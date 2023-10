Pourquoi Biden se rend-il en Israël et pourquoi a-t-il annulé une escale à Amman, en Jordanie ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Le président Biden rencontre mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv alors que la Maison Blanche tente de faire preuve de solidarité avec son principal allié au Moyen-Orient après que le Hamas a tué quelque 1 400 Israéliens lors d’une attaque du 7 octobre.

Mais le voyage est devenu plus difficile après qu’une explosion dans un hôpital très fréquenté de Gaza a tué des centaines de personnes, peu avant que Biden ne quitte Washington. Biden avait initialement prévu de s’arrêter à Amman, en Jordanie, après Tel-Aviv, pour rencontrer trois dirigeants clés au sujet de l’aide humanitaire à Gaza. Mais cette partie du voyage a été annulée.

Voici quatre choses que vous devez savoir sur la visite de Biden.

Pourquoi Biden ne va-t-il pas à Amman maintenant ?

Biden devait initialement rencontrer le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas lors d’une escale à Amman.

L’objectif était de discuter des efforts visant à acheminer l’aide humanitaire à Gaza – une préoccupation croissante alors que le territoire manque de nourriture, d’eau et de fournitures médicales. Les civils – y compris les citoyens américains à Gaza – n’ont pas pu entrer en Égypte par le terminal de Rafah.

Mais ensuite, une explosion dans un hôpital de Gaza a tué des centaines de personnes. Les autorités palestiniennes ont accusé Israël, tandis qu’Israël a déclaré qu’un groupe militant palestinien était responsable.

Abbas a annulé sa rencontre avec Biden et a appelé à trois jours de deuil. Biden a déclaré qu’il reporterait la visite après avoir parlé au roi Abdallah.

« Je suis indigné et profondément attristé par l’explosion survenue à l’hôpital arabe Al Ahli à Gaza et par les terribles pertes en vies humaines qui en ont résulté », a déclaré Biden dans un communiqué. « Les États-Unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit et nous pleurons les patients, le personnel médical et les autres innocents tués ou blessés dans cette tragédie. »

Biden a parlé à Netanyahu après l’explosion de l’hôpital. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’Israël avait « catégoriquement et catégoriquement nié » toute responsabilité.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis accordaient à Israël le bénéfice du doute sur ce déni, Kirby a répondu : « Nous reconnaissons certainement qu’ils sont très convaincus que cela n’a pas été causé par eux. » Biden a demandé à son équipe de sécurité nationale de recueillir davantage d’informations sur ce qui s’est passé, a déclaré Kirby.

Qu’espère accomplir Biden à Tel Aviv ?

Biden a adopté une position fortement pro-israélienne après les attaques du Hamas, affirmant qu’il s’agissait de l’attaque la plus meurtrière contre le peuple juif depuis l’Holocauste et qu’Israël a le droit de se défendre. Kirby a déclaré que 31 citoyens américains figuraient parmi les morts et que 13 Américains étaient toujours portés disparus.

Biden souhaite obtenir des informations des responsables militaires israéliens sur leur stratégie et le rythme de leurs opérations lorsqu’il rencontrera Netanyahu et son cabinet de guerre, a déclaré Kirby. Ce voyage intervient alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre à Gaza, et Biden souhaite en savoir plus sur les objectifs et les plans pour les jours et les semaines à venir, a déclaré Kirby.

« Il posera des questions difficiles – il les posera en tant qu’ami, en tant que véritable ami d’Israël, mais il leur posera également quelques questions », a déclaré Kirby.

Dans le même temps, Biden a promis de soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas et devrait demander au Congrès plus tard cette semaine de fournir un financement pour une aide militaire supplémentaire à Israël.

Biden espère également obtenir plus d’informations sur les efforts visant à localiser et à libérer les otages pris lors des attaques, dont une poignée seraient des citoyens américains. Biden rencontrera des personnes qui ont perdu des êtres chers lors des attaques, ainsi que des premiers intervenants, a déclaré Kirby.

Qu’en est-il de l’aide humanitaire pour les habitants de Gaza ?

L’équipe de Biden a fait pression sur Israël et l’Égypte pour qu’ils autorisent l’entrée de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza – et qu’ils laissent sortir les civils. Sur le chemin de Tel-Aviv, Kirby a exprimé un certain optimisme quant à la possibilité d’une telle situation prochainement.

Le terminal de Rafah est en réalité la seule option permettant aux Palestiniens de quitter Gaza et d’acheminer toute aide. La nourriture, l’eau et les médicaments sont déjà extrêmement rares à Gaza, et les conditions désastreuses se sont aggravées la semaine dernière. Les hôpitaux manquent d’électricité et ont du mal à soigner les milliers de blessés, dont de nombreux enfants.

Entre-temps, des rapports indiquent qu’Israël a bombardé la région du passage de Rafah, endommageant de nombreuses routes, ce qui rend difficile la manière dont l’aide sera distribuée même si le passage de Rafah est ouvert.

Dans quelle mesure cette visite est-elle dangereuse pour Biden ?

La Maison Blanche fournit moins d’informations publiques sur le voyage que d’habitude en raison des risques liés au voyage dans la région à l’heure actuelle. Lors de la visite de Blinken à Tel Aviv, des sirènes se sont déclenchées pour avertir de nouvelles attaques à la roquette, et le secrétaire a été transféré dans un bunker pendant environ cinq minutes.

Mais Biden a déjà visité des zones de guerre, notamment en Ukraine en février. Ce voyage n’a été révélé que lorsque le président s’est rendu sur place à Kiev.

Kirby a déclaré que Tel Aviv n’était pas activement ciblée de la même manière que Kiev l’était au moment de la visite de Biden.