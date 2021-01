Au cours de la dernière année, Beyoncé, Taylor Swift, Justin Bieber, Shawn Mendes, Ariana Grande, Bruce Springsteen et les Beastie Boys font partie des artistes qui ont publié des films visuels ou des documentaires intimes sur leur musique sur Disney +, YouTube, Netflix et Apple TV +, respectivement. .

Billie Eilish devrait les rejoindre avec son propre documentaire Apple, « Le monde est un peu flou », en février 2021. Amazon diffusera un documentaire sur Rihanna, réalisé par Peter Berg, en juillet 2021.

Les films ont offert aux artistes du disque un moyen de rester en contact avec leurs fans qui passent des mois chez eux.

Le critique musical Jim Farber a déclaré à CNN que la récente vague de documentaires sur les stars de la pop et du rock est une version étendue de ce que de nombreux artistes s’efforcent de transmettre à propos de leur image dans les profils des médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux.

« Ils n’ont pas nécessairement à s’asseoir pour des interviews plus longues. Cela pourrait être plus pénétrant et aurait un point de vue différent de celui qu’ils veulent peut-être présenter », a déclaré Farber. « De plus, comme ils ne peuvent pas tourner, ils veulent certainement être dans la vie des gens. Les fans oublient en cinq secondes, ils sont assez inconstants. Ils doivent donc leur donner un flux constant d’informations et encore mieux pour eux, je suppose. , s’ils peuvent le contrôler complètement ou le contrôler en grande partie. «

Bien que le public puisse voir un aperçu de la vie d’un artiste en dehors de la scène, Farber a déclaré que ces films n’incluaient probablement que ce que les stars veulent que les gens voient.

« Le [docs] prétendent généralement être un peu plus objectif. Il y a un réalisateur et soi-disant le point de vue du réalisateur, mais vous savez, les stars contrôlent ces choses « , a déclaré Farber. » Je les qualifierais vraiment de pseudo-intime. Je pense que ça te donne, ça donne à un fan, l’idée que tu entres vraiment à l’intérieur. «

Faire un film visuel ou un documentaire est également un moyen pour un chanteur ou un groupe de gagner de l’argent pendant qu’il n’est pas en tournée.

« Netflix a tout l’argent du monde », a déclaré Farber. « Non, ils ne gagneront pas autant que ce qu’ils feraient en tournée, mais du même coup, partir en tournée est une dépense énorme, ils emploient des centaines de personnes. C’est une très grosse production. Un film. c’est quelque chose, c’est certainement plus complexe que d’envoyer une simple chose sur les réseaux sociaux, mais c’est moins cher que de lancer une grande tournée nationale ou internationale. «

Et le public s’attend à plus d’intimité avec les artistes qu’il soutient, a déclaré Farber.

« Une fois, ils voulaient vraiment garder leurs distances et les fans ont aimé ça », a-t-il dit, ajoutant que la fabrication de mythes et la distance étaient autrefois presque nécessaires à la gloire. La seule qui peut s’en tirer maintenant est Beyoncé.

« Elle semble être la seule à avoir réussi à réussir », a déclaré Farber.

Avec « Beastie Boys Story », réalisé par Spike Jonze, les membres restants du groupe Mike Diamond et Adam Horovitz ont réussi à réaliser un film basé sur des événements en coulisse couvrant leur carrière sans trop en révéler sur leur vie personnelle. (Adam Yauch, co-fondateur de Beastie Boys, est décédé en 2012.)

Le producteur exécutif de « Beastie Boys Story » Jason Baum (qui a également produit « Black is King » de Beyoncé) a déclaré à CNN que cela avait aidé les services de diffusion en continu à élargir leurs portefeuilles de films pour inclure de la musique.

Et bien qu’il y ait eu un afflux de documentaires musicaux en 2020, Baum a déclaré que l’émergence de films musicaux « est antérieure à la pandémie ». «L’histoire de Beastie Boys», par exemple, a été filmée en 2019.

«Ces deux garçons ont écrit un livre et ils étaient en quelque sorte chargés de trouver un moyen de faire une tournée de livres. Et ce n’était vraiment pas leur style de se rendre dans les librairies et, vous savez, de signer des choses pour les gens. re artistes, ils veulent divertir et se connecter avec les gens », a déclaré Baum. « Alors ils ont organisé une émission où ils récitaient des histoires tirées du livre et de Spike [Jonze] est allé à l’un de ces spectacles par amitié et en tant que fan. «

Jonze a passé un si bon moment qu’il leur a présenté un documentaire. Ce qui a joué en leur faveur, car, tout en restant en sécurité à la maison, a déclaré Baum, ils « jouent toujours leur histoire pour un public ».