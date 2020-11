Pourquoi Biden est plus préoccupant pour la Chine que Trump

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping lors d’une conférence de presse conjointe le 9 novembre 2017

LONDRES – La présidence de Joe Biden sera un plus gros problème pour le gouvernement chinois que les quatre années de l’administration Donald Trump, a déclaré vendredi l’économiste Jim O’Neill à “Squawk Box Europe” de CNBC.

Trump a adopté une approche différente des relations américano-chinoises en imposant unilatéralement des droits de douane à Pékin. Le président sortant s’est souvent adressé à Twitter pour fustiger les pratiques commerciales de la puissance asiatique, et il a déclenché une guerre commerciale avec la Chine qui a alourdi l’économie mondiale.

Cela différait nettement d’une approche européenne, par exemple, qui pousse souvent à négocier des différends commerciaux avec la Chine en utilisant des institutions traditionnelles telles que l’Organisation mondiale du commerce et le G-20.

Mais le président élu Biden devrait également faire pression pour ces accords lors d’une table commerciale multilatérale, ce qui pourrait signifier une action plus concrète dans les relations avec la Chine.

“J’ai l’impression que les Chinois sont plus concernés par une administration Biden que par une administration Trump”, a déclaré O’Neill, ancien économiste en chef de Goldman Sachs et maintenant président du groupe de réflexion britannique Chatham House, suggérant que l’équipe de Biden «des croyances philosophiques plus fortes» sur des questions clés.

«Et, ils (le personnel de Biden) vont utiliser les forums multinationaux existants pour essayer de tenir la Chine plus responsable selon les normes de ces forums internationaux que ce soit l’OMS, le G-20, la Banque mondiale, etc., plutôt que ce genre de… style de négociation tant aimé de Trump », a-t-il ajouté.

Le président chinois Xi Jinping a appelé Biden plus tôt cette semaine pour le féliciter pour sa victoire électorale. Selon les médias, Xi a déclaré qu’il espérait que les deux pays respecteraient l’esprit de “non-conflit, de non-confrontation, de respect mutuel” lorsqu’ils géreraient leurs différences.

L’un des nombreux points de tension entre les États-Unis et la Chine a été le changement climatique. Avant la présidence Trump, Washington et Pékin se disputaient souvent la manière de lutter contre l’augmentation des niveaux de CO2.

Cependant, les ambitions climatiques des États-Unis ont changé avec Trump, et cette pression sur la Chine pour qu’elle intensifie ses efforts sur les émissions s’est quelque peu refroidie. Pékin a changé de position et en septembre – à quelques semaines du scrutin présidentiel aux États-Unis – il a annoncé son objectif de réduire les émissions de carbone à zéro d’ici 2060.

“D’une manière étrange, cela pourrait déjà forcer la Chine à penser un peu différemment”, a déclaré O’Neill à propos de l’impact des élections américaines sur la Chine.