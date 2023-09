Pourquoi Biden n’a pas de challenger crédible pour la primaire démocrate de 2024

Cette année, sondage après sondage, de nombreux électeurs démocrates, et parfois même la plupart, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que le président Joe Biden soit à nouveau le candidat du parti en 2024, principalement en raison de son âge. Et pourtant, Biden, qui ne fait pas face à un challenger principal crédible, semble avoir cette renomination bloquée.

Jonathan Chait du magazine New York se demande pourquoi. « La demande pour une option différente est forte », écrit Chait. « Ce qui manque mystérieusement, c’est l’approvisionnement. » Selon lui, de nombreux démocrates politiquement compétents, tels que la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et le sénateur de Géorgie Raphael Warnock, pourraient se présenter et avoir une chance raisonnable de vaincre Biden et de remporter la présidence – mais ce n’est pas le cas.

Sur l’ancien site Twitter, de nombreux démocrates Chait mis au pilori pour son article, mais les raisons spécifiques du pilori différaient de manière intéressante. Quelques argumenté que Biden est un candidat fort, affirmant essentiellement que les informations faisant état de sa faiblesse politique sont grandement exagérées.

Mais d’autres simplement revendiqué le processus visant à défier Biden lors d’une primaire s’avérerait inévitablement si conflictuel et préjudiciable qu’il aiderait Trump à gagner en 2024. Cette logique implique que, même si les démocrates craignent que Biden ait de sérieuses faiblesses, il vaut mieux s’en tenir à lui.

Je pense que le deuxième argument, bien que favorable aux intérêts de Biden, est probablement correct. Mais plutôt que de le tenir pour acquis, il vaut la peine d’examiner plus en détail ses hypothèses sous-jacentes. Pourquoi aucun candidat crédible ne tente-t-il un défi principal ? Et que se passerait-il si quelqu’un le faisait ?

Défier le président sortant est un processus compliqué

Les primaires sont la démocratie en action : le peuple (ou du moins le sous-ensemble plutôt limité et non représentatif de personnes prêtes à participer à une primaire partisane) vote pour choisir un candidat. Les primaires sont également souvent, dans la pratique, compliquées, coûteuses et source de discorde.

Naturellement, tous les titulaires préféreraient éviter les contestations sérieuses aux primaires, dans leur propre intérêt – cela représente une élection de moins à craindre. Les partis tentent également fréquemment de dissuader de telles contestations, en partie parce qu’ils croient qu’un champ dégagé est meilleur pour les chances du parti aux élections générales, et en partie pour des raisons de contrôle. En conséquence, les primaires crédibles pour les titulaires, à quelque niveau que ce soit, sont assez rares. Les candidats potentiels hésitent à la fois parce que ces concours sont difficiles à gagner et parce que même les tenter signifie se heurter à l’establishment du parti.

Les présidents sortants, en particulier, préfèrent vraiment éviter les primaires, en partie à cause du déroulement compliqué de ces élections dans la seconde moitié du 20e siècle :

En 1968, LBJ a été confronté aux défis de Gene McCarthy et de Robert F. Kennedy à propos de la guerre du Vietnam. Il a rapidement abandonné sa candidature à la réélection et son vice-président, Hubert Humphrey, a obtenu la nomination à la convention. Humphrey a perdu aux élections générales contre Richard Nixon.

En 1976, Gerald Ford a été défié par la droite par Ronald Reagan, qui s’en est plutôt bien sorti mais n’a finalement pas remporté la victoire. Ford a perdu aux élections générales face à Jimmy Carter.

En 1980, Carter a été défié depuis la gauche par Ted Kennedy, qui a remporté plusieurs États et a porté son combat jusqu’à la convention avant d’échouer. Carter a perdu les élections générales face à Reagan.

En 1992, George HW Bush a été défié par le commentateur Pat Buchanan, qui n’a réussi à gagner aucun État. Bush a perdu aux élections générales face à Bill Clinton. Depuis, aucun président n’a été confronté à un défi primaire crédible.

À l’exception de LBJ, tous ces présidents primaires ont remporté les primaires mais ont perdu les élections générales. Cela suggère qu’il est difficile de vaincre un président sortant lors des primaires. L’idée reçue est que cela fait également d’eux le parti le plus susceptible de perdre les élections générales, bien que cela soit difficile à prouver, puisque tous ces candidats sortants ont été élus aux primaires parce qu’ils étaient déjà impopulaires.

Les facteurs spécifiques à Biden et Trump

Parmi les candidats mentionnés ci-dessus, celui pour lequel un défi principal a le mieux fonctionné est Reagan. Il n’a pas réussi à battre Ford en 1976, mais Ford a ensuite perdu et Reagan s’est effectivement imposé comme le favori pour 1980. Ainsi, dans le vide, on pourrait penser qu’un démocrate ambitieux tenterait de faire quelque chose de similaire.

La différence est que la défaite de Biden aux élections générales ne signifierait pas l’installation d’un producteur d’arachides de Géorgie à la présidence, mais plutôt celle de Donald Trump, dont le retour potentiel au pouvoir terrifie les démocrates.

Et le risque d’être blâmé pour le retour de Trump au pouvoir pourrait bien faire réfléchir de nombreux challengers. Il semble peu probable qu’une contestation primaire contre Biden réussisse, mais elle pourrait bien l’amener à boiter blessé aux élections générales. Cela équivaut également à une tentative de prise de contrôle hostile du Parti démocrate, qui susciterait probablement l’inimitié éternelle de l’establishment de ce parti – et peut-être de nombreux électeurs du parti, si le challenger était accusé d’avoir permis la victoire de Trump.

« Alors que les électeurs de base s’inquiètent de l’âge de Biden, les polonais expérimentés savent qu’une primaire détruirait le Parti démocrate et assurerait une dictature de Trump en 2025. » Le chroniqueur du Philadelphia Inquirer, Will Bunch, affirme.

Chait suggère qu’une primaire contre Biden n’a pas besoin d’être si source de division – qu’elle pourrait être positivement amicale en n’étant pas du tout basée sur des problèmes. « L’ensemble du message de la campagne pourrait être qu’il a rendu un service précieux au pays, mais qu’il prend des années », écrit-il – une sorte de campagne Bien sûr grand-père, allons au lit.

Pourtant, même si telle était l’approche du challenger, cela impliquerait qu’un démocrate valide l’une des plus grandes critiques de Trump à l’égard de Biden, en le plaçant au centre de l’agenda médiatique pendant des mois. Si le challenger veut vraiment gagner, il est peu probable que les choses restent aussi amicales tout au long de la compétition.

Si Biden finit par perdre contre Trump avec une sorte d’incident d’âge jouant un rôle majeur, il y aura certainement de nombreuses interrogations sur la façon dont les démocrates ont dérivé vers un désastre prévisible. Mais la logique semble assez solide. Un démocrate ambitieux pense probablement qu’il est préférable d’attendre 2028 plutôt que de tendre le cou pour défier Biden, car cette année, il perdrait probablement et pourrait même devenir un paria du parti.