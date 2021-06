Pourquoi Biden envisage de renverser la politique de Trump en Alaska dans la forêt nationale de Tongass

Vendredi, l’administration Biden a révélé son intention de rétablir les protections environnementales empêchant l’exploitation forestière et minière dans la forêt nationale de Tongass en Alaska, que l’administration Trump avait rejetée. Les 17 millions d’acres du sud-est de l’Alaska – la plus grande forêt nationale des États-Unis – sont un champ de bataille politique depuis plus de deux décennies, oscillant entre les intérêts des industries forestières et les militants du climat.

En 2001, le président Bill Clinton a finalisé la « règle sans route », qui interdisait la construction de routes sur 60 millions d’acres de terres boisées à travers les États-Unis et limitait fortement l’exploitation forestière et minière commerciale. Mais en octobre 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a annulé ces protections lorsqu’il a exempté la forêt de Tongass de la règle, faisant ce que de nombreux développeurs et politiciens en Alaska réclamaient depuis l’ère Clinton. Mais ce renversement n’a pas duré longtemps.

L’administration Biden s’est engagée à annuler les politiques dommageables

Depuis son passage en campagne électorale, le président Joe Biden s’est prononcé sur l’action climatique, en particulier en contraste avec les politiques adoptées par l’administration Trump. Après que les États-Unis, sous Trump, aient quitté l’accord de Paris sur le climat et conçu la plus grande réduction de terres protégées de l’histoire des États-Unis, Biden est entré en fonction prêt à réparer les dégâts. Le même jour où Biden a prêté serment, le 20 janvier 2021, il a signé un décret exécutif intitulé «Protéger la santé publique et l’environnement et restaurer la science pour lutter contre la crise climatique», qui comprend des objectifs de réduction de la pollution climatique et d’examen et révoquer les actions définies par l’administration précédente.

L’un des plus notables a été la révocation du permis de mars 2019 pour le pipeline Keystone XL. Le projet, commencé en 2008 et officiellement annulé ce mois-ci, a subi des contrecoups à chaque étape de son développement. Annulé par l’administration Obama en 2015, puis renouvelé en 2017 lorsque Trump a invité TC Energy, le développeur canadien du pipeline, à présenter une nouvelle demande de permis, le Keystone XL est un parfait exemple de va-et-vient que la politique climatique peut avoir selon qui est au pouvoir.

La forêt nationale de Tongass est encore un autre exemple. Du point de vue d’un développeur, les ressources naturelles de l’Alaska en font une mine d’or. Ses forêts anciennes le rendent idéal pour la récolte du bois, ses plaines côtières regorgent de sites de forage potentiels pour le pétrole et le gaz naturel, et le développement de ces opportunités pourrait stimuler l’économie de l’État. Aucun détail sur la manière dont le renversement de la «règle sans route» sera effectué n’a été annoncé, à part l’intention de «l’abroger ou de le remplacer», mais les responsables de l’Alaska sont conscients de la perte économique et ont exprimé le changement.

« L’annonce de l’administration Biden est un faux pas inacceptable dans la politique fédérale quelques mois seulement après qu’une règle finale examinée de manière exhaustive a été publiée par l’administration Trump qui a trouvé le bon équilibre entre la conservation des terres que nous chérissons et la création d’opportunités pour les travailleurs alaskiens », a déclaré le sénateur. Dan Sullivan (R-AK) a déclaré dans une déclaration conjointe qui comprenait également des commentaires de ses collègues républicains de l’Alaska, la sénatrice Lisa Murkowski et le représentant Don Young.

Déçu par le @POTUS dernière suppression de l’opportunité économique AK. Du tourisme au bois, la grande forêt nationale de Tongass en Alaska offre de nombreuses opportunités aux Alaskiens, mais le gouvernement fédéral souhaite voir les Alaskiens souffrir du manque d’emplois et de prospérité. #akgov #Alaska – Gouverneur Mike Dunleavy (@GovDunleavy) 11 juin 2021

Le gouverneur de l’Alaska Mike Dunleavy, un républicain, également a exprimé sa désapprobation de l’action Biden sur Twitter et a ajouté plus tard : « Nous utiliserons tous les outils disponibles pour repousser la dernière imposition. »

Biden assiste actuellement au sommet annuel du G7, qui se réunit cette année à Cornwall, en Angleterre. Les dirigeants mondiaux devraient aborder la politique environnementale dimanche.

Les effets de l’exploitation forestière pourraient être dramatiques pour les «poumons» de l’Amérique du Nord

Alors que les politiciens brossent le tableau d’un gouvernement fédéral oppressif qui refuserait aux Alaskiens normaux l’accès aux «emplois et à la prospérité», le récit sonne un peu creux lorsqu’il est comparé aux commentaires réels du public. En 2019, le US Forest Service a publié un résumé de plus de 140 000 commentaires sur la « règle sans route » de la part du public qui a massivement soutenu les restrictions sur le développement forestier. En fait, l’un des principaux arguments expliquant pourquoi le public pense que la « règle de l’absence de route » devrait être maintenue est qu’elle est vitale pour les industries du tourisme et de la pêche.

Selon les recherches d’une organisation de développement économique appelée Conférence du Sud-Est, en 2019, l’industrie du bois de l’Alaska (ainsi que l’entreposage, les services publics et le transport) n’a fourni que 4% des Alaskiens avec des emplois, contrairement aux 18% qui étaient employés par le tourisme. Selon l’étude, la pêche commerciale, le tourisme et les loisirs sont les secteurs d’emploi qui connaissent la croissance la plus rapide dans le sud-est de l’Alaska. La Conférence du Sud-Est n’a pas publié de déclaration officielle, mais son directeur exécutif, Robert Venables, s’est joint à la déclaration du gouverneur Dunleavy, dans laquelle il accusait plusieurs administrations de « jouer au ping-pong » avec les Alaskiens et les ressources de l’État.

En plus de fournir des emplois, en tant que plus grande forêt nationale des États-Unis, le Tongass joue un rôle écologique important dans l’absorption du carbone produit aux États-Unis. Selon National Geographic, la forêt pluviale tempérée absorbe environ 8 pour cent de la pollution produite aux États-Unis. « Alors que les forêts tropicales humides sont les poumons de la planète, les Tongass sont les poumons de l’Amérique du Nord », a déclaré au Washington Post Dominick DellaSala, scientifique en chef du projet Wild Heritage de l’Earth Island Institute. En fait, le United States Geological Survey a récemment estimé que si aucun arbre n’était perdu à cause de l’exploitation forestière et que les terres n’étaient pas gérées dans les Tongass, son stockage de carbone pourrait augmenter jusqu’à 27 pour cent d’ici la fin du siècle.

Le Tongass abrite également une population faunique florissante, mais le renversement par Trump de la «règle sans route» a mis cela en danger. Sur terre, l’état de l’Alaska abrite 95 pour cent de la population d’ours bruns d’Amérique, et le Tongass contient spécifiquement la plus forte concentration d’ours bruns de la planète, tandis que les 17 000 milles d’eau douce propre de la forêt offrent des conditions de frai optimales pour le saumon sauvage. En raison de ses populations élevées, le Tongass est parfois appelé une «forêt à saumons» et, comme il produit 60 millions de dollars de saumon sauvage par an, ce nom n’est pas exagéré. Mais, sans la «règle sans route», cela aurait pu changer. L’exploitation forestière autour d’un ruisseau provoque un ruissellement comme du limon ou de la saleté dans l’eau, ce qui peut étouffer les œufs en développement, tandis que les barrages, souvent utilisés pour déplacer les grumes dans les cours d’eau, désorientent les poissons et perturbent leurs schémas migratoires naturels.

Les dommages causés aux Tongass vont au-delà des statistiques pour les autochtones de l’Alaska

Bien qu’il s’agisse d’une perte qui peut affecter n’importe quel Alaskan, pour l’Alaska Les autochtones, la perte du saumon sauvage et des forêts qui l’abritent signifient bien plus qu’une source de nourriture en déclin. Vingt-trois pour cent de la population de la région vient des tribus Tlingit, Haïda et Tsimshian, qui se battent pour la reconnaissance et pour un meilleur traitement de leur terre ancestrale qui comprend la vaste forêt de Tongass.

Alors que les industries forestières menacent les sources de nourriture, les ressources culturelles comme les cèdres rouges de l’Ouest et les cèdres jaunes d’Alaska, que de nombreuses communautés utilisent pour fabriquer des insignes traditionnels, des paniers et des mâts totémiques, sont également menacées. « Le cèdre est la chaîne dans le panier de qui nous sommes en tant que peuple. Nous nous frayons un chemin autour du cèdre, en nous gardant connectés, forts et capables de faire avancer les outils et les ressources pour la prochaine génération », a déclaré Marina Anderson, une femme haïda et tlingit qui est l’administratrice tribale du village organisé de Kasaan. dans un article pour Juneau Empire.

Anderson a récemment aidé à organiser un atelier sur les utilisations culturelles des ressources forestières, enseigné par des autochtones de l’Alaska, pour les employés du United States Forest Service (USFS). Pendant des années, l’USFS a fourni aux fabricants du bois commercial des Tongass sans communication avec les populations autochtones. L’atelier visait à enseigner aux travailleurs de l’USFS comment distinguer les différents types d’arbres pouvant être utilisés pour fabriquer des canoës et des mâts totémiques, ou des arbres rares et devant être protégés. Bien que ce type d’échange interculturel ne cible pas les poids lourds de l’industrie ou de la politique, il a un impact sur les personnes qui effectuent le travail.