Pourquoi Biden ne peut pas ignorer l’Irak et l’Afghanistan, même s’il le souhaite

Les forces afghanes participent à une opération militaire contre les militants talibans Shirzad, Afghanistan, le 9 février. | Xinhua / Saifurahman Safi via Getty Images

Biden ne peut pas ignorer pour toujours les guerres éternelles.

Lorsque le président Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère il y a deux semaines, il n’a pas mentionné une seule fois les mots «Irak» ou «Afghanistan». Mais les événements survenus dans ces deux pays au cours des dernières 24 heures ont rappelé brutalement à l’administration qu’elle ne peut pas ignorer à jamais les guerres éternelles de l’Amérique.

En Irak, fusées apparemment lancé par un Milice soutenue par l’Iran a tué lundi un entrepreneur civil non américain sur une base militaire d’Erbil. Neuf autres ont été blessés, dont quatre entrepreneurs américains et un membre du service, selon le colonel Wayne Marotto, le porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis contre l’EI.

Et en Afghanistan, les talibans se sont rapprochés des grandes villes à peine quelques mois avant le départ prévu des forces américaines le 1er mai. Le groupe insurrectionnel a publié mardi une lettre ouverte aux Américains, demandant essentiellement à l’administration Biden de faire confiance aux talibans pour diriger la nation et respecter les droits de l’homme après le départ des troupes – une revendication au mieux douteuse.

Même si Biden préférerait passer la plupart de son temps à s’attaquer au coronavirus, à la Chine et au changement climatique, il est clair que, comme tout président depuis George W. Bush, son attention sera continuellement détournée vers l’Afghanistan et l’Irak.

Ce n’est pas que lui et son équipe ont négligé ces pays. Les chefs de la défense des pays de l’OTAN se réunissent au cours des deux prochains jours en grande partie pour discuter des plans pour l’Afghanistan et l’Irak. L’administration est également en train de revoir ses politiques dans les deux pays, en pesant ce qu’il faut garder des quatre dernières années et ce qu’il faut changer.

Mais les événements récents ont ajouté un sentiment d’urgence supplémentaire, avec des troupes américaines menacées dans un Irak de plus en plus instable, et une décision difficile qui se profile pour le président en Afghanistan: laisser le pays à une ruine presque certaine, ou rester et faire face à une autre saison de combats meurtriers contre les talibans?

En temps normal, ce sont des problèmes difficiles à gérer pour toute administration. À cette époque, ils sont très difficiles.

«Il semble que la bande passante pour l’Afghanistan et l’Irak soit limitée», a déclaré Andrew Watkins, analyste principal pour l’Afghanistan à l’International Crisis Group. «Ce n’est pas qu’il n’y a aucun intérêt; c’est juste qu’il y a d’autres priorités.

L’Irak «se mettra à l’ordre du jour»

L’Iran utilise depuis longtemps ses liens avec les milices chiites en Irak, dont beaucoup sont financées et dirigées par Téhéran, pour étendre son influence dans le pays et contrecarrer l’effort de guerre américain là-bas, notamment par des attaques contre les troupes américaines, irakiennes et internationales. . L’attaque de lundi était donc une continuation mortelle de cette impasse.



Safin Hamed / AFP via Getty Images Un travailleur nettoie du verre brisé à l’extérieur d’un atelier endommagé le 16 février à la suite d’une attaque à la roquette à Erbil, en Irak.

On ne sait pas pourquoi les attaques à la roquette ont eu lieu maintenant. L’explication la plus probable offerte par les experts est que L’Iran tente de faire pression sur les États-Unis pour lever les sanctions à son encontre et rentrer dans l’accord nucléaire. Quelle que soit la raison, l’assaut montre clairement que l’Irak reste un champ de bataille entre les États-Unis et l’Iran – ce qui signifie qu’il continuera à être un problème pour l’administration Biden tant que les forces américaines resteront dans le pays.

«L’Irak va continuer à baisser la tête», a déclaré Randa Slim, chercheuse senior au Middle East Institute de Washington, DC. «Il se mettra à l’ordre du jour.»

Certains analystes à qui j’ai parlé ont déclaré que leur espoir était que l’équipe de Biden ne considérera pas sa politique irakienne uniquement comme une extension de la politique iranienne. En effet, au-delà du problème iranien par procuration, l’Irak souffre d’une profonde crise de gouvernance alors que des millions de personnes souffrent de la faim en raison de l’effondrement de l’économie. Les experts craignent qu’un Irak en déclin ne constitue un terrain fertile pour la résurgence de l’Etat islamique.

Pour le moment, cependant, les experts ne sont pas trop satisfaits de ce qu’ils voient de l’équipe de Biden.

«Sous l’administration Obama, [Iraq] La politique a été conçue pour ne pas aggraver l’Iran et travailler parfois indirectement ensemble, que ce soit pour protéger l’accord nucléaire ou lutter contre l’EI, sans se soucier de l’Irak lui-même », a déclaré Rasha Al Aqeedi, analyste senior au Newlines Institute for Strategy and Policy à DC. «Sous Trump, l’Irak n’était qu’un front pour affronter l’Iran. Il semble que l’administration Biden réadopte la politique du premier.

« Ne pas envisager une politique indépendante de l’Irak a eu un résultat terrible » dans le passé, a-t-elle conclu.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mais l’administration a dit les bonnes choses, du moins jusqu’à présent. Un résumé d’un appel de mardi entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue irakien a noté que «les États-Unis restent déterminés à soutenir nos partenaires irakiens dans leurs efforts de défense de la souveraineté de l’Irak» et à la réaffirmation du «partenariat stratégique» entre les deux pays.

Mais si Biden peut soutenir le temps et l’attention nécessaires pour des problèmes aussi complexes et à long terme en Irak – avec tout ce qui se passe déjà dans le monde – reste une question précoce.

La date limite de retrait des troupes américaines en Afghanistan approche à grands pas

D’ici le 1er mai, Biden doit prendre une décision cruciale: retirer les 2 500 soldats américains d’Afghanistan ou rester impliqué dans la guerre de 20 ans?

Un tel choix a été imposé à cette administration par la dernière. Les États-Unis et les talibans ont conclu un accord en février dernier: toutes les troupes américaines quitteraient le pays début mai, et entre-temps, les talibans n’attaqueraient pas les troupes de la coalition américaine ou de l’OTAN. Les deux parties ont respecté leurs engagements, car environ 10 000 militaires ont quitté le pays alors que les États-Unis n’ont subi aucun décès au combat.



Xinhua / Saifurahman Safi via Getty Images Les forces de sécurité nationales afghanes participent à une opération militaire contre des militants talibans à Shirzad, en Afghanistan, le 9 février.

Biden a promis de ramener des troupes de combat américaines d’Afghanistan, mais il ne s’est jamais engagé à le faire tout de suite, se donnant jusqu’à la fin de son premier mandat. Il a également déclaré qu’il maintiendrait potentiellement une petite présence militaire américaine dans le pays pour poursuivre les opérations de contre-terrorisme contre l’Etat islamique et al-Qaïda. Cela signifiait qu’il était toujours possible que Biden ne respecte pas les termes de l’accord de l’ère Trump.

Son administration l’a signalé. En janvier, le porte-parole en chef du Pentagone, John Kirby, a déclaré que la violence des talibans contre les Afghans et le maintien des liens avec Al-Qaïda jettent le doute sur le départ prévu des États-Unis en mai, et le New York Times a rapporté cette semaine que le département de la Défense avait demandé plus d’options militaires pour le pays. – y compris une augmentation des effectifs.

Les responsables administratifs et les experts me disent que l’équipe de Biden est profondément engagée dans son examen de la politique en Afghanistan. Certains craignent que ce soit un processus laborieux qui pourrait se prolonger jusqu’au 1er mai. «Ils semblent assez déterminés à prendre leur temps», a déclaré Watkins, International Crisis Group. Pendant ce temps, deux responsables américains m’ont dit que l’examen était presque terminé, bien en avance sur le calendrier.

Pourtant, le fait que l’examen ne soit pas terminé peut expliquer pourquoi les talibans ont publié mardi une lettre faisant pression sur les États-Unis pour qu’ils sortent le plus tôt possible. «L’émirat islamique d’Afghanistan est conscient de ses obligations, les autres parties doivent également s’acquitter de leurs propres obligations», lit-on dans la déclaration du mollah Abdul Ghani Baradar Akhund, chef du bureau politique des talibans, en utilisant le nom préféré du groupe pour son organisation politique.

Bien sûr, Biden fait face à une décision presque impossible. S’il s’engage en faveur du retrait, de nombreux analystes craignent que les talibans exploitent le vide qui en résulte pour pousser à une nouvelle prise de contrôle complète du pays. Le New York Times rapporte que le groupe d’insurgés a pris des avant-postes militaires à l’extérieur des grandes villes comme Kunduz et Kandahar, peut-être en préparation d’un tel combat.

Mais si Biden choisit de garder les troupes américaines dans le pays, il est probable que les États-Unis verront plus d’Américains tués, s’ajoutant aux 2400 déjà perdus depuis que les États-Unis ont envahi le pays en 2001. De plus, violer les termes de l’accord États-Unis-Taliban pourrait mettre fin à toute chance de paix à court terme. «Cela pourrait être un moment déterminant pour une génération chez les talibans où ils décident que parler n’en vaut pas la peine», m’a dit Watkins.

Il y a d’autres questions qui seront soulevées lors de la réunion de l’OTAN cette semaine, et des discussions pourraient éclairer ce que Biden fera. Mais l’échéance imminente pourrait inciter l’administration – et le président en particulier – à donner la priorité à la politique afghane plus qu’elle ne l’a déjà fait.