Pourquoi beaucoup de gens abandonnent les résolutions du Nouvel An

À l’approche du Nouvel An, de nombreuses personnes prendront des résolutions du Nouvel An, dans l’espoir d’apporter des changements positifs à leur vie et à leurs habitudes.

Selon un nouveau sondage mené par Time2Play, un site Web de jeu en ligne et un blog de divertissement, les Canadiens établissent en moyenne 1,7 résolutions chaque année et 61,9 % trouvent les résolutions bénéfiques.

Sur 1 000 personnes à travers le pays qui ont participé à l’enquête, 29 % ont déclaré que leur objectif était d’améliorer leur condition physique et leur nutrition en 2023. Selon Time2Play, 22,3 % des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient d’atteindre leurs objectifs financiers en économisant de l’argent. , établir un budget et investir.

Faire évoluer leur carrière était l’objectif de 6,6 % des personnes interrogées et 5,3 % envisageaient d’améliorer leurs relations avec leurs amis, leur famille et leurs partenaires.

En ce qui concerne les voyages, 4,9 % des Canadiens ont répondu qu’ils entameraient la nouvelle année avec ce type d’objectif.

Étonnamment, seuls 3,9 % des répondants sont intéressés à acquérir une nouvelle compétence en 2023.

Peu de répondants (3,7 %) ont déclaré vouloir abandonner les mauvaises habitudes, notamment fumer, boire et autres vices, tandis que seulement 2,9 % espèrent travailler sur la croissance spirituelle. Et 6,8 % ont d’autres résolutions en préparation.

Les données recueillies par Time2Play indiquent que jusqu’à 14,1 % des Canadiens accueillent la nouvelle année sans prendre de résolutions du tout, et pour ceux qui le font, près de 70 % ne respectent pas leurs résolutions.

Répondre à la question « Pourquoi ne tenez-vous pas vos résolutions du Nouvel An ? » 48,1 % des répondants ont indiqué un manque de motivation comme raison, tandis que 14,9 % oublient leurs résolutions. Perdre la trace de leurs progrès sur leurs résolutions tout au long de l’année était la raison pour 12,2 pour cent des répondants.

D’autres réponses incluaient que les répondants n’avaient pas eu le temps de poursuivre leurs résolutions (7,4 %), fixaient des objectifs irréalistes (4,1 %) et fixaient trop de résolutions (1,5 %). L’enquête de Time2Play a suggéré que 14,5% n’ont pas réussi à tenir leurs résolutions pour d’autres raisons, telles que ne pas définir de résolutions pour commencer, des problèmes de santé qui les gênent ou se heurtent à trop d’obstacles.

Les résultats du sondage montrent que les Canadiens ont dépensé en moyenne 252,12 $ pour des résolutions ratées au cours des dernières années.

QUELS SONT LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES LES PLUS ET LES MOINS ENGAGÉS?

Selon le sondage, les Canadiens suivent leurs résolutions pendant en moyenne 4,7 mois, mais certains sont plus engagés que d’autres.

Les répondants de Terre-Neuve-et-Labrador sont restés fidèles à leur résolution pendant six mois en moyenne.

Après Terre-Neuve-et-Labrador, les Manitobains occupaient le deuxième rang, avec une moyenne de 5,4 mois de respect de leurs résolutions.

Le Québec arrive au troisième rang avec 5,1 mois, suivi des Albertains et de l’Ontario avec 4,8 mois de respect de leurs résolutions à égalité pour la quatrième place.

Complétant la liste des cinq premiers, les résidents du Nouveau-Brunswick sont cinquièmes, respectant leurs résolutions pendant une moyenne de 4,6 mois.

Les résidents de la Saskatchewan ont déclaré qu’ils ne peuvent respecter leurs résolutions que pendant 3,8 mois en moyenne et la Nouvelle-Écosse – avec 3,5 mois – est la province la moins engagée pour les résolutions du Nouvel An, selon le sondage.

En raison de données insuffisantes, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon n’ont pas été inclus dans les résultats de l’enquête, a déclaré Time2Play.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.