Pourquoi Ben Affleck a « initié » sa séparation d’avec Jennifer Lopez : « Il pourrait sérieusement s’autodétruire »

Quelqu’un n’a pas reçu le mémo. Lors d’une conférence de presse le 22 mai pour son nouveau film Netflix, Atlasà Mexico, Jennifer Lopez a été prise au dépourvu lorsqu’un journaliste lui a demandé si les rumeurs concernant des problèmes dans son mariage de deux ans avec Ben Affleck étaient « réels ». Énervé, l’homme de 54 ans a balayé la question, réprimandant de manière ludique : « Vous savez mieux que ça. »

Ce n’était pas un non, J. Lo ! Bien que les fans aient célébré Bennifer 2.0, Ben, 51 ans, et Jennifer – qui se sont réunis 20 ans après leur première relation – le couple n’a pas pu maintenir le conte de fées. Maintenant, les sources disent exclusivement En contact c’est Ben, trois fois vétérinaire en réadaptation, qui a freiné – en partie pour se préserver – en quittant la maison du couple pour s’installer dans un loyer de 100 000 $ par mois près de son ex-femme, Jennifer Garneret leurs trois enfants.

« En fin de compte, Ben doit se protéger, et c’est pourquoi il a initié la séparation », explique une source proche. « Il a peur que s’ils restent ensemble, il puisse sérieusement s’autodétruire. »

Le prix de la renommée de Jennifer Lopez et Ben Affleck

La pression était forte dès le début – et Ben se méfiait de répéter l’histoire. Comme il l’a expliqué dans le doc de février La plus grande histoire d’amour jamais racontée, il a blâmé la célébrité pour la disparition de leur première remise des gaz en 2003. « Lorsque Jen et moi avons rompu auparavant, le catalyseur en a été l’examen minutieux de notre vie privée », a-t-il expliqué. « J’avais un sens très ferme des limites autour de la presse, tandis que Jen, je ne pense pas, s’y opposait comme je l’ai fait. » Pourtant, se sentant avec son âme sœur, l’acteur oscarisé a mis de côté ses peurs, et les deux hommes se sont emballés sur leur PDA et se sont extasiés sur les tapis rouges.

« Il était heureux et convaincu d’avoir enfin obtenu ce qu’il voulait », a déclaré la source. Mais si l’alchimie avec la mère de deux enfants était brûlante, l’éclat des projecteurs l’était aussi. « Pendant un moment, Ben s’est laissé entraîner », ajoute la source. Mais bientôt, il se rendit compte que lui et sa nouvelle épouse n’étaient pas aussi compatibles qu’il le pensait. « Son obsession pour les feux de la rampe et son besoin d’afficher leur amour ne convenaient vraiment pas à Ben. » Fait révélateur, il n’était pas content lorsque J. Lo a sorti les lettres d’amour qu’il lui avait écrites pour les caméras du documentaire.

Pourquoi Ben Affleck a « initié » sa séparation d’avec Jennifer Lopez

Pour être honnête, Ben n’est pas étranger à attirer l’attention. Au début de la pandémie, par exemple, lui et sa petite amie de l’époque, Ana de Armas, se promenaient quotidiennement, posant clairement pour les photographes en attente. Le problème est que le chanteur de « On the Floor » était en surmultipliée.

« C’était tout simplement trop de choses à gérer », a déclaré l’initié. « Surtout pour un gars en convalescence. »

Le point de crise de Ben Affleck

La star d’Argo a été brutalement honnête sur l’effet que son alcoolisme a eu sur sa relation avec Jennifer Garner. « Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus lorsque mon mariage s’est effondré », a-t-il déclaré. Le New York Timesajoutant : « Ma consommation d’alcool, bien sûr, a créé davantage de problèmes conjugaux. »

L’initié dit qu’en plus de se protéger, Ben est déterminé à ne pas faire subir à J. Lo la même misère (qui peut oublier Jen Garner qui l’a conduit en cure de désintoxication en 2018 ?). « Il y a un côté de Ben qui se sent coupable et désolé de ne pas avoir identifié leurs problèmes plus tôt », a déclaré la source. « J. Lo mérite mieux aussi. Il se sent mal qu’elle soit confrontée à cela et qu’il ne soit pas non plus capable de lui donner ce qu’elle veut.