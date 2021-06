Pourquoi Biden est la plus grande menace pour sa propre économie

Le président américain Joe Biden prononce une allocution soulignant les avantages du cadre d’infrastructure bipartite, à La Crosse Municipal Transit Utility, à La Crosse, Wisconsin, États-Unis, le 29 juin 2021. Kevin Lamarque | Reuters

À mi-chemin de 2021 et environ six mois après le début de l’administration Biden, l’économie américaine s’est, à de nombreux égards, complètement rétablie de la pandémie de Covid-19. Il y a un an, les fermetures d’entreprises à l’échelle nationale ont fait grimper le taux de chômage à 13,3%. Il est maintenant de 5,8 %. Les salaires horaires moyens sont désormais plus élevés qu’ils ne l’étaient juste avant la pandémie. Le marché boursier est à des niveaux record et les consommateurs américains se sentent désormais plus confiants qu’à aucun autre moment au cours des 16 derniers mois. Le PIB, qui s’est évanoui de 31,4% au deuxième trimestre 2020, devrait dépasser les 8% au deuxième trimestre 2021 et annoncer une nouvelle ère d’expansion des entreprises. Donc, avec l’emploi, les salaires et l’activité économique en hausse, le S&P 500 atteignant de nouveaux sommets et des vaccins efficaces contre les coronavirus à la portée de presque tous les résidents américains, qu’est-ce qui pourrait faire dérailler l’économie de Biden ? La réponse à cette question, selon certains économistes, est Biden lui-même. Alors que les travailleurs retournent sur le marché du travail et que les consommateurs américains se précipitent pour dépenser des mois d’économies accumulées pendant la pandémie, le risque de surchauffe est désormais le plus grand danger pour l’économie américaine, a déclaré Allen Sinai, économiste en chef et stratège chez Decision Economics. . « Le vent contraire pourrait être une trop bonne chose », a déclaré le Sinaï mardi. Peut-être paradoxalement, « les vents contraires sont une conséquence des vents arrière », a-t-il poursuivi. « Dans la précipitation pour amortir et sauver l’économie, a-t-on fourni trop de stimulus ? »

CNBC Politique En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Ayant appris des erreurs de la crise financière il y a plus de 10 ans, les législateurs fédéraux et la Réserve fédérale ont agi rapidement en mars 2020 pour relancer l’économie. Alors que le Congrès et l’ancien président Donald Trump travaillaient à l’adoption de la loi CARES de 2 200 milliards de dollars, la Fed a réduit ses taux d’intérêt et s’est lancée dans un effort historique pour inonder les marchés financiers de liquidités en achetant chaque mois des milliards de titres adossés à des créances hypothécaires et d’obligations du Trésor. Mais avec les marchés et les consommateurs américains agissant comme si la pandémie de Covid était terminée, et avec le lobbying de l’administration Biden pour un autre billion de dollars pour les infrastructures, le décor pourrait être planté pour une inflation échappant au contrôle de la Fed. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Bon bulletin scolaire

Selon la plupart des mesures économiques, les travailleurs et les entreprises américains ont mis en place une solide reprise après la pandémie grâce en grande partie à une réponse politique sans précédent des administrations Trump et Biden. Les priorités critiques du 46e président étaient pleinement exposées dans le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars que les démocrates ont présenté au Congrès en mars. Le projet de loi sur l’allégement de Biden a non seulement autorisé des milliards de dollars de financement supplémentaire pour le déploiement de vaccins, mais a également actualisé soutien économique sous la forme de chèques de relance de 1 400 $ et d’une prolongation des allocations de chômage améliorées. Jusqu’à présent, ces programmes semblent avoir contribué à l’accélération de l’économie au deuxième trimestre. Alors que l’emploi total est toujours inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, les employeurs américains ont créé plus de 2 millions d’emplois depuis l’entrée en fonction de Biden et devraient encore réduire cet écart au cours des prochains mois. Les salaires ont augmenté de 2 % par rapport à l’année dernière.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Selon les économistes interrogés par Dow Jones, le prochain rapport sur l’emploi du département du Travail, qui doit être publié vendredi, devrait montrer que les employeurs ont créé 706 000 postes en juin et que les gains horaires moyens ont augmenté de 3,6% au cours de l’année dernière. « Beaucoup de choses vont bien. Je pense que le plan de relance a vraiment fait son travail. Trump en a eu un bon, puis Biden en a eu un bon », a déclaré Tom Block, analyste politique chez Fundstrat Global Advisors. « Le nombre d’emplois, même s’ils n’ont pas été aussi importants que certains l’auraient souhaité, sont sacrément bons. Ils vont dans la bonne direction. » Les rapports des entreprises américaines sont également optimistes. Avec la fin de la saison des résultats du premier trimestre, 86 % des sociétés du S&P 500 ont déclaré des résultats supérieurs aux attentes, le plus élevé de tous les trimestres depuis au moins 2008, lorsque FactSet a commencé à mesurer. Le deuxième trimestre s’annonce déjà bien pour les cadres supérieurs : un nombre record de sociétés du S&P 500 ont publié des bénéfices et des prévisions de ventes positifs pour les trois mois se terminant le 30 juin, selon l’analyste des bénéfices de FactSet, John Butters. Le S&P 500, en hausse vertigineuse de 14% en six mois, a clôturé à un nouveau record mardi. La Réserve fédérale d’Atlanta, qui suit les données en temps réel pour estimer l’évolution du produit intérieur brut, s’attend à ce que le PIB augmente à un rythme annualisé de 8,3% pour le deuxième trimestre. Comme tout président, Biden n’a pas hésité à partager des nouvelles sur une économie en pleine effervescence. « Le résultat est le suivant: le plan économique Biden fonctionne », a déclaré le président fin mai. « Nous avons eu une création d’emplois record, nous observons une croissance économique record, nous créons un nouveau paradigme. Celui qui récompense le travail – les travailleurs de ce pays, pas seulement ceux qui sont au sommet. »

Un ciel plus nuageux à venir ?