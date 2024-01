Pourquoi beaucoup plus de personnes font la queue pour se faire vacciner contre la grippe que pour recevoir un vaccin contre la COVID

Les files d’attente frénétiques pour des doses rares lorsque les vaccins Covid sont devenus disponibles pour la première fois ont depuis longtemps cédé la place à une indifférence généralisée. Chaque nouvelle série de boosters a attiré moins de bras nus que la série précédente. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment qu’au 6 janvier, seulement 21,5 % des Américains âgés de 18 ans et plus et 11 % des enfants avaient été vaccinés avec le dernier vaccin Covid.

Mais avant de considérer ce chiffre comme le reflet d’une hésitation globale à l’égard des vaccins, considère ceci: 46,7% des Américains âgés de 18 ans et plus et 47,5% des enfants ont été vaccinés contre la grippe pour cette saison du rhume et de la grippe. Chez les personnes âgées, qui sont les plus exposées au risque de Covid, l’écart est encore plus large ; 73 % des personnes de 65 ans et plus ont reçu un vaccin contre la grippe, mais seulement 41 % ont pris le rappel Covid.

Pourquoi cette disparité ? Les Américains qui se font régulièrement vacciner contre la grippe sont exactement le type de personnes dont on s’attendrait à ce qu’elles soient régulièrement vaccinées contre le Covid. Pourtant, comme le révèlent les statistiques, nombre d’entre eux semblent avoir refusé le dernier rappel.

Il n’est pas clair qu’il existe une seule réponse définitive ; en fait, il existe probablement une combinaison d’explications, disent les personnes qui étudient l’acceptation du vaccin et l’hésitation à la vaccination. Ils voient ce groupe à la fois comme une opportunité manquée et comme une cohorte qui pourrait être influencée.

Jason Schwartz, professeur agrégé de politique de santé à la Yale School of Public Health, a qualifié les personnes vaccinées contre la grippe de « fruit le plus facile à trouver pour augmenter le taux de vaccination contre le Covid ».

« Ce sont des gens qui signalent par leurs actions mêmes qu’ils soutiennent les vaccins en général et qu’ils soutiennent l’idée d’un effort de vaccination annuel, même [with] un vaccin dont on sait qu’il est loin d’être parfait », a déclaré Schwartz, spécialisé dans la politique vaccinale. « Et le fait que ces individus votent en quelque sorte avec leurs pieds en… transmettant le Covid est un véritable signe d’avertissement au-delà de tous les autres problèmes auxquels ces efforts de vaccination sont confrontés.

Les experts avec lesquels STAT s’est entretenu sur cette question n’ont pas exprimé leur surprise face à l’écart entre les taux d’acceptation du vaccin contre la grippe et du vaccin Covid. Bien qu’il existe un nombre frappant de similitudes entre les deux vaccins – similitudes qu’il serait peut-être conseillé aux autorités sanitaires de mettre davantage en évidence dans leurs efforts de promotion des vaccins contre le Covid, disent certains experts – il existe également des différences insolubles.

