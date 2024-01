Pourquoi Biden n’est-il pas sur le bulletin de vote dans le New Hampshire ?

« Notre première primaire au pays a lieu ici en Caroline du Sud, et c’est sur cela que je me concentre », a déclaré M. Harrison. “Je ne suis donc pas sûr ni conscient de ce qu’ils font dans le New Hampshire.”

Alors que l’appareil formel du Parti démocrate est resté à l’écart du New Hampshire et que l’État n’a pas eu de visite présidentielle depuis 2022, l’administration Biden a curieusement continué à accorder de l’attention à l’État.

Radio publique du New Hampshire a noté qu’en une semaine ce mois-ci, cinq secrétaires du cabinet de M. Biden se sont rendus dans l’État – même si aucun n’a voulu parler directement de la course aux primaires.

M. Phillips a dépensé des millions de dollars en publicités télévisées dans le New Hampshire, et Mme Williamson a activé les partisans impliqués dans sa campagne de 2020 – lorsqu’elle s’est classée 14e avec 95 voix. Un sondage publié dimanche par CNN et l’Université du New Hampshire a montré que 63 pour cent des électeurs probables à la primaire démocrate de l’État ont déclaré qu’ils écriraient pour M. Biden, 10 pour cent prévoyaient de voter pour M. Phillips et 9 pour cent étaient prêts à soutenir Mme Williamson.

Au cours des derniers jours de la primaire, les démocrates du New Hampshire qui soutiennent M. Biden se sont un peu félicités tout en rejetant M. Phillips comme une nullité.