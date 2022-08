Pourquoi “Better Call Saul” était plus que “Breaking Bad 2”

Lundi soir, la série a livré sa réponse, dans une finale discrètement puissante qui a engagé les thèmes qui ont permis à la série d’éviter – principalement – ​​le sort de la suite superflue. Si “Breaking Bad” a retracé le parcours d’un homme de la schmuckdom à la méchanceté, “Better Call Saul” a demandé, plus largement : comment devenons-nous qui nous sommes ? Avons-nous le choix en la matière ? Et que faut-il pour devenir une nouvelle personne ?

Le Jimmy que nous rencontrons lors de la première de “Better Call Saul” – qui se déroule en 2002, six ans avant les événements de “Breaking Bad” – est un défenseur public malheureux qui rêve d’imiter son grand frère, Chuck (Michael McKean), un New York respecté. Avocat mexicain. Le partenaire juridique de Chuck, Howard Hamlin ( Patrick Fabian ), repousse les efforts de Jimmy pour rejoindre le cabinet tandis que Chuck offre à Jimmy le conseil bien intentionné mais condescendant de se plier, de connaître ses limites et d’être patient.

La patience ne fait pas partie des compétences de Jimmy, un ancien artiste de la glissade et de la chute avec le don du bavardage. Ses meules ne broient pas lentement mais extrêmement finement ; ils tournent en overdrive et font des étincelles. Pourquoi, se demande-t-il, devrait-il être rabaissé pour ses talents ? Pourquoi la bienséance devrait-elle garder son motormouth coincé en première vitesse ?

Il trouve un allié, et finalement une épouse, en Kim Wexler (Rhea Seehorn, donnant l’une des performances les plus raffinées de la télévision), une avocate du cabinet de Howard et Chuck. Elle est à la fois équilibrée et complice, une cliente plus cool qui partage le don de Jimmy pour l’escroquerie.