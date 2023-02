Pourquoi Biden a-t-il été chahuté par les républicains à l’état de l’Union ?

Il y a eu des huées, des chahuts et des moqueries mardi à Washington. Ce n’était pas une soirée à micro ouvert dans un club de comédie. C’était l’état de l’Union.

Le deuxième discours officiel de Joe Biden sur l’état de l’Union au Congrès a été un discours pugnace et, parfois, partisan qui a suscité une vive réaction de la part des républicains.

Ce n’était pas seulement la réponse républicaine officielle préparée par Sarah Sanders, la gouverneure nouvellement élue de l’Arkansas qui avait été l’une des principales attachées de presse de Donald Trump, qui s’est concentrée sur les questions brûlantes de guerre culturelle. Sanders a fait valoir que «la ligne de démarcation en Amérique n’est plus entre la droite ou la gauche. Le choix est entre normal ou fou », et a insisté sur la reddition de Biden à « une foule éveillée qui ne peut même pas vous dire ce qu’est une femme ».

Au lieu de cela, la suggestion de Biden selon laquelle les républicains voulaient se débarrasser de la sécurité sociale faisant référence à une proposition du sénateur Rick Scott (R-FL) de laisser tous les programmes gouvernementaux expirer après cinq ans à moins d’être explicitement réautorisés, a suscité des réponses bruyantes et en colère. Bien que Biden ait mis en garde cela en disant que seuls certains républicains veulent supprimer la sécurité sociale et l’assurance-maladie, presque tous lui ont crié dessus ou l’ont hué en laissant entendre qu’ils risqueraient de toucher le plus grand troisième rail de la politique américaine. Le président Kevin McCarthy et l’ancien président Donald Trump ont tous deux insisté sur le fait que les républicains ne feraient rien de tel. Pendant le discours de Biden, la représentante Beth Van Duyne (R-TX) a crié: « Nommez-en un, nommez-en un », depuis son siège.

Par la suite, les républicains ont été insultés par l’implication exprimée par Biden. Le représentant Don Bacon (R-NE) a déclaré à Vox que “cela me coupe au cœur”. L’un des modérés les plus virulents du Parti républicain, Bacon, a déclaré que Biden supposait que tous les républicains partageaient les vues de Rick Scott sur la réforme des droits était injuste. “Nous pourrions dire que l’ensemble du Parti démocrate est comme [Ilhan] Omar et ce ne serait pas juste non plus, n’est-ce pas ? »

Cela a été repris par le représentant Doug LaMalfa (R-CA), un allié de longue date de McCarthy, qui a noté que lorsque Biden « est sorti et a dit [Republicans are] essayant de couper la sécurité sociale, il y a eu beaucoup de huées. Il a ajouté, “et j’ai pensé que c’était assez juste”, bien qu’il ait exprimé sa consternation face au chahut vocal auquel Biden a été confronté de la part de certains républicains.

Les républicains ont également montré leur mécontentement face à l’adhésion de Biden à d’autres orthodoxies progressistes. Les républicains ont éclaté de rire lorsque Biden a déclaré que les États-Unis auraient encore besoin de pétrole pendant les 10 prochaines années – une ligne qui ne figurait pas dans ses remarques préparées – qu’ils considéraient comme profondément irréaliste. Par la suite, LaMalfa l’a noté immédiatement lorsqu’il a énuméré ses réflexions sur le discours. « Je souhaiterais vraiment [Biden] avait été plus réaliste lorsqu’il avait dit que nous allions avoir besoin de pétrole pendant 10 ans. Nous en aurons besoin pendant 150 ans.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a toujours pas de potentiel pour des moments bipartites au prochain Congrès. Après tout, la première personne dans la chambre à sauter pour applaudir la ligne de Biden sur la répression des Big Tech a été le représentant Matt Gaetz (R-FL), qui n’est pas exactement le modèle de centrisme dans la politique américaine moderne.

Mais cela ouvre la voie à une véritable confrontation sur le plafond de la dette dans les mois à venir. LaMalfa a exprimé son espoir que Biden et McCarthy pourraient construire une relation dans les mois à venir. Il a opposé le Biden de l’administration Obama qui a négocié un accord budgétaire avec John Boehner en tant que “Biden 1.0” et le Biden plus partisan et progressiste de ces dernières années en tant que “Biden 2.0”. Et, quant au Biden de ce soir, LaMalfa a dit que c’était “Biden 1.9”.