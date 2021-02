Pourquoi Biden reste ferme sur le choix du budget Neera Tanden malgré les repoussements de gauche et de droite

WASHINGTON – Le président Joe Biden reste ferme sur son choix pour le poste de chef du budget de la Maison Blanche alors même que sa confirmation a été mise en doute après qu’un démocrate modéré a déclaré qu’il voterait contre elle.

La main démocrate de longue date Neera Tanden, engagée pour diriger le puissant Bureau de la gestion et du budget, a été confrontée à un processus de confirmation épineux alors qu’elle a été forcée de compter avec une série de tweets et de déclarations passés qui ciblaient les sénateurs du GOP et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt . Mais Biden poursuit sa nomination, malgré la perte d’un vote clé, et Tanden prévoit de poursuivre sa sensibilisation auprès des sénateurs la semaine prochaine, selon un responsable familier avec le processus de confirmation.

« Il pense qu’elle serait une directrice budgétaire incroyablement réussie pour ce qui est d’aider à redresser notre économie en cette période de crise. Et à en juger par son solide soutien allant du monde des affaires au mouvement syndical, il n’est pas du tout seul » a dit officiel. « Nous poussons notre engagement avant les votes de la semaine prochaine. »

Tanden a commencé ses activités de sensibilisation « quelques instants après sa nomination » et a depuis rencontré plus de 35 sénateurs des deux côtés de l’allée, a déclaré le responsable. L’équipe à l’origine des confirmations du cabinet du président a également été en contact étroit avec des groupes extérieurs, notamment des organisations d’Asie américaine et des îles du Pacifique, des syndicats, des membres du monde des affaires, des femmes chefs d’entreprise et des chefs religieux.

Bien qu’elle ait réparé des ponts en cours de route, le sénateur Joe Manchin, DW.V., a annoncé vendredi qu’il s’opposerait à sa nomination après avoir conclu que ses déclarations et tweets antérieurs étaient « ouvertement partisans » et auraient un « impact toxique et préjudiciable » sur relation entre le Congrès et l’OMB.

Bien qu’un vote final du Sénat sur la nomination de Tanden ait encore été programmé, l’opposition de Manchin pourrait mettre en péril sa confirmation en raison de la répartition 50-50 du Sénat entre républicains et démocrates. Elle aurait besoin de recueillir au moins un vote d’un républicain, et pour le vice-président Kamala Harris de briser une égalité potentielle, pour obtenir la majorité simple nécessaire pour la confirmation.

En tant que directeur de l’OMB, Tanden occuperait un rôle politique central à la Maison Blanche, aidant Biden à tenir ses promesses de campagne comme l’amélioration de la loi sur les soins abordables – que Tanden a aidé à faire passer au Congrès sous l’ancien président Barack Obama – ainsi qu’à superviser le président. budget.

Suite à l’annonce de Manchin, Biden a laissé entendre qu’il pourrait avoir un certain soutien du GOP pour compenser la perte d’un vote démocrate.

« Je pense que nous allons trouver les votes pour la faire confirmer », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi après le débarquement de l’Air Force One à la suite d’un voyage dans une installation de vaccination Pfizer du Michigan.

Suite:Bernie Sanders presse Neera Tanden de choisir le budget sur les attaques Twitter contre lui et d’autres

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a offert son soutien sans réserve dans une déclaration, qualifiant Tanden d ‘ »experte politique accomplie qui serait une excellente directrice du budget et nous attendons avec impatience les votes du comité la semaine prochaine et de continuer à travailler pour sa confirmation par l’engagement avec les deux parties. «

On ne sait pas quels sénateurs républicains pourraient voter pour Tanden, dont beaucoup se sont offusqués de ses publications plus anciennes sur les réseaux sociaux qui les ciblaient souvent ainsi que d’autres législateurs du GOP.

Tanden pourrait peut-être gagner les voix de républicains modérés comme le sénateur Mitt Romney de l’Utah, Susan Collins du Maine ou Lisa Murkowski de l’Alaska. Romney n’a pas encore dit publiquement comment il voterait, et les bureaux de Collins et Murkowski n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir s’ils soutenaient la confirmation de Tanden.

Interrogé à son sujet en décembre, Collins a déclaré aux journalistes que les tweets de Tanden étaient « intempestifs », mais a noté qu’elle ne l’avait jamais rencontrée.

Mais Tanden a reçu une vague de soutien public à travers le spectre politique, y compris la Chambre de commerce américaine de droite, qui a envoyé une lettre d’approbation aux deux comités chargés de contrôler Tanden.

Mark Holden, ancien vice-président principal et avocat général de Koch Industries, a également écrit une lettre demandant sa confirmation rapide aux présidents du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales et du Comité du budget du Sénat.

« Mme Tanden et moi ne sommes pas d’accord sur de nombreuses questions. Mais même lorsque nous n’étions pas d’accord, je l’ai trouvée comme une personne de principe qui écoutait avec respect et répondrait de manière réfléchie », a-t-il écrit dans une lettre obtenue par USA TODAY. « En bref, elle était une alliée efficace et fiable et était toujours axée sur la mission. »

Les Communications Workers of America, la Breast Cancer Coalition et un certain nombre de groupes de l’AAPI ont également envoyé des lettres aux membres du Sénat approuvant la nomination de Tanden. Et plus de 100 experts en santé publique ont soutenu sa nomination.

S’il était confirmé, Tanden reviendrait à la Maison Blanche pour la troisième fois, et en tant que première femme de couleur et première sud-asiatique à diriger l’OMB. Le vétéran démocrate a dirigé le centre de réflexion de gauche Center for American Progress pendant une décennie et a servi dans les administrations Obama et Clinton. En tant qu’assistante de longue date d’Hillary Clinton, elle a eu une rivalité amère avec les partisans de Sanders, d’abord lors de la primaire présidentielle de 2016, puis lors de la course du sénateur du Vermont en 2020.

Lors de ses audiences de confirmation plus tôt ce mois-ci, Tanden s’est excusée et a déclaré qu’elle regrettait ses commentaires passés alors que les sénateurs évoquaient à plusieurs reprises ses précédentes attaques sur Twitter. Le sénateur Rob Portman, R-Ohio, a lu une série de tweets de Tanden allant d’appeler Collins «le pire» à la comparaison du sénateur Mitch McConnell à «Voldemort», le méchant de Harry Potter.

Sanders, qui préside le comité du budget qui a tenu l’une de ses auditions, a parlé à Tanden des dons d’entreprises que le CAP a reçus sous sa direction et a souligné les attaques qu’elle a lancées contre lui et les législateurs du GOP.

Dans une interview à CNN vendredi, Sanders a esquivé la question de savoir s’il voterait pour Tanden, affirmant qu’il lui parlerait «au début de la semaine prochaine».

Contributeur: Nicholas Wu