen d’équilibrer le voyage pour une ligue qui s’étend du New Jersey à la Californie, parsemant trois des quatre fuseaux horaires en cours de route.

Le format sur lequel ils ont atterri garantit que chaque école affrontera tous les autres adversaires de la conférence au moins deux fois en quatre ans – une fois à la maison et une fois sur la route. Ce faisant, les responsables de Big Ten ont créé un calendrier dans lequel les équipes non de la côte ouest ne feront qu’un seul voyage en Californie au cours d’une saison donnée, et chaque école doit visiter l’USC, l’UCLA ou les deux au cours des deux premières années de la nouveau modèle.

Mais il n’y avait pas moyen d’éviter une augmentation des voyages pour les nouveaux membres de la ligue, qui seront obligés de faire plusieurs voyages à travers le pays chaque année. Les Troyens joueront au Maryland, à Northwestern, à Purdue et à Penn State en 2024 avant de s’aventurer dans le Minnesota, l’État de l’Ohio, Rutgers et le Wisconsin en 2025. Les Bruins se rendront dans l’Indiana, l’Iowa, le Michigan et Rutgers en 2024 avant de séjourner dans l’Illinois. , Michigan State, Nebraska et Penn State en 2025.

Les deux programmes parcourront plus de 18 000 miles aller-retour au cours de leurs premières saisons dans le Big Ten.

Autres pépites de planification

– Après des saisons consécutives au cours desquelles le Michigan a été critiqué pour avoir joué des horaires remarquablement faibles, les Wolverines feront face à l’une de leurs listes les plus difficiles depuis des années lors de la campagne 2024. Une date sans conférence avec le Texas début septembre cède la place à un calendrier de la ligue qui comprend des voyages dans l’État de l’Ohio et l’USC, en plus de dates à domicile contre l’UCLA et le Wisconsin, entre autres. Bienvenue dans le nouveau Big Ten.

– L’entraîneur-chef du New Wisconsin, Luke Fickell, aura une saison à son actif avant que le calendrier ne se transforme en gant. L’ardoise de route 2024 des Badgers de l’Iowa, du Maryland, du Michigan, du Nebraska et de l’USC comprend trois des sites les plus difficiles du Big Ten traditionnel, ainsi qu’un voyage à travers le pays pour affronter l’une des équipes les plus talentueuses du pays. Cela ne devient pas beaucoup plus difficile que cela.

– Wisconsin (4x), Iowa (2x) et Northwestern (2x) sont les seules écoles Big Ten West à avoir fait plusieurs apparitions dans le match de championnat de la ligue depuis 2014. Et bien que tous ces programmes aient connu des saisons stellaires au cours de la dernière décennie, ils certainement bénéficié de jouer dans la moitié la plus faible de la conférence. La vie pourrait être très différente pour eux en 2024 lorsque les Badgers affronteront le Michigan, l’USC et Penn State; les Hawkeyes jouent dans l’Ohio State, l’USC et l’UCLA ; et les Wildcats affrontent Ohio State, Penn State, UCLA et USC.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13.

