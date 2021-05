Pourquoi Biden ne peut pas détourner le regard de la crise israélo-palestinienne

Pourtant, le conflit survient à un moment d’inflexion – pas seulement dans la politique israélienne, où l’avenir de Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre est dans le doute – mais aussi en termes d’approche des États-Unis vis-à-vis d’Israël. Alors que M. Netanyahu, résolument conservateur, s’est étroitement aligné sur le président Donald J.Trump au cours des quatre dernières années, les dirigeants démocrates de Washington ont de plus en plus montré une volonté de critiquer certains éléments de l’approche du gouvernement israélien, en particulier son soutien aux colonies dans les quartiers palestiniens et territoires.

Aucun président américain récent n’a été en mesure d’éviter d’affronter les tensions entre Palestiniens et Israéliens – mais le président Biden a montré peu d’intérêt à s’impliquer profondément. La décision de mercredi d’envoyer l’envoyé américain, Hady Amr, reflète l’urgence d’une situation difficile plus que tout désir ardent de l’administration de jouer le rôle de gardien de la paix.

Après que des foules de manifestants palestiniens sont descendus dans les rues de Jérusalem-Est ces derniers jours pour protester contre les colonies israéliennes et les expulsions de Palestiniens là-bas, en particulier dans le quartier fortement arabe de Sheikh Jarrah, une répression des forces de sécurité a cédé la place à une escalade de la violence. Des militants du Hamas ont lancé des roquettes sur Israël et l’armée israélienne a mené une série de frappes aériennes dans la bande de Gaza. Mercredi, il a assassiné un certain nombre de commandants du Hamas et fait allusion à des mesures en vue d’une éventuelle invasion de Gaza.

Ce qui se passe à Sheikh Jarrah se produit depuis longtemps. Il a toujours été très difficile de savoir à qui appartient le territoire: si vous allez chez les Palestiniens, ils vous montreront souvent des actes sur la terre, et certains d’entre eux remontent à l’époque ottomane, mais ils ne sont pas nécessairement acceptés à l’époque. Tribunaux israéliens. C’est donc vraiment une question litigieuse, d’autant plus que les Israéliens ont étendu leurs activités de colonisation en Cisjordanie.

Salut Mark. La violence que nous assistons actuellement fait suite à l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des mouvements qui ont conduit à des manifestations palestiniennes et à une répression israélienne. Pouvez-vous parler spécifiquement de l’importance de ce qui se passe dans le quartier de Sheikh Jarrah?

Pour un point de vue d’expert, je me suis tourné vers Mark Perry , analyste principal au Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion qui prône la retenue militaire. Il a voyagé en Israël et dans les territoires palestiniens des dizaines de fois et est l’auteur de 10 livres, dont «Un incendie à Sion: à l’intérieur du processus de paix israélo-palestinien» et «Parler aux terroristes: pourquoi l’Amérique doit s’engager avec ses ennemis. » Notre entretien a été édité et condensé.

C’était une alliance facile entre Trump et Netanyahu. Ce n’était pas un échange direct – «Vous me soutenez et je vous donnerai l’annexion de Jérusalem-Est» – mais c’était à peu près cela. Netanyahu a toujours fait l’éloge de Trump, et Trump a donné à Netanyahu ce qu’il voulait, à savoir la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est.

Nous devons replacer cela dans son contexte. Il n’y a pas eu d’amour perdu entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama, et Obama a été considéré dans de nombreux quartiers israéliens, en particulier les quartiers orthodoxes de Jérusalem, comme étant pro-arabe.

Président Trump annoncé en 2017 qu’il reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale israélienne, une décision qui a été considérée comme essentiellement pardonnant la poussée du gouvernement israélien dans les terres contrôlées par les Palestiniens. Quel en a été l’effet sur la lutte entre Israéliens et Palestiniens là-bas, et plus largement en termes de géopolitique?

C’était à Washington que le soutien à Israël était bipartisan. Les deux parties ont soutenu Israël presque inconditionnellement. Et le vote judéo-américain était avant tout démocrate. Mais Israël a changé cette position dans les années 1990 et au début des années 2000. Je me souviens distinctement des dirigeants israéliens qui sont venus ici et ont en quelque sorte recruté la communauté chrétienne évangélique – et cette communauté est républicaine.

Et cela a eu un effet sur le Parti démocrate. Il est maintenant possible pour les fervents partisans d’Israël de remettre en question les politiques et principes israéliens. Ainsi, le changement dans le calcul politique parmi les dirigeants israéliens a entraîné un changement dans le calcul politique parmi les démocrates et les républicains, et les dirigeants des partis. Et cela a des implications incroyables pour un gars comme Joe Biden.

Parlons de Biden. Depuis son entrée en fonction, il a été plutôt silencieux sur le conflit israélo-palestinien. Essaie-t-il de faire reculer la participation des États-Unis ou de modifier d’une autre manière le statu quo américain, ou aimerait-il garder les choses telles qu’elles sont?

Biden est un partisan d’Israël de longue date. Il raconte l’histoire d’aller déjeuner avec sa mère quand il était petit garçon, et sa mère en disant: «Joey, nous soutenons toujours Israël.» Mais il a arrêté de raconter l’histoire. Je pense que la question israélo-palestinienne a tellement aspiré dans les administrations démocratiques précédentes qu’il hésite vraiment à permettre que cela se reproduise. Nous avons d’autres actions au Moyen-Orient autres qu’Israël.

Et je pense qu’il y a un certain épuisement parmi les diplomates du Moyen-Orient avec le conflit. C’est intransigeant. Nous n’allons pas être ceux qui le résoudront. Si Israël n’est pas prêt à négocier et que les Palestiniens ne sont pas prêts à négocier et à résoudre leurs problèmes, comment allons-nous réussir?

Alors, quelle est l’option de Biden? Une option est de faire ce qu’aucun autre président américain n’a jamais fait, et c’est de publier une déclaration comme celle qu’il a publiée sur l’Arabie saoudite: «Nous vous soutenons, mais notre soutien n’est pas inconditionnel. Nous espérons qu’Israël prendra des mesures pour garantir les droits des personnes qu’il occupe. »

Il aurait le soutien d’un grand nombre de juifs américains. Vous vous souvenez de la bataille sur la question israélo-palestinienne sur la planche démocrate? C’était un signe de ce qui allait arriver. Il y a eu des démocrates qui ont soutenu Israël qui ont vu la logique en disant que le soutien de l’Amérique est conditionné par le soutien d’Israël aux droits de l’homme. Et que les Palestiniens ont droit à la terre et à leur liberté. S’il le faisait, le changement que cela pourrait entraîner pourrait être sans précédent.

N’y a-t-il pas une certaine crainte parmi les diplomates que tout autre soutien inconditionnel à Israël ne bouleverse les intérêts américains dans la région, étant donné qu’Israël est un allié majeur?