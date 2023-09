Pourquoi Bellingham est l’avenir de l’Angleterre alors que les malheurs de Maguire s’aggravent

GLASGOW — Cela dit tout de la performance de Jude Bellingham ici que les mêmes supporters écossais qui ont passé toute la soirée à rendre Hampden Park aussi hostile que possible ont fini par applaudir le milieu de terrain anglais depuis le terrain vers la fin de la victoire 3-1 de mardi. Ils n’étaient pas très nombreux, mais plutôt une poignée disséminés autour de ce célèbre vieux terrain, mais le fait qu’il y en ait eu témoignait du genre d’exposition digne d’honorer le plus ancien match international du monde et peut-être qui pourrait redéfinir cela. Équipe d’Angleterre.

Le Real Madrid semble avoir ouvert une nouvelle dimension au jeu de Bellingham en le plaçant plus en avant au sommet d’un losange du milieu de terrain, semblable à un numéro dix, mais Carlo Ancelotti a incité à ce changement pour compenser le manque de buteur fiable.

Pourtant, l’Angleterre possède l’un des meilleurs attaquants du moment, Harry Kane, et donc si Bellingham peut offrir la même menace offensive sur la scène internationale, Gareth Southgate vient peut-être de résoudre son énigme au milieu de terrain avant l’Euro 2024. La combinaison de Bellingham, Phil Foden, Marcus Rashford et Kane étaient tout simplement trop pour l’Écosse, une équipe qui avait remporté ses cinq derniers matches – dont une victoire à domicile contre l’Espagne – sur un score cumulé combiné de 12-1.

Il est devenu courant lors du dernier Euro que Declan Rice et Kalvin Phillips incarnaient la prudence inhérente à Southgate : une paire de milieu de terrain central offrant une protection supplémentaire à une défense vulnérable au détriment d’une plus grande intention offensive.

Bellingham est potentiellement transformateur à cet égard. L’Euro 2020 est arrivé trop tôt pour qu’il puisse jouer autre chose qu’un petit rôle dans deux apparitions de remplaçant, mais maintenant, toujours âgé de seulement 20 ans, il semble prêt à occuper le devant de la scène pour créer devant Rice et Phillips. La forme désormais habituelle du 4-3-3 de l’Angleterre ressemblait parfois plus au 4-2-3-1 alors que Bellingham dérivait vers une position centrale avec un effet dévastateur.

Il a joué un rôle clé dans le premier but de l’Angleterre marqué par Foden, a marqué le deuxième lui-même après une erreur d’Andy Robertson et a résumé sa qualité globale avec un virage intelligent et une passe pour Kane pour marquer un troisième tardif, calmant les nerfs après le 67e de Harry Maguire. -minute contre son camp.

Bellingham compte désormais neuf buts lors de ses neuf derniers matchs en club et en pays. Une telle forme prolifique est sûrement intenable, mais les espoirs de l’Angleterre de mettre fin à 58 ans d’attente pour un tournoi l’été prochain sont motivés dans une large mesure par l’audace de rêver à quel point Bellingham pourrait devenir bon.

« Il a été excellent », a déclaré Southgate. « Nous pensions que cette position pourrait poser problème. Nous savions que nous avions besoin d’athlétisme là-bas pour presser l’Écosse, car leurs milieux de terrain peuvent dicter les matchs. Nous savions que dans notre façon de jouer, cela pourrait créer un peu de surcharge, mais il y avait un bon équilibre entre les deux. L’équipe avec Kalvin et Dec fait un travail brillant en nettoyant, en détruisant les choses et en gardant le ballon en marche. »

Bellingham l’a décrit par la suite comme un « rôle de liberté ». « Il ne veut pas penser à sa liberté totale », a répondu Southgate.

« Pour être honnête, il a fait un très bon travail hors de possession pour nous. Nous voulons que tous nos joueurs aient toute cette liberté et contrairement à ce que les gens semblent penser la plupart du temps, je pense qu’ils l’ont. Ce qui était clé » Pour Jude, c’était le timing de ses courses vers l’avant. Il a cette capacité à surmonter les défis et c’est tout simplement un brillant compétiteur. «

Comment Southgate doit souhaiter que Phillips joue régulièrement au niveau du club. La loyauté envers Phillips, qui n’a joué que six minutes à Manchester City cette saison, a été perdue au milieu de la fureur suscitée par l’inclusion de Jordan Henderson et Maguire.

Avec Rodri jouant plus souvent que tout autre joueur de City en Premier League la saison dernière et les efforts du club pour recruter Rice de West Ham cet été, les perspectives d’action régulière de Phillips avec City semblent sombres. Cependant, Southgate a gardé confiance jusqu’à présent et le joueur de 27 ans a produit ici le genre d’affichage qui prolongera cette ligne de crédit jusqu’en octobre et au-delà.

Reste à savoir si la même chose peut être dite à propos d’Henderson étant donné à quel point le milieu de terrain anglais était beaucoup plus fluide en son absence, mais la question la plus urgente est sûrement de savoir si Maguire peut inverser la baisse alarmante de la fortune. Après avoir été acclamé par les supporters d’Arsenal alors qu’il jouait pour Manchester United à l’Emirates Stadium avant cette trêve internationale, sa simple présence a menacé pendant un certain temps de transformer toute cette occasion en farce.

Présenté à la mi-temps pour Marc Guehi en raison d’une blessure, Maguire a de nouveau été acclamé par la majorité des 49 129 spectateurs et chacune de ses touches a ensuite été raillée. Le joueur de 30 ans qui a transformé le centre de Robertson dans son propre filet a été un moment de folie au-delà de leurs rêves les plus fous.

Les supporters anglais ont répondu en scandant le nom de Maguire et Southgate en a profité pour lancer sa propre réponse inhabituellement aggravée. « Du point de vue d’un fan écossais, je comprends et je n’ai absolument rien à redire sur ce qu’ils ont fait », a-t-il déclaré.

« Franchement, c’est la conséquence d’un traitement ridicule envers lui pendant une longue période. Je pense que nos fans ont reconnu ‘OK, il y aura peut-être un peu de chaleur de la part de nos propres supporters, mais nous n’allons pas l’avoir de la part des autres.’ en lui.

« Mais c’est une blague. Je n’ai jamais vu un joueur traité comme il l’est, non pas par les supporters écossais mais par nos propres commentateurs, experts quels qu’ils soient. Ils ont créé quelque chose au-delà de tout ce que j’ai jamais vu. Il a été un Un pilier absolu de la deuxième équipe d’Angleterre la plus titrée depuis des décennies. Il a été un élément absolument clé de cela. J’ai parlé de l’importance de nos joueurs seniors, il a joué un rôle crucial parmi eux.

« Chaque fois qu’il entre sur le terrain, la résilience dont il fait preuve, les ballons dont il montre sont absolument incroyables. »

Maguire a en effet été un pilier de l’ère Southgate, mais il est actuellement en train de perdre la bataille pour conserver sa place dans l’équipe première d’Angleterre. Le décès progressif de Guehi, également impressionnant contre l’Ukraine, et Lewis Dunk offrent des alternatives intrigantes que Southgate devrait poursuivre, surtout si Maguire continue de se débattre pendant des minutes à United.

L’Angleterre a vacillé après l’erreur de Maguire – décrite par Southgate comme « tout simplement malheureuse » – alors que l’Écosse sentait une opportunité, mais après qu’Eberechi Eze ait raté sa passe sans faute, Bellingham a de nouveau affecté le jeu pour libérer Kane pour son 59e but international, un record.

Les fans ont terminé la soirée en chantant : « Harry Maguire, il gagne 3-1 ». Il devait principalement à Bellingham pour cela.